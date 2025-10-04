Çin, 7 futbol sahası büyüklüğünde yüzer rüzgar türbinini kurdu

Yılda 44,7 milyon kWh elektrik üretiyor
Sistemin en dikkat çekici özelliği, 252 metre çapındaki rotoruyla yaklaşık yedi futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplaması. Türbinin yıllık üretiminin 44,7 milyon kilovatsaat seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu miktar, ortalama tüketim değerlerine göre 24 binden fazla Çin hanesinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılamaya eşdeğer.
28 saat süren kurulum süreci, özellikle 123 metre uzunluğunda ve 60 ton ağırlığındaki üç dev kanadın 160 metre yüksekliğe kaldırılarak göbeğe milimetrik hassasiyetle monte edilmesiyle dikkat çekti. Her bir kanadın bağlantısı için 42 milimetre çapındaki 176 civatanın, 45 milimetrelik yuvalara yalnızca 3 milimetre hata payıyla oturtulması gerekiyor. Temel platformun sürekli sallandığı düşünülürse bunu iğne deliğinden ip geçirmeye benzetebilirsiniz.
Her parçası Çin’de üretildi
Büyüklüğü ve enerji üretim kapasitesine ek olarak bu türbinin en önemli noktası ise tüm temel parçalarının – halat sistemleri, dişli kutuları ve balast kontrol ekipmanları – tamamen yerli üretimle geliştirilmiş olması.
Bir sonraki aşamada sistem, 50 metreden daha derin sularda kurulacak ve testlerden geçirildikten sonra şebekeye bağlanarak ticari faaliyete geçecek.
Projeyi, dünyanın en büyük hidroelektrik santrali olan Üç Boğaz Barajı’nın da sahibi ve işletmecisi olan China Three Gorges Corporation yürütüyor. Şirket, halihazırda dünyanın en büyük hidroelektrik geliştiricisi ve işletmecisi konumunda.
Açık deniz rüzgar enerjisi, Pekin yönetiminin enerji dönüşüm planlarında giderek daha kritik bir rol oynuyor. Devlet Başkanı Şi Cinping, temmuz ayında gerçekleştirilen üst düzey bir ekonomi toplantısında bu alanı, Çin’in deniz ekonomisinin “yüksek kaliteli gelişiminin” anahtar sektörlerinden biri olarak tanımlamıştı. Yalnızca bu yılın ilk altı ayında ülke, 4,4 gigavatlık yeni açık deniz rüzgar kapasitesi ekledi. Bu rakam geçen yılın toplam kapasite artışına eşit.
Öte yandan 16 MW'lık türbin için her ne kadar dünyanın en büyüğü tanımlaması yapılsa da Çin'de bundan çok daha büyüğü test aşamasında. Yılın başında CRRC, 20 MW'lık yüzer açık deniz rüzgar türbini prototipini karadaki test bölgesine kurmuştu.
