Sony, Xperia 1 VI ile uzun ekrandan ve 4K çözünürlükten vazgeçebilir

İlkinde, 21:9 ekran oranına sahip uzun ekranın terkedilip 19,5:9 ekran oranı geçileceği iddia ediliyor. Dolayısıyla diğer telefonlar gibi daha kısa ve geniş bir form faktörüne geçiş yapılacak. İkincisinde ise, 4K ekran çözünürlüğünden vazgeçileceği söyleniyor. 4K çözünürlük, telefon boyutundaki ekranlarda insan gözü tarafından algılanamadığı için hiçbir üretici tarafından tercih edilmiyor. Yüksek çözünürlük yüksek enerji tüketimine sebep olduğu için bundan vazgeçilmesi gayet yerinde bir karar denilebilir.
Bu söylentiler akla yatkın olsa da, kesin olarak gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Sony Xperia 1 VI’nin Mayıs ayında tanıtılmasının beklendiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.