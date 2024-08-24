Assassin’s Creed Shadows, Intel ortaklığında çıkıyor, üstelik kampanya da var

Assassin’s Creed Shadows hediyesi
Yapılan açıklamaya göre Assassins Creed Shadows oyunu çıkış gününde Intel XeSS ile uyumlu çalışacakken Intel Core 14th Gen HX dizüstü bilgisayarlar da Anvil oyun motoru için en iyi optimizasyonları sunacak. Yine Intel Arc ekran kartları da bu optimizasyonlardan faydalanıyor.
Diğer taraftan belirli Intel işlemcileri alanlara Assassin’s Creed Shadows hediye olarak verilecek. 6 Ağustos tarihinden itibaren satın alınmış Intel Core işlemciler ve Arc A serisi ekran kartları ile bunları barındıran dizüstü modelleri bu kampanyadan yararlanabilecek.
15 Eylül tarihinde bitecek kampanyada 15 Ekim tarihine kadar ilgili formların doldurulması ve 30 Kasım tarihine kadar da kodun kullanılması gerekiyor. Ülkemizde İtopya, Vatan Bilgisayar gibi pek çok mağaza zinciri kampanyaya dahil olmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.