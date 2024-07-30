PlayStation'ın DualSense kablosuz kontrol cihazının özel sürümü, Astro'nun kendisiyle aynı renkte beyaz bir taban, tutamaklarda ve düğmelerde mavi vurgularla yenilendi. Dokunmatik yüzey, Astro'nun yüzünü taklit eden bir çift göz içeriyor.

Sony, Astro Bot DualSense kontrolcüsünü tanıttı

PlayStation Studios'un yan kuruluşu olan Team Asobi tarafından geliştirilen Astro Bot, 3D platform tarzı heyecanlı bir macera oyunu. Kullanıcılar, PlayStation kontrolcüsüne göre modellenmiş Dual Speeder adlı bir gemide farklı galaksiler arasında seyahat ederek 50 gezegende diğer botları kurtarma görevinde Astro'yu kontrol ediyorlar.

Sony, PS5 konsolları için yeni bir güncelleme yayınladı 5 gün önce eklendi

Sony, oyuncuların DualSense kontrolcülerinde hissedebilecekleri dokuların sayısının arttığını ve Astro'nun güçlerinin ayrıca kontrolcünün dokunsal geri bildirimiyle de uyumlu olduğunu söyledi. 80 ABD doları fiyat etiketiyle satışa sunulan sınırlı sayıdaki Astro Bot DualSense kontrolcüsü oyunun çıkışıyla aynı gün olan 6 Eylül'de piyasaya sürülecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Sony, Astro Bot temalı PS5 DualSense kontrolcüsünü tanıttı