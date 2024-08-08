Şok'ta indirim: Apple iPhone 11 ve Sony PS5 Slim geliyor

Tam Boyutta Gör ŞOK'un 10 Ağustos'taki aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung televizyonlar, Apple iPhone 11, Sony PS5 Slim 1TB Dijital Konsol ve akıllı saatler gibi birçok kaliteli ürünü uygun fiyatlarla bulabileceksiniz.

10 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

Samsung’un 55 inç 4K Ultra HD Smart LED TV’si 23.699 TL, 65 inç modeli ise 26.999 TL fiyatla satışa sunulacak. Apple iPhone 11 64 GB White modeli 21.999 TL’den raflarda yerini alacak. Ayrıca, Xiaomi Mi Box S 4K 2. Nesil Android TV Box ise 2.099 TL olarak belirlendi.

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Kataloğun en dikkat çeken ürünü ise oyun severleri heyecanlandıracak. Sony PS5 Slim 1TB Dijital Konsol 20.499 TL fiyatıyla satışta olacak. Bu fırsatları kaçırmak istemiyorsanız ŞOK marketlerin 10 Ağustos’taki kataloğunu takip etmeyi unutmayın.

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