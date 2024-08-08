Şok'ta indirim: Apple iPhone 11 ve Sony PS5 Slim geliyor

10 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
Samsung’un 55 inç 4K Ultra HD Smart LED TV’si 23.699 TL, 65 inç modeli ise 26.999 TL fiyatla satışa sunulacak. Apple iPhone 11 64 GB White modeli 21.999 TL’den raflarda yerini alacak. Ayrıca, Xiaomi Mi Box S 4K 2. Nesil Android TV Box ise 2.099 TL olarak belirlendi.
Kataloğun en dikkat çeken ürünü ise oyun severleri heyecanlandıracak. Sony PS5 Slim 1TB Dijital Konsol 20.499 TL fiyatıyla satışta olacak. Bu fırsatları kaçırmak istemiyorsanız ŞOK marketlerin 10 Ağustos’taki kataloğunu takip etmeyi unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.