Sony, akıllı telefonlar için 100 megapiksel bir sensör geliştiriyor

Akıllı telefonlarda megapiksel yarışı 2010’ların ortasında yavaşlasa da Samsung’un 108 megapiksel sensör geliştirmesi ile tekrar hızlandı. 64 ve 108 megapiksel sensörlü akıllı telefonlar oldukça yaygınlaşmışken Samsung, geçtiğimiz aylarda 200 megapiksel sensörünü de tanıttı. Akıllı telefonlar için en büyük sensör üreticilerinden olan Sony, megapiksel yarışında hızlanmak için yeni bir sensör geliştiriyor.

Sony, 100MP IMX8 sensörü geliştiriyor

Çinli kaynaklara göre Sony, IMX8 serisine yerleştirilecek 100 megapiksellik yeni bir sensör geliştiriyor. Ayrıca sensörün, amiral gemi sınıfından ziyade orta ve üst-orta seviye akıllı telefonlar için geliştirildiği belirtildi. Sony’nin yeni hazırladığı sensör hakkında daha fazla bilgi bulunmasa da 64MP sensöründen daha geniş olması bekleniyor.

Nokia X21'in özellikleri detaylandı 2 gün önce eklendi

Sony’nin yüksek çözünürlüklü bir sensör üretmesi, firmanın satışlarını arttıracaktır. Motorola’nın Edge 30 Ultra akıllı telefonunda 200MP Samsung sensörü kullanması beklenirken Apple’ın da yakında 48 megapiksel veya daha üstü bir sensöre geçebileceğinin haberleri geliyor. Görünüşe göre akıllı telefonlarda megapiksel yarışı gün geçtikçe hızlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.