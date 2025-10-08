Aksiyon klasiği Heat'in devam filmi, yıldızlarla dolu bir kadroyla gerçeğe dönüşüyor

Heat 2 İçin Leonardo DiCaprio ile Görüşülüyor
1995 yapımı Heat; Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer gibi yıldız isimleri bir araya getiren dikkat çekici bir kadroya sahipti. Görünen o ki Heat 2 de benzer bir yol izleyecek. Filmin başrolü için Leonardo DiCaprio ile görüşülüyor.
Üstelik DiCaprio, Heat 2 için adı geçen tek yıldız isim değil. Onun yanı sıra Bradley Cooper, Austin Butler, Adam Driver ve Ana de Armas gibi isimlerin de Heat 2'de rol alabileceği konuşuluyor.
Michael Mann'in ilk başta roman olarak hayata geçirdiği Heat 2, ilk filmin öncesinde ve sonrasında yaşananları anlatıyor. Anlaşmaya varıldığı takdirde DiCaprio, ilk filmde Val Kilmer'ın canlandırdığı Chris Shiherlis'e hayat verecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
