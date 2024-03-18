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    Sony, bir Xperia modelinin daha fişini çekiyor

    Xperia serisiyle akıllı telefon pazarındaki varlığını sürdüreen Sony, önemli bir değişikliğe hazırlanıyor olabilir. Şirketin Xperia 5 serisini sonlandırdığı söyleniyor. İşte detaylar...
    Sony, bir Xperia modelinin daha fişini çekiyor! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon ve tablet dünyasında sarsıntılı bir geçmişe sahip olan Sony, eski günlerine geri dönmek için çalışmalarının sürdürüyor. Daha önce Xperia 1 VI, Xperia 5 V ve Xperia 10 VI modellerinin yolda olduğundan sizlere bahsetmiştik. Ancak Sony, mobil departmanı özelinde büyük bir değişikliğe hazırlanıyor olabilir. İddialara göre bir Xperia modeli daha üretimden kalkacak.

    Sony, bir Xperia modelinin daha fişini çekiyor

    Kaçıranlar için Sony, 2019'dan bu yana Xperia 1, 10 ve 5 serisi telefonlarına odaklanıyor ve her yıl yeni bir sürümünü piyasaya sürüyor. Dolayısıyla Xperia 1 VI ve Xperia 10 VI'nın Mayıs, Xperia 5 V'in ise Eylül ayında çıkış yapması bekleniyordu..Ancak yeni bir raporda, bu modeller arasından Xperia 5 V için ilginç bir gelişmeye yer verildi. Öyle ki Sony'nin, popüler seriyi tamamen rafa kaldırdığı belirtiliyor. 

    Bildiğiniz gibi Xperia 5 serisinin son iki versiyonu Eylül ayında, yani Xperia 1 ve Xperia 10 serisi cihazlardan yaklaşık bir kaç ay sonra piyasaya çıktı. Halihazırda mevcut olan Xperia 5 V ise, Xperia telefonların alışık olduğumuz tasarım çizgilerini korurken, Snapdragon 8 Gen 2, 6,1 inç OLED ekran,  5.000 mAh pil (30W) ve 52+12MP kamera kurulumu ile tanıtıldı.

    Kısaca Xperia 5 serisinin, şirketin uygun fiyatlı amiral gemisi çözümlerinden biri konumunda olduğunu belirtelim. Dolayısıyla kararın gerçek olup olmadığını doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekiyor. İşte şimdiye kadar piyasaya çıkan Xperia 1, 5 ve 10 serisi cihazlar:

    • Xperia 1 - 2019, 25 Şubat
    • Xperia 1 II - 2020, 24 Şubat
    • Xperia 1 III - 2021, 14 Nisan
    • Xperia 1 IV - 2022, 11 Mayıs
    • Xperia 1 V - 2023, 11 Mayıs
    • Xperia 1 VI - (yakında)
    • Xperia 5 - 2019, 05 Eylül
    • Xperia 5 II - 2020, 17 Eylül
    • Xperia 5 III - 2021, 14 Nisan
    • Xperia 5 IV - 2022, 01 Eylül
    • Xperia 5 V - 2023, 01 Eylül
    • Xperia 5 VI - İptal edildi (Söylentiler)
    • Xperia 10 - 2019, 25 Şubat
    • Xperia 10 Plus - 2019, 25 Şubat
    • Xperia 10 II - 2020, 24 Şubat
    • Xperia 10 III - 2021, 14 Nisan
    • Xperia 10 IV - 2022, 11 Mayıs
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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