Nokia X21’den yeni görüntüler geldi ve cihazın özellikleri detaylandı

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Bir zamanlar telefon pazarının lideri olan Nokia, son yıllarda Android akıllı telefonları ile dikkat çekiyor. Amiral gemi sınıfında pek bir başarı bulamayan Nokia, dikkatini bütçe dostu ve orta seviye akıllı telefonlara çevirdi. Strateji değişikliği ile Birleşik Krallık’ta telefon satışlarını ciddi anlamda arttıran Nokia, yakında X21 cihazını tanıtacak.

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Nokia X21 yüksek kapasiteli bataryaya ve 120Hz ekrana sahip olacak

Nokia X20’nin devamı olacak X21’den ilk render görüntüler geldi. Twitter’da Nlopt70 adlı kullanıcı, X21’in render görüntülerini paylaştı. Sade ve şık bir tasarıma sahip olan cihaz, Motorola akıllı telefonlarını andıran bir kamera haznesi ile geliyor. Son zamanlarda FCC belgelerinde de gözüken Nokia X21, orta seviye akıllı telefonlara göre ilgi çekici özelliklere sahip olacak.

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Nokia X21’in Qualcomm Snapdragon 695 5G işlemcisine sahip olması ve en az 6GB RAM ile gelmesi bekleniyor. 6.7 inç ekrana sahip cihaz 120Hz tazeleme hızı ile de akıcı bir deneyim sunacağa benziyor. 64 megapiksel ana kameraya ve 13 megapiksel geniş açılı kameraya sahip olacal cihaz, Zeiss optikleri ve PureView teknolojisini de destekleyebilir. Cihazın 5000mAh bataryası ile oldukça yeterli bir batarya performansı sunması bekleniyor. Cihazın 6/128GB ve 8/256GB versiyonları ile gelmesi bekleniyor. Cihaz tanıtım tarihi ve çıkış tarihi henüz belli değil.

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