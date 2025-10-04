Giriş
    Çin, 7 futbol sahası büyüklüğünde yüzer rüzgar türbinini kurdu

    Çin, dev boyutlarda 16 MW yüzer açık deniz rüzgar türbinini kurdu. 123 metrelik kanatlara sahip dev sistem, yılda 44,65 milyon kWh enerji üretecek ve 24 bin haneye elektrik sağlayacak.

    Çin, 7 futbol sahası büyüklüğünde yüzer rüzgar türbinini kurdu Tam Boyutta Gör
    Çin, dünyanın en büyük tek üniteli yüzer açık deniz rüzgar enerji sistemi olarak tanımladığı türbinin kurulumunu tamamladı. Güney Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki Beihai kentinde montajı bitirilen 16 megavat kapasiteli dev sistem, ülkenin hem deniz ekonomisini hem de temiz enerji yatırımlarını hızla büyütme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

    Yılda 44,7 milyon kWh elektrik üretiyor

    Sistemin en dikkat çekici özelliği, 252 metre çapındaki rotoruyla yaklaşık yedi futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplaması. Türbinin yıllık üretiminin 44,7 milyon kilovatsaat seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu miktar, ortalama tüketim değerlerine göre 24 binden fazla Çin hanesinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılamaya eşdeğer.

    28 saat süren kurulum süreci, özellikle 123 metre uzunluğunda ve 60 ton ağırlığındaki üç dev kanadın 160 metre yüksekliğe kaldırılarak göbeğe milimetrik hassasiyetle monte edilmesiyle dikkat çekti. Her bir kanadın bağlantısı için 42 milimetre çapındaki 176 civatanın, 45 milimetrelik yuvalara yalnızca 3 milimetre hata payıyla oturtulması gerekiyor. Temel platformun sürekli sallandığı düşünülürse bunu iğne deliğinden ip geçirmeye benzetebilirsiniz.

    Her parçası Çin’de üretildi

    Büyüklüğü ve enerji üretim kapasitesine ek olarak bu türbinin en önemli noktası ise tüm temel parçalarının – halat sistemleri, dişli kutuları ve balast kontrol ekipmanları – tamamen yerli üretimle geliştirilmiş olması.

    Çin, 7 futbol sahası büyüklüğünde yüzer rüzgar türbinini kurdu Tam Boyutta Gör
    Yarı batabilir bir platforma monte edilen türbin, Çin'in ilk dinamik balast sistemi ile donatılmış durumda. Bu sistem, üç sütunundaki tanklara su pompalayarak ya da tahliye ederek platformun rüzgar ve dalga koşullarına otomatik uyum sağlamasını mümkün kılıyor. Böylece eğilme, kapanma ve verim kaybı riskleri önemli ölçüde azaltılıyor. Platformun deplasmanı 24.100 ton, yani bir hafif uçak gemisinin tonajına denk geliyor. Sistem, Kategori 17 tayfuna dayanacak şekilde tasarlandı.

    Bir sonraki aşamada sistem, 50 metreden daha derin sularda kurulacak ve testlerden geçirildikten sonra şebekeye bağlanarak ticari faaliyete geçecek.

    Projeyi, dünyanın en büyük hidroelektrik santrali olan Üç Boğaz Barajı’nın da sahibi ve işletmecisi olan China Three Gorges Corporation yürütüyor. Şirket, halihazırda dünyanın en büyük hidroelektrik geliştiricisi ve işletmecisi konumunda.

    Açık deniz rüzgar enerjisi, Pekin yönetiminin enerji dönüşüm planlarında giderek daha kritik bir rol oynuyor. Devlet Başkanı Şi Cinping, temmuz ayında gerçekleştirilen üst düzey bir ekonomi toplantısında bu alanı, Çin’in deniz ekonomisinin “yüksek kaliteli gelişiminin” anahtar sektörlerinden biri olarak tanımlamıştı. Yalnızca bu yılın ilk altı ayında ülke, 4,4 gigavatlık yeni açık deniz rüzgar kapasitesi ekledi. Bu rakam geçen yılın toplam kapasite artışına eşit.

    Öte yandan 16 MW’lık türbin için her ne kadar dünyanın en büyüğü tanımlaması yapılsa da Çin’de bundan çok daha büyüğü test aşamasında. Yılın başında CRRC, 20 MW'lık yüzer açık deniz rüzgar türbini prototipini karadaki test bölgesine kurmuştu.

    Kaynakça https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3327723/rotor-size-7-pitches-china-builds-worlds-biggest-floating-wind-power-system https://finance.sina.com.cn/jjxw/2025-10-02/doc-infsnyzk6104790.shtml
    POOPY 1 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 1 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

