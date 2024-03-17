Sony, Xperia 1 VI ile uzun ekrandan ve 4K çözünürlükten vazgeçebilir

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon piyasasında istediğini bulamayan Sony, kendine has uzun ekranlı ve köşeli telefon tasarımını uzun süredir devam ettiriyor. Bu tasarım dilini beğenenler olsa da birçok kişi tarafından da eleştiriliyor. Sony, üzerinde çalıştığı Xperia 1 VI ile aynı tasarım dilini korumakla beraber iki önemli değişikliğe gideceği söyleniyor.

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İlkinde, 21:9 ekran oranına sahip uzun ekranın terkedilip 19,5:9 ekran oranı geçileceği iddia ediliyor. Dolayısıyla diğer telefonlar gibi daha kısa ve geniş bir form faktörüne geçiş yapılacak. İkincisinde ise, 4K ekran çözünürlüğünden vazgeçileceği söyleniyor. 4K çözünürlük, telefon boyutundaki ekranlarda insan gözü tarafından algılanamadığı için hiçbir üretici tarafından tercih edilmiyor. Yüksek çözünürlük yüksek enerji tüketimine sebep olduğu için bundan vazgeçilmesi gayet yerinde bir karar denilebilir.

Bu söylentiler akla yatkın olsa da, kesin olarak gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Sony Xperia 1 VI’nin Mayıs ayında tanıtılmasının beklendiğini belirtelim.

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Sony, Xperia 1 VI ile uzun ekran ve 4K çözünürlükten vazgeçebilir