Son iOS güncellemesi Apple Studio Display'in arıza uyarısı vermesine neden oluyor

Bazı Apple Studio Display kullanıcıları, monitörlerine gelen son yazılım güncellemesini yüklemeye çalışırken sorunlarla karşılaştıklarını bildiriyor. Öyle ki güncelleme sırasında ekranda, "Apple Studio Display yazılım güncellemesi tamamlanamadı, lütfen tekrar deneyiniz. Sorununuzun devam etmesi halinda Apple yetkili servis sağlayıcısına başvurun." uyarısı beliriyor.
Gelecek güncellemeyle düzeltilmesi bekleniyor
Bu hatayı alan birçok Studio Display kullanıcısı, Apple destek ve Macrumors forumlarına konu açarak şikayetlerini gündeme getirdi. Apple kanadından henüz bir açıklama yapılmazken, sorunun monitör üzerindeki kameranın kalitesini düzeltmek için yayınlanacak güncelleme ile birlikte giderilmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maalesef kaçınılmazdı
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