The Batman 2'nin kötü adamı için görüşülen oyuncu belli oldu

Tam Boyutta Gör Senaryosu bir türlü tamamlanmadığı için birkaç kez ertelenen The Batman 2, nihayet rayına oturmuş durumda. Artık senaryo aşamasını geride bırakan filmin çekimlerine önümüzdeki yılın ilk aylarında başlanacak. Bu yüzden filmin casting (oyuncu seçme) süreci de yavaş yavaş başlıyor. Gelen son haberler, filmin kötü adamı için sürpriz bir isimle görüşüldüğünü gösteriyor.

The Batman 2'de Rol Alması İçin Tobias Menzies ile Görüşülüyor

PopFilm'in aldığı duyumlara göre The Batman 2'de rol alması için Tobias Menzies (Outlander, The Crown) ile görüşülüyor. Menzies, anlaşmaya varılması hâlinde Amadeus Arkham karakterini canlandıracak. Arkham Asylum'un kurucusu olan bu Amadeus'un filmde önemli bir role sahip olduğu söyleniyor ki bu Menzies'i bu rol için ilginç bir tercihe dönüştürüyor. Tobias Menzies, Emmy ödüllü bir oyuncu olsa da böylesine kayda değer bir rol için akla gelecek ilk isimlerden biri değil. Bu yüzden, eğer anlaşma sağlanırsa kariyerinin en dikkat çekici rollerinden birini almış olacak.

The Batman 2'de Robert Pattinson, Bruce Wayne (Batman) rolüyle geri dönecek. Aynı şeklde Colin Farrell (Penguin), Andy Serkis (Alfred) ve Jeffrey Wright (Komiser Gordon) da ilk filmdeki rollerini yineleyecek. Zoe Kravitz (Catwoman)'in ikinci filmde yer alıp almayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

Filmin hikâyesi hakkında bilinenler kısıtlı olsa da filmin asıl kötüsünün Penguin ya da Joker değil, Arkham Asylum ile bağlantılı farklı bir karakter olacağı konuşuluyor. Nitekim ortaya çıkan bu son bilgiler de bu söylentileri destekliyor.

