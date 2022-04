AB, onarım hakkı teklifini onayladı: Elektronik cihazların 2 yıllık garanti süresi uzayabilir

Tam Boyutta Gör

Avrupa Birliği Parlamentosu'nun 7 Mart tarihli gündeminde, 2020'den bu yana üzerinde çalışılan onarım hakkı taslağı görüşüldü. Kullanıcıların elektronik cihazları kendi başlarına tamir etmesini kolaylaştırmayı amaçlayan taslak, 509 evet oyuyla parlamentodan geçti ve yasalaşma yoluna girdi.

Kamuoyunun konuyla ilgili görüşlerine yer verilen taslakta; AB vatandaşlarının %79'unun cihazların tamir edilebilirliğinin kolaylaştırılmasını, vatandaşların %77'sinin de cihazlarını değiştirmek yerine onarmayı tercih ettiği vurgulanıyor. Bu sebeple üreticilerin daha uzun ömürlü ve onarımı kolay ürünler tasarlaması gerektiğinin altı çiziliyor.

Teklifte ayrıca, kullanıcıların herhangi bir elektronik aygıtı tamir edebilmek için yedek parça ve onarım kılavuzlarına erişim sağlama noktasındaki ihtiyaçlarının da altı çiziliyor.

Güncel olmayan Android uygulamaları Play Store'dan kaldırıyor 5 sa. önce eklendi

Bazı ürünlerin garanti süresi uzatılabilir

Tüm bunlara ek olarak, bazı ürün kategorileri için iki yıllık garanti süresinin uzatılmasına ilişkin bir gereklilik de taslağa eklenmiş durumda. Parlamento üyesi Marcel Kolaja verdiği bir demeçte, "Daha uzun garanti sürelerinin tüketicileri, ürünleri değiştirmek yerine onarıma teşvik edeceğine inanıyoruz." dedi.

Her şey yolunda giderse taslak 2022'nin üçüncü çeyreğinde mevzuat olarak tekrar parlemantoya gelebilir. Ancak taslağın yasalaşması biraz daha zaman alacaktır.

Yapılacak değişiklikler Türkiye'de de geçerli olabilir

Avrupa Birliği mevzuatı ile uyum sağlama amacıyla gözetilen çalışmalarda, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da çeşitli değişiklikler yapılmış ve AB mevzuatlarına uyum sağlanmıştı. Dolayısıyla onarım hakkı teklifi konusunda AB parlemantosundan çıkacak bir kararın Türkiye'de de uygulanması kuvvetle muhtemel.

Tam Boyutta Gör

Üreticilerden self servis programları

Apple, Samsung ve Google gibi bazı teknoloji devleri self servis onarım programlarını duyurmuştu. Ancak şu an için bu programlar efektif bir şekilde kullanılmıyor. Görünen o ki ilerleyen dönemde birçok marka self servis onarım programlarını duyuracak. Böylece tüketiciler belli başlı arızaları, markaların sağladığı yedek parça ve onarım kılavuzlarıyla kendi başlarına giderebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.