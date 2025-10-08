The Witcher'ın 4. sezonundan yeni fragman yayınlandı

4. sezon The Witcher dizisi için önemli değişikliklere sahne olacak. İlk üç sezonda Geralt'a hayat veren Henry Cavill diziden ayrılırken, Geralt rolünü Liam Hemsworth devralıyor. Bu değişiklikle birlikte Geralt'ın hikâyede biraz daha arka plana atılacağı düşünülüyor. 3. sezondan itibaren ana karakterler hâline gelen Ciri ve Yennefer, 4. sezonda da en az Geralt kadar büyük rollere sahip olacak.
The Witcher 4. Sezon, 30 Ekim'de Başlayacak
Yeni sezonda Witcher ekibine katılan tek yeni isim Liam Hemsworth olmayacak. Hemsworth'ün yanı sıra usta oyuncu Laurence Fishburne (The Matrix), Sharlto Copley (District 9), James Purefoy (Rome) ve Danny Woodburn de oyuncu kadrosuna dâhil olacak.
3. sezonun sonunda savaş yüzünden yolları ayrılan Geralt, Ciri ve Yennefer yeni sezonda kendi yollarında ilerlerken, hem yeni düşmanlar hem de yeni dostlar edinecekler. 5. sezonunun ardınan ekranlara veda edecek olan The Witcher'ın 4. sezonu, iki sezon sürecek bir final yolculuğunun ilk kısmı olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster