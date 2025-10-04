Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    The Batman 2'nin kötü adamı için görüşülen oyuncu belli oldu

    Çekimlerine yakında başlanacak olan The Batman 2 şekillenmeye başlıyor. Filmin kötü adamı için, normalde bu kadar büyük rollerde görmeye alışık olmadığımız bir oyuncu ile görüşülüyor.

    The Batman 2'nin kötü adamı için görüşülen oyuncu belli oldu Tam Boyutta Gör
    Senaryosu bir türlü tamamlanmadığı için birkaç kez ertelenen The Batman 2, nihayet rayına oturmuş durumda. Artık senaryo aşamasını geride bırakan filmin çekimlerine önümüzdeki yılın ilk aylarında başlanacak. Bu yüzden filmin casting (oyuncu seçme) süreci de yavaş yavaş başlıyor. Gelen son haberler, filmin kötü adamı için sürpriz bir isimle görüşüldüğünü gösteriyor.

    The Batman 2'de Rol Alması İçin Tobias Menzies ile Görüşülüyor

    PopFilm'in aldığı duyumlara göre The Batman 2'de rol alması için Tobias Menzies (Outlander, The Crown) ile görüşülüyor. Menzies, anlaşmaya varılması hâlinde Amadeus Arkham karakterini canlandıracak. Arkham Asylum'un kurucusu olan bu Amadeus'un filmde önemli bir role sahip olduğu söyleniyor ki bu Menzies'i bu rol için ilginç bir tercihe dönüştürüyor. Tobias Menzies, Emmy ödüllü bir oyuncu olsa da böylesine kayda değer bir rol için akla gelecek ilk isimlerden biri değil. Bu yüzden, eğer anlaşma sağlanırsa kariyerinin en dikkat çekici rollerinden birini almış olacak.

    The Batman 2'de Robert Pattinson, Bruce Wayne (Batman) rolüyle geri dönecek. Aynı şeklde Colin Farrell (Penguin), Andy Serkis (Alfred) ve Jeffrey Wright (Komiser Gordon) da ilk filmdeki rollerini yineleyecek. Zoe Kravitz (Catwoman)'in ikinci filmde yer alıp almayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

    Filmin hikâyesi hakkında bilinenler kısıtlı olsa da filmin asıl kötüsünün Penguin ya da Joker değil, Arkham Asylum ile bağlantılı farklı bir karakter olacağı konuşuluyor. Nitekim ortaya çıkan bu son bilgiler de bu söylentileri destekliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 22 saat önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 1 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eski araba oyunları pc bu ağ yakındaki diğer birçok ağ tarafından kullanılmakta olan wi-fi kanallarında çalışıyor ne demek siyah araba alınır mı arka kameradaki gibi mi gözüküyoruz lg tkgs güncelleme başarısız oldu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 13 Pro
    HUAWEI nova 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI Katana 15
    MSI Katana 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum