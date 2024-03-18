Sony, bir Xperia modelinin daha fişini çekiyor
Kaçıranlar için Sony, 2019'dan bu yana Xperia 1, 10 ve 5 serisi telefonlarına odaklanıyor ve her yıl yeni bir sürümünü piyasaya sürüyor. Dolayısıyla Xperia 1 VI ve Xperia 10 VI'nın Mayıs, Xperia 5 V'in ise Eylül ayında çıkış yapması bekleniyordu..Ancak yeni bir raporda, bu modeller arasından Xperia 5 V için ilginç bir gelişmeye yer verildi. Öyle ki Sony'nin, popüler seriyi tamamen rafa kaldırdığı belirtiliyor.
Bildiğiniz gibi Xperia 5 serisinin son iki versiyonu Eylül ayında, yani Xperia 1 ve Xperia 10 serisi cihazlardan yaklaşık bir kaç ay sonra piyasaya çıktı. Halihazırda mevcut olan Xperia 5 V ise, Xperia telefonların alışık olduğumuz tasarım çizgilerini korurken, Snapdragon 8 Gen 2, 6,1 inç OLED ekran, 5.000 mAh pil (30W) ve 52+12MP kamera kurulumu ile tanıtıldı.
Kısaca Xperia 5 serisinin, şirketin uygun fiyatlı amiral gemisi çözümlerinden biri konumunda olduğunu belirtelim. Dolayısıyla kararın gerçek olup olmadığını doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekiyor. İşte şimdiye kadar piyasaya çıkan Xperia 1, 5 ve 10 serisi cihazlar:
- Xperia 1 - 2019, 25 Şubat
- Xperia 1 II - 2020, 24 Şubat
- Xperia 1 III - 2021, 14 Nisan
- Xperia 1 IV - 2022, 11 Mayıs
- Xperia 1 V - 2023, 11 Mayıs
- Xperia 1 VI - (yakında)
- Xperia 5 - 2019, 05 Eylül
- Xperia 5 II - 2020, 17 Eylül
- Xperia 5 III - 2021, 14 Nisan
- Xperia 5 IV - 2022, 01 Eylül
- Xperia 5 V - 2023, 01 Eylül
- Xperia 5 VI - İptal edildi (Söylentiler)
- Xperia 10 - 2019, 25 Şubat
- Xperia 10 Plus - 2019, 25 Şubat
- Xperia 10 II - 2020, 24 Şubat
- Xperia 10 III - 2021, 14 Nisan
- Xperia 10 IV - 2022, 11 Mayıs
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.