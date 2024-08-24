Assassin’s Creed Shadows, Intel ortaklığında çıkıyor, üstelik kampanya da var

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Tam Boyutta Gör Efsane Assassin’s Creed serisine eklenecek en son oyun olan Assassin’s Creed Shadows için kısa bir süre kalırken sürpriz bir duyuru geldi. Intel ve Ubisoft önemli bir iş birliği yaparken ayrıca hediye kampanyası da başladı.

Assassin’s Creed Shadows hediyesi

Yapılan açıklamaya göre Assassins Creed Shadows oyunu çıkış gününde Intel XeSS ile uyumlu çalışacakken Intel Core 14th Gen HX dizüstü bilgisayarlar da Anvil oyun motoru için en iyi optimizasyonları sunacak. Yine Intel Arc ekran kartları da bu optimizasyonlardan faydalanıyor.

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Diğer taraftan belirli Intel işlemcileri alanlara Assassin’s Creed Shadows hediye olarak verilecek. 6 Ağustos tarihinden itibaren satın alınmış Intel Core işlemciler ve Arc A serisi ekran kartları ile bunları barındıran dizüstü modelleri bu kampanyadan yararlanabilecek.

15 Eylül tarihinde bitecek kampanyada 15 Ekim tarihine kadar ilgili formların doldurulması ve 30 Kasım tarihine kadar da kodun kullanılması gerekiyor. Ülkemizde İtopya, Vatan Bilgisayar gibi pek çok mağaza zinciri kampanyaya dahil olmuş durumda.

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Assassin’s Creed Shadows sürprizlerle geliyor