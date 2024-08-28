Sonic the Hedgehog 3 fragmanı yayınlandı, Keanu Reeves seslendirmede

Sonic the Hedgehog 3 ne anlatıyor?
En başarılı oyun uyarlamaları arasına adını yazdıran Sonic, 2020 yılında sinemalara gelen ilk filmin ardından 2022 yılında ikinci filmi ile vizyona girmişti. İki film dünya çapında 700 milyon doların üzerinde hasılat elde etmişti.
Sonic the Hedgehog 3 iki filmin kaldığı yerden devam ediyor. Idris Elba’nın seslendirdiği Knuckles ve Colleen O’Shaughnessey’nin seslendirdiği Talis bu kez Keanu Reeves tarafından seslendirilen kirpi Shadow le karşı karşıya geliyor.
Gizli bir hükümet organizasyonu tarafından geliştirilen Shadow karşısında kahramanlarımız eski bir düşmandan yardım almak zorunda kalıyor. Jim Carrey’nin canlandırdığı Dr. Robotnik bir kez daha sahneye çıkıyor ancak bu kez iyilik için. Sonic the Hedgehog 3 filmi 20 Aralık 2024 tarihinde vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.