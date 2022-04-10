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    Son iOS güncellemesi Apple Studio Display'in arıza uyarısı vermesine neden oluyor

    Apple Studio Display için yayınlanan son iOS güncellemesi kullanıcıları çileden çıkarttı. Güncellemeyi bir türlü yükleyemeyen Studio Display kullanıcıları, Apple servislerine yönlendiriliyor.
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    Son iOS güncellemesi sonrası Apple Studio Display arıza veriyor
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    Bazı Apple Studio Display kullanıcıları, monitörlerine gelen son yazılım güncellemesini yüklemeye çalışırken sorunlarla karşılaştıklarını bildiriyor. Öyle ki güncelleme sırasında ekranda, "Apple Studio Display yazılım güncellemesi tamamlanamadı, lütfen tekrar deneyiniz. Sorununuzun devam etmesi halinda Apple yetkili servis sağlayıcısına başvurun." uyarısı beliriyor. 

    Gelecek güncellemeyle düzeltilmesi bekleniyor

    Bu hatayı alan birçok Studio Display kullanıcısı, Apple destek ve Macrumors forumlarına konu açarak şikayetlerini gündeme getirdi. Apple kanadından henüz bir açıklama yapılmazken, sorunun monitör üzerindeki kameranın kalitesini düzeltmek için yayınlanacak güncelleme ile birlikte giderilmesi bekleniyor. 

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 2 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 3 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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