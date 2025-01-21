Oppo Find N5’in hızlı şarj özelliği resmen doğrulandı

Oppo, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Find N5'in Şubat ayında resmi olarak tanıtılacağını duyurdu. Bu cihaz, dünyanın en ince katlanabilir amiral gemisi olma iddiasını taşıyor. Katlandığında yalnızca 9,2 mm'den daha ince bir profile sahip olacak olan Find N5, iki bozuk para ya da dört kredi kartı kalınlığına denk gelen tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu etkileyici incelik, her iki yanında sadece 4 mm olan özel geliştirilmiş 3D titanyum alaşımlı menteşe sayesinde mümkün kılınıyor.

Find N5’in yenilikleri bununla sınırlı değil. Şirketin paylaştığı bilgilere göre, cihazda kablosuz şarj özelliği de bulunuyor. 50W hızında kablosuz şarj desteği sunan Find N5, bu özelliği yalnızca 0,18 mm kalınlığındaki özel bir şarj bobini sayesinde sağlıyor. Standart bobinlere kıyasla önemli ölçüde ince olan bu tasarım, cihazın inceliğinden ödün vermeden hızlı kablosuz şarjı mümkün kılıyor. Ayrıca, Oppo mühendisleri, bu teknolojiyi desteklemek için cihaz içinde ek alan ayırmayı başarmış. Böylelikle Find N5, BYD, NIO ve Zeekr gibi popüler otomobil markalarının kablosuz şarj sistemleriyle uyumlu bir kullanım sunuyor.

Realme GT 7, Snapdragon 8 Elite ile beklentileri aşabilir 1 gün önce eklendi

Cihazın batarya kapasitesi henüz açıklanmasa da, 5.700 mAh büyüklüğünde bir pil ve 80W hızlı şarj desteği ile geleceği iddia ediliyor. Ayrıca, Find N5, yedi çekirdekli Snapdragon 8 Elite çipiyle piyasaya sürülecek ilk katlanabilir telefon olacak.

Dayanıklılık açısından da iddialı olan Find N5, IPX6, IPX8 ve IPX9 sertifikalarıyla her yönden su geçirmezlik sunuyor. Oppo, cihazın katlanabilir ekranında oluşabilecek izlerin, önceki model Find N3’e kıyasla daha dayanıklı bir şekilde kontrol altına alındığını belirtiyor. Tasarım ve mühendislik açısından yapılan bu iyileştirmeler, hem estetik hem de kullanım ömrü açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Find N5, bu özellikleriyle katlanabilir telefonlar için yeni bir standart belirliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Oppo Find N5’in hızlı şarj özelliği resmen doğrulandı