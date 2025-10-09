Giriş
    A101 marketler çıkış fiyatından ucuza iPhone Air satıyor

    9 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone Air modeli yer alıyor. Apple tarafından duyurulan çıkış fiyatının epey bir altına indiği görülüyor.        

    9 Ekim A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    Apple’ın inceliği ile rekor kıran akıllı telefonu iPhone 17 Air ya da iPhone Air yüksek bir fiyat etiketi ile satışa sunulmuş olmasına karşın yavaş yavaş irtifa kaybetmeye başladı. 1 aylık süre içerisinde neredeyse yüzde 10 değer kaybetti. 

    9 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    9 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Apple tarafından henüz piyasaya sürülen iPhone Air akıllı telefon modeli ilk kez yer alıyor. Üstelik Apple tarafından belirlenen fiyatın oldukça altında fiyat belirlenmiş. 

    6.5 inçlik Super Retina XDR ekran, Apple A19 Pro yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama, 48MP arka kamera, 18MP ön kamera, 3149mAh batarya, Wi-Fi 7 gibi özellikleri olan iPhone Air modeli 91999TL fiyat etiketine sahip. 
     

