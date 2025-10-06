Giriş
    Türkiye’de bir ilk: Soma RES'te entegre depolama sistemi devreye girdi

    Türkiye’nin en büyük rüzgar enerji santrali olan Soma Rüzgar Enerji Santrali'nde önemli bir ilke imza atıldı. Polat Enerji tarafından kurulan entegre Elektrik Depolama Sistemi devreye alındı.

    Soma RES'te entegre depolama sistemi devreye girdi
    Polat Enerji, Türkiye’nin en büyük rüzgar enerji santrali olan Soma Rüzgar Enerji Santrali (RES) sahasında kurduğu entegre Elektrik Depolama Sistemi (EDS) ile önemli bir ilke imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kabulü tamamlanan bu sistem, Türkiye’de bir rüzgar enerji santrali ile entegre şekilde çalışan ilk şebeke ölçekli enerji depolama tesisi oldu.

    Soma RES, 328,9 MWm kurulu gücü ve 304,1 MWe üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük rüzgar enerji santrali olma özelliğini taşıyor. Polat Enerji tarafından ona entegre şekilde kurulan Elektrik Depolama Sistemi, rüzgar enerjisinin üretim dalgalanmalarını dengeleyerek şebeke güvenilirliğini artırmayı hedefliyor. EDS sistemi, rüzgar enerjisinin üretim fazlasını depolayarak şebekeye düzenli enerji akışı sağlıyor, üretimdeki dalgalanmaları dengeliyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarının güvenli ve sürekli kullanımını mümkün kılıyor.

    Polat Enerji Genel Müdürü Evren Güvenc, bu yatırımın Türkiye’nin enerji dönüşümünde depolamanın stratejik rolünü görünür kılan bir eşik olduğunu belirtti ve ekledi: “Rüzgar enerjisindeki öncülüğümüzü, şebekeye esneklik ve arz güvenliği kazandıran depolama teknolojileriyle güçlendiriyoruz.”

    Soma RES Sonrası Göktepe İçin de Benzer Bir Proje Gündemde

    Soma RES’e entegre edilen Elektrik Depolama Sistemi, 4 MW güç kapasitesine ve 4 MWh enerji depolama kapasitesine sahip. Bu sayede sistem, rüzgar santralinin ürettiği enerjiyi hem şebeke ihtiyaçlarına göre anlık olarak verebiliyor hem de üretim fazlasını depolayarak gelecekte kullanılmak üzere saklayabiliyor.

    Polat Enerji, Soma RES’teki bu başarılı entegrasyonu örnek alarak, Göktepe RES’te 132 MWh kapasiteli bir batarya enerji depolama sistemi kurmayı planlıyor. Bu projeler, Türkiye’nin enerji depolama teknolojilerine öncülük etmesi ve enerji arz güvenliğini artırması açısından büyük önem taşıyor.

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    POOPY 3 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    oldumuya 3 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

