Aksiyon klasiği Heat'in devam filmi, yıldızlarla dolu bir kadroyla gerçeğe dönüşüyor

Tam Boyutta Gör 90'ların en dikkat çekici filmlerinden olan Heat (Büyük Hesaplaşma), yıllar sonra bir devam filmine kavuşuyor. Birkaç yıldır hazırlık aşamasında olan ama yüksek bütçe talebi yüzünden bir türlü çekilemeyen Heat 2, Amazon sayesinde gerçeğe dönüşüyor. Filmi Warner Bros.'tan devralan Amazon MGM, Heat 2'yi çekmesi için usta yönetmen Michael Mann'e 170 milyon dolar bütçe vermeyi kabul etti.

Heat 2 İçin Leonardo DiCaprio ile Görüşülüyor

1995 yapımı Heat; Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer gibi yıldız isimleri bir araya getiren dikkat çekici bir kadroya sahipti. Görünen o ki Heat 2 de benzer bir yol izleyecek. Filmin başrolü için Leonardo DiCaprio ile görüşülüyor.

Üstelik DiCaprio, Heat 2 için adı geçen tek yıldız isim değil. Onun yanı sıra Bradley Cooper, Austin Butler, Adam Driver ve Ana de Armas gibi isimlerin de Heat 2'de rol alabileceği konuşuluyor.

Michael Mann'in ilk başta roman olarak hayata geçirdiği Heat 2, ilk filmin öncesinde ve sonrasında yaşananları anlatıyor. Anlaşmaya varıldığı takdirde DiCaprio, ilk filmde Val Kilmer'ın canlandırdığı Chris Shiherlis'e hayat verecek.

