Sonic the Hedgehog 3 fragmanı yayınlandı, Keanu Reeves seslendirmede

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Oyunda dünyasından sinema dünyasına uyarlandığında tartışmaları da beraberinde getiren Sonic serisi, üçüncü film ile birlikte artık yerini sağlamlaştırma yolunda önemli bir adım daha atıyor. Sonic the Hedgehog 3 ilk fragmanı yayınlandı.

Sonic the Hedgehog 3 ne anlatıyor?

En başarılı oyun uyarlamaları arasına adını yazdıran Sonic, 2020 yılında sinemalara gelen ilk filmin ardından 2022 yılında ikinci filmi ile vizyona girmişti. İki film dünya çapında 700 milyon doların üzerinde hasılat elde etmişti.

Assassin’s Creed Shadows sürprizlerle geliyor 4 gün önce eklendi

Sonic the Hedgehog 3 iki filmin kaldığı yerden devam ediyor. Idris Elba’nın seslendirdiği Knuckles ve Colleen O’Shaughnessey’nin seslendirdiği Talis bu kez Keanu Reeves tarafından seslendirilen kirpi Shadow le karşı karşıya geliyor.

Gizli bir hükümet organizasyonu tarafından geliştirilen Shadow karşısında kahramanlarımız eski bir düşmandan yardım almak zorunda kalıyor. Jim Carrey’nin canlandırdığı Dr. Robotnik bir kez daha sahneye çıkıyor ancak bu kez iyilik için. Sonic the Hedgehog 3 filmi 20 Aralık 2024 tarihinde vizyona girecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Sonic the Hedgehog 3 vizyon tarihi belli oldu