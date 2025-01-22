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    Son bilgiler iQOO’nun yeni bir Pro modeli üzerinde çalıştığını gösteriyor

    Fiyat performans odaklı akıllı telefon modelleriyle öne çıkan iQOO, bu yıl portföyüne yeni bir Pro modelini daha ekleyebilmek için fazla mesai yapıyor olabilir.

    Son bilgiler iQOO’nun yeni Pro üzerinde çalıştığını gösteriyor Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon dünyasında dikkatleri üzerine çeken iQOO, 2023’ün son çeyreğinde iQOO 12 serisini tanıtarak kullanıcıların beğenisine sundu. Ancak aynı yılın ekim ayında piyasaya sürülen iQOO 13 modelinin yanında bir Pro versiyonu yer almadı. Gelen erken sızıntılar, iQOO’nun 14 serisiyle bu boşluğu dolduracağını ve Pro modelini de sunacağını işaret ediyor.

    iQOO 14 serisinin, Samsung’un OLED ekran teknolojisini benimsemesiyle önemli bir yenilik sunması bekleniyor. Daha önceki serilerde Çinli ekran üreticileri BOE ve Visionox’un panellerini kullanan marka, bu kez Samsung’un yüksek çözünürlüklü OLED ekranlarını tercih edecek. Samsung’un tedarik edeceği ekranların arasında 1.5K çözünürlüğe sahip LTPO düz ekranlar ve 2K çözünürlüğe ulaşan mikro-eğimli LTPO ekranlar yer alıyor. Bu durum, iQOO’nun ekran kalitesini bir üst seviyeye taşıma hedefinin açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

    Sızıntılara göre iQOO 14 serisinde düz ekran tasarımına sahip modellerin sunulması planlanıyor. Özellikle Pro modelinin, serideki diğer modellerden ayrılmasını sağlayacak bir periskop telefoto kamera ile donatılması bekleniyor. Bu özellik, standart modelde yer almayacak. Ayrıca her iki cihazın da Qualcomm’un en yeni yonga seti Snapdragon 8 Elite 2 ile gelmesi olasılığı yüksek görünüyor. Bu çipin, yüksek performans ve enerji verimliliği sunarak kullanıcı deneyimini artıracağı öngörülüyor.

    2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen bu seri, iQOO’nun teknoloji dünyasındaki iddiasını güçlendirecek gibi görünüyor. Samsung’un üstün ekran teknolojisi ve güçlü donanım özellikleriyle donatılacak olan iQOO 14 ve 14 Pro, kullanıcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkmaya hazırlanıyor.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 3 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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