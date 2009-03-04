Sony Cybershot DSC-HX1; CMOS sensör yaygınlaşıyor

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Bundan bir kaç gün önce Sony'nin H serisi kameralarının yeni amiral gemisini PMA 2009 (Photo Marketing Association) fuarında lansmanını gerçekleştireceğine dair çeşitli söylentiler ortaya çıkmış; bu söylentileri sizlerle paylaşmıştık. Kameranın teknik özellikleriyle ilgili söylentilerden ise video kaydı ve ekran boyutu dışındakilerin tutarlı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Cyber-shot DSC-HX1'in detaylarını masaüstüne yatırıyoruz.

115 x 83 x 92 mm boyutlarında ve 453 gram ağırlığında tasarlanan HX1, 1/2.4 inç'lik Exmor CMOS sensör ve Sony'nin Bionz işlemcisi desteğini arkasına aldığını görmekteyiz. D-SLR kameralarda olduğu kadar, kompakt ve süper zum modellerde de yaygınlaşmaya devam eden CMOS sensör teknolojisi, CCD'ye oranla daha az gürültülü (noise) fotoğraflar elde edebilmekte. HX1'de 28-560 mm (35 mm formatına göre) objektife yer verilmiş ve objektif fotoğrafını çekmek istediğimiz nesnelere 20x optik ve ek olarak 40x dijital zum yapabiliyor. Ancak dijital yakınlaştırmanın fotoğraf kalitesini olumsuz yönde etkileyeceğini hatırlatalım. ISO seviyesini 80-3200 arasında; enstantane süresi 30 dakika ile 1/4000 sn arasında (manuel modda) ayarlayabiliyoruz. Ayrıca kamerada 9 tane odak noktasının olduğunu ve kameranın 9 .1 MP çözünürlükte saniyede 10 kare çekebildiğini hatırlatalım.

HX1'de günümüzde artık standart haline gelen Sony'nin SteadyShot olarak isimlendirdiği görüntü stabilizasyon sistemi ve yüz algılama teknolojileri bulunuyor. Stabilizasyon sistemi fotoğraflardaki bulanıklığın önüne geçerken, yüz algılama sistemi insan yüzünü otomatik olarak algılayıp renk ve parlaklık açısından daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.

Sony'nin yeni kamerası video çekimi konusunda da iddialı. Kamera, 1440 x 1080, 1280 x 720 ve 640 x 480 piksel çözünürlüklerinde saniyede 30 kare video kaydı gerçekleştirebiliyor. Tüm çekimlerimizi ise kameranın elektronik vizörü veya 3 inç, hareket kabiliyetine sahip LCD ekranı aracılığıyla yapabilmekteyiz. Firma, kamerada 11 MB dahili belleğe yer vermiş. Belleği Memorystick kartlarla arttırabiliyoruz.

Son olarak kameranın NP-FH50 kod adlı lityum iyon bataryası 390 adet çekime kadar dayanabiliyor. Sony Cyber-shot DSC-HX1'in önümüzdeki nisan ayında 500$ seviyesinde satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10551&storeId=10151&langId=-1&productId=8198552921665789079