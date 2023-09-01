Sony Xperia 5 V tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Birdönem akıllı telefon sektöründe başarılı işlere imza atan, ancak 2023 yılı itibariyle rekabetin gerisinde kalan Sony, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda teknoloji devi, Xperia ailesinin yeni üyesi Xperia 5V modelini duyurdu. Peki akıllı telefon kullanıcılara neler sunuyor? İşte Sony Xperia 5V özellikleri ve fiyatı…

Karşınızda Sony Xperia 5 V

Xperia telefonların alışık olduğumuz tasarım çizgilerini koruyan Sony Xperia 5V, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve FHD+ sunan 6,1 inç OLED ekranla geliyor. Aynı zamanda ekranda 21:9 en boy oranı mevcut ve bu uzun ekrana rağmen telefon kompakt boyutlarını koruyor. Ek olarak selefinden 11 gram daha ağır olan ve çok az kalınlaşan telefona ön yüzünde ki adet stereo hoparlör eşlik ediyor.

Akıllı telefon, Qualcomm'un mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alıyor. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 1 adet Arm Cortex-X3 çekirdek (3.2 GHz), 4 adet performans odaklı çekirdek (2.8 GHz) ve 3 adet verimlilik odaklı çekirdek (2.0GHz) ek olarak Adreno 740 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Amiral gemisi donanım ve kompakt tasarım

Tam Boyutta Gör Sony Xperia 5 V, 30W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil, 8 GB RAM ve microSD kart yuvası aracılığıyla genişletilebilen 128 GB depolama alanı sunuyor. Ayrıca 3,5 mm kulaklık girişi de yerini korumuş. Arkaya doğru baktığımızda cihazın iki bir kamera kurulumundan destek aldığını görüyoruz. Bu noktada Xperia 5 V, Xperia 1 V ile aynı 52 MP 1/1,35 inç boyutlarında birincil sensörü korurken, 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş lens ile geliyor.

İkinci kamera 16 mm odak uzaklığına sahip ve 1/2,5 inç boyutlara ek olarak Çift pikselli otomatik odaklama özelliği sunuyor. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 12MP 1/2,9 inçlik bir ünite konumlandırılmış. Xperia 5 V'nin diğer özellikleri arasında Android 13 işletim sistemi, 5G desteği, Type C, güç tuşuna entegre parmak izi sensörü ve Bluetooth 5.3 yer alıyor.

Xperia 5 V özellikleri

Ekran : 6,1 inç, FHD+, 120Hz, 21:9, OLED

: 6,1 inç, FHD+, 120Hz, 21:9, OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 128GB (2TB'a kadar artırılabilir)

: 128GB (2TB'a kadar artırılabilir) Batarya : 5.000 mAh, 30W şarj

: 5.000 mAh, 30W şarj Arka kamera : 52MP 1/1,35''+ 12MP geniş açı

: 52MP 1/1,35''+ 12MP geniş açı Ön kamera : 12MP

: 12MP İşletim sistemi : Android 13

: Android 13 Diğer: 5G desteği, Bluetooth 5.3, Type-C

Sony Xperia 5 V fiyatı

Sony Xperia 5 V'nin hangi bölgelerde mevcut olacağı veya renk seçenekleri henüz açıklanmadı. Ancak amiral gemisi telefon, Eylül sonundan itibaren 849 eurodan başlayan fiyatlar ile satışa çıkacak.

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Sony Xperia 5 V tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı