Sony Xperia 5 V tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

- Karşınızda Sony Xperia 5 V
- Amiral gemisi donanım ve kompakt tasarım
- Xperia 5 V özellikleri
- Sony Xperia 5 V fiyatı
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Karşınızda Sony Xperia 5 V
Xperia telefonların alışık olduğumuz tasarım çizgilerini koruyan Sony Xperia 5V, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve FHD+ sunan 6,1 inç OLED ekranla geliyor. Aynı zamanda ekranda 21:9 en boy oranı mevcut ve bu uzun ekrana rağmen telefon kompakt boyutlarını koruyor. Ek olarak selefinden 11 gram daha ağır olan ve çok az kalınlaşan telefona ön yüzünde ki adet stereo hoparlör eşlik ediyor.
Akıllı telefon, Qualcomm'un mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alıyor. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 1 adet Arm Cortex-X3 çekirdek (3.2 GHz), 4 adet performans odaklı çekirdek (2.8 GHz) ve 3 adet verimlilik odaklı çekirdek (2.0GHz) ek olarak Adreno 740 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Amiral gemisi donanım ve kompakt tasarım
İkinci kamera 16 mm odak uzaklığına sahip ve 1/2,5 inç boyutlara ek olarak Çift pikselli otomatik odaklama özelliği sunuyor. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 12MP 1/2,9 inçlik bir ünite konumlandırılmış. Xperia 5 V'nin diğer özellikleri arasında Android 13 işletim sistemi, 5G desteği, Type C, güç tuşuna entegre parmak izi sensörü ve Bluetooth 5.3 yer alıyor.
Xperia 5 V özellikleri
- Ekran: 6,1 inç, FHD+, 120Hz, 21:9, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128GB (2TB'a kadar artırılabilir)
- Batarya: 5.000 mAh, 30W şarj
- Arka kamera: 52MP 1/1,35''+ 12MP geniş açı
- Ön kamera: 12MP
- İşletim sistemi: Android 13
- Diğer: 5G desteği, Bluetooth 5.3, Type-C
Sony Xperia 5 V fiyatı
Sony Xperia 5 V'nin hangi bölgelerde mevcut olacağı veya renk seçenekleri henüz açıklanmadı. Ancak amiral gemisi telefon, Eylül sonundan itibaren 849 eurodan başlayan fiyatlar ile satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.