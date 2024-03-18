Tam Boyutta Gör Akıllı telefon ve tablet dünyasında sarsıntılı bir geçmişe sahip olan Sony, eski günlerine geri dönmek için çalışmalarının sürdürüyor. Daha önce Xperia 1 VI, Xperia 5 V ve Xperia 10 VI modellerinin yolda olduğundan sizlere bahsetmiştik. Ancak Sony, mobil departmanı özelinde büyük bir değişikliğe hazırlanıyor olabilir. İddialara göre bir Xperia modeli daha üretimden kalkacak.

Sony, bir Xperia modelinin daha fişini çekiyor

Kaçıranlar için Sony, 2019'dan bu yana Xperia 1, 10 ve 5 serisi telefonlarına odaklanıyor ve her yıl yeni bir sürümünü piyasaya sürüyor. Dolayısıyla Xperia 1 VI ve Xperia 10 VI'nın Mayıs, Xperia 5 V'in ise Eylül ayında çıkış yapması bekleniyordu..Ancak yeni bir raporda, bu modeller arasından Xperia 5 V için ilginç bir gelişmeye yer verildi. Öyle ki Sony'nin, popüler seriyi tamamen rafa kaldırdığı belirtiliyor.

Bildiğiniz gibi Xperia 5 serisinin son iki versiyonu Eylül ayında, yani Xperia 1 ve Xperia 10 serisi cihazlardan yaklaşık bir kaç ay sonra piyasaya çıktı. Halihazırda mevcut olan Xperia 5 V ise, Xperia telefonların alışık olduğumuz tasarım çizgilerini korurken, Snapdragon 8 Gen 2, 6,1 inç OLED ekran, 5.000 mAh pil (30W) ve 52+12MP kamera kurulumu ile tanıtıldı.

Sony, Xperia 1 VI ile uzun ekran ve 4K çözünürlükten vazgeçebilir 1 gün önce eklendi

Kısaca Xperia 5 serisinin, şirketin uygun fiyatlı amiral gemisi çözümlerinden biri konumunda olduğunu belirtelim. Dolayısıyla kararın gerçek olup olmadığını doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekiyor. İşte şimdiye kadar piyasaya çıkan Xperia 1, 5 ve 10 serisi cihazlar:

Xperia 1 - 2019, 25 Şubat

Xperia 1 II - 2020, 24 Şubat

Xperia 1 III - 2021, 14 Nisan

Xperia 1 IV - 2022, 11 Mayıs

Xperia 1 V - 2023, 11 Mayıs

Xperia 1 VI - (yakında)

Xperia 5 - 2019, 05 Eylül

Xperia 5 II - 2020, 17 Eylül

Xperia 5 III - 2021, 14 Nisan

Xperia 5 IV - 2022, 01 Eylül

Xperia 5 V - 2023, 01 Eylül

Xperia 5 VI - İptal edildi (Söylentiler)

Xperia 10 - 2019, 25 Şubat

Xperia 10 Plus - 2019, 25 Şubat

Xperia 10 II - 2020, 24 Şubat

Xperia 10 III - 2021, 14 Nisan

Xperia 10 IV - 2022, 11 Mayıs

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