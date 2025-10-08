Tron: Ares'e dair ilk yorumlar paylaşıldı; Yeni Tron filmi serinin hayranlarını üzebilir

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 80'lerin en akılda kalıcı bilim-kurgu filmlerinden olan Tron, yıllar sonra yeni bir devam filmine daha kavuşuyor. Son olarak 2010 yapımı Tron: Legacy ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Tron serisi, bu hafta Tron: Ares ile beyaz perdeye geri dönecek. Merakla beklenen film, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede 10 Ekim'de vizyona girecek.

Tron: Ares Eleştirmenlerden Geçer Not Alamadı

Tron: Ares'in gösterime girmesine daha iki gün var ama önceden düzenlenen basın gösterimleri sayesinde eleştirmenler flmi izleme şansı yakaladı. Böylece filme dair ilk eleştiriler paylaşılırken, Disney'in ummadığı bir tablo ortaya çıktı. Çünkü Tron: Ares eleştirmenlerden geçer not alamadı. Bugün itibarıya filmin MetaCritic'teki puanı 50, Rotten Tomatoes'taki puanı ise %54.

Filmin görselliği ve Nine Inch Nails tarafından bestelenen müzikleri genel olarak beğenilmiş olsa da son derece zayıf bulunan hikâyenin filmi epey aşağı çektiği söyleniyor. Tron: Ares'e dair yorumlar genelde bunun "gösterişli ama içi boş" bir film olduğu noktasında buluşuyor.

İlk Tron filmi, Jeff Bridges'ın hayat verdiği Kevin Flynn'in dijital dünyanın içine çekilmesini anlatıyordu. 2010 yapımı devam filmi Tron: Legacy de aynı formülü uyguladı fakat bu kez hikâyenin merkezine Kevin'ın oğlunu koydu. Tron: Ares ise bu hikâyeyi tersine çeviriyor. Bu kez gerçek hayattan bir kişinin dijital dünyanın içine dalmasını değil, Ares adlı bir yazılımın gerçek dünyaya ilk adımını atmasını izliyoruz.

Filmin başrolünde ünlü oyuncu Jared Leto yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Greta Lee, Evan Peters, Cameron Monaghan ve Jodie Turner-Smith eşlik ediyor. Joachim Rønning (Karayip Korsanları 5) oturuyor.

