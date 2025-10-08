Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tron: Ares'e dair ilk yorumlar paylaşıldı; Yeni Tron filmi serinin hayranlarını üzebilir

    Bu hafta vizyona girecek olan Tron: Ares'e dair ilk yorumlar paylaşılırken, filmin eleştirmen puanları da belli oldu. Yeni Tron filmi, serinin hayranlarını hayal kırıklığına uğratabilir.

    Tron: Ares Eleştirmenlerden Geçer Not Alamadı Tam Boyutta Gör
    80'lerin en akılda kalıcı bilim-kurgu filmlerinden olan Tron, yıllar sonra yeni bir devam filmine daha kavuşuyor. Son olarak 2010 yapımı Tron: Legacy ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Tron serisi, bu hafta Tron: Ares ile beyaz perdeye geri dönecek. Merakla beklenen film, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede 10 Ekim'de vizyona girecek.

    Tron: Ares Eleştirmenlerden Geçer Not Alamadı

    Tron: Ares'in gösterime girmesine daha iki gün var ama önceden düzenlenen basın gösterimleri sayesinde eleştirmenler flmi izleme şansı yakaladı. Böylece filme dair ilk eleştiriler paylaşılırken, Disney'in ummadığı bir tablo ortaya çıktı. Çünkü Tron: Ares eleştirmenlerden geçer not alamadı. Bugün itibarıya filmin MetaCritic'teki puanı 50, Rotten Tomatoes'taki puanı ise %54.

    Filmin görselliği ve Nine Inch Nails tarafından bestelenen müzikleri genel olarak beğenilmiş olsa da son derece zayıf bulunan hikâyenin filmi epey aşağı çektiği söyleniyor. Tron: Ares'e dair yorumlar genelde bunun "gösterişli ama içi boş" bir film olduğu noktasında buluşuyor.

    İlk Tron filmi, Jeff Bridges'ın hayat verdiği Kevin Flynn'in dijital dünyanın içine çekilmesini anlatıyordu. 2010 yapımı devam filmi Tron: Legacy de aynı formülü uyguladı fakat bu kez hikâyenin merkezine Kevin'ın oğlunu koydu. Tron: Ares ise bu hikâyeyi tersine çeviriyor. Bu kez gerçek hayattan bir kişinin dijital dünyanın içine dalmasını değil, Ares adlı bir yazılımın gerçek dünyaya ilk adımını atmasını izliyoruz.

    Filmin başrolünde ünlü oyuncu Jared Leto yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Greta Lee, Evan Peters, Cameron Monaghan ve Jodie Turner-Smith eşlik ediyor. Joachim Rønning (Karayip Korsanları 5) oturuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    p0300 arıza kodu tüfekli hareketler serisi öfke kontrolü kitap mercedes sprinter en çok tutulan modeli araba neden fan açar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum