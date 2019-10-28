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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Solar Roof, üçüncü jenerasyona güncellendi

    Geleneksel güneş panellerine Tesla yorumu katan Solar Roof çatı panelleri çözümü, üçüncü sürümüne terfi etti. Şirkete göre Solar Roof artık daha maliyet etkin.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Solar Roof, üçüncü jenerasyona güncellendi
    Tesla’nın kiremit şeklindeki güneş paneli “Solar Roof” üçüncü jenerasyonuna terfi etti. Tesla’nın düzenlediği etkinlikte duyurusu yapılan güneş panelleri, CEO Elon Musk’a göre yeni bir çatı ve hariçten takılacak güneş panellerine kıyasla çok daha ucuz bir alternatif oluşturuyor.

    Tesla, üçüncü nesil Solar Roof’ların diğer jenerasyonlara kıyasla artırılmış enerji yoğunluğuna ve yarı yarıya daha az parçaya sahip olduğunu bu sayede üretim maliyetlerinin de önemli ölçüde azaltıldığını vurgulamış.

    Elon Musk, çok nadir de olsa yeni bir çatı ve harici güneş paneli alternatiflerinin kendi çözümlerinden daha ucuz olabileceğini kabul etse de Solar Roof’un sektördeki maliyet etkinliğinin tartışılmaz olduğunu belirtmiş.

    Ayrıca Bkz. "“Yerli üretim elektrikli otomobiller 2022’de yollarda”"

    Tesla, Solar Roof’un alternatiflerine kıyasla öne çıktığı konuların başında ise kurulum kolaylığının geldiğini söylüyor. Şirket ilk etapta kendisinin kuracağı sistemi yakın bir gelecekte üçüncü parti şirketlere devretmeye hazırlanıyor. Tesla’nın yeni bir Solar Roof sisteminin kurulumu için biçtiği süre sadece sekiz saat. Diğer alternatiflerde ise bu sürenin birden çok güne yayılması gerektiği ifade ediliyor.

    Şu an için sadece siyah cam tarzı panellerin sipariş edilebildiğini belirten Tesla, yakında Akdeniz tarzı evler için kil renginde panellerin satışa sunulacağını duyurmuş.

    Musk, tüm dünyaya açılmak istiyor

    Tek bir Solar Roof hücresinin geleneksel bir güneş paneline kıyasla daha az enerji verimliliği sunduğu söylense de bütün bir çatı göz önünde bulundurulduğunda daha fazla alan kaplayan Solar Roof sisteminin daha yüksek performans sunduğu ifade ediliyor.

    Ne yazık ki henüz sadece ABD’deki müşterilere hitap eden Solar Roof çözümü, Musk’a göre yakında tüm dünyaya yayılacak. ABD’de ortalama bir çatı dönüşümü için biçilen fiyat ise teşviklerle birlikte 34 bin dolar olarak görünüyor. Solar Roof 25 yıl garantiye sahip.



    https://mashable.com/article/tesla-solar-roof-version-3/ Yorum Yaz
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    redoano 2 sa. en beğenilen
    "maliyet etkin" ne kadar kötü bir çeviridir ya.
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    firat_kilic 2 sa.
    17 asgari ücret $. Ayrıca tavana kiremit yerine(maliyet) buna para veriyorsun. Yani ev yapılırken yapılır ise veya tavan değişirken maliyette düşer. Biz 5+katlı yerlerde host ediliyoruz. Deprem olunca gece kondu (villayı) muzu özlüyoruz. Resim ne güzel bir hayatı anımsatıyor.
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    redoano 2 sa. en beğenilen
    "maliyet etkin" ne kadar kötü bir çeviridir ya.
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    Morphinz 3 sa.
    34k$ çok para. Maliyetini kaç yılda çıkarıyor acaba?
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