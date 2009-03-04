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Sony Cybershot DSC-HX1; CMOS sensör yaygınlaşıyor

10 yıl
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knight
Haber Editörü
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Sony Cybershot DSC-HX1; CMOS sensör yaygınlaşıyor
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Sony Cybershot DSC-HX1; CMOS sensör yaygınlaşıyor
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Sony Cybershot DSC-HX1; CMOS sensör yaygınlaşıyor
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Bundan bir kaç gün önce Sony'nin H serisi kameralarının yeni amiral gemisini PMA 2009 (Photo Marketing Association) fuarında lansmanını gerçekleştireceğine dair çeşitli söylentiler ortaya çıkmış; bu söylentileri sizlerle paylaşmıştık. Kameranın teknik özellikleriyle ilgili söylentilerden ise video kaydı ve ekran boyutu dışındakilerin tutarlı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Cyber-shot DSC-HX1'in detaylarını masaüstüne yatırıyoruz.

115 x 83 x 92 mm boyutlarında ve 453 gram ağırlığında tasarlanan HX1, 1/2.4 inç'lik Exmor CMOS sensör ve Sony'nin Bionz işlemcisi desteğini arkasına aldığını görmekteyiz. D-SLR kameralarda olduğu kadar, kompakt ve süper zum modellerde de yaygınlaşmaya devam eden CMOS sensör teknolojisi, CCD'ye oranla daha az gürültülü (noise) fotoğraflar elde edebilmekte. HX1'de 28-560 mm (35 mm formatına göre) objektife yer verilmiş ve objektif fotoğrafını çekmek istediğimiz nesnelere 20x optik ve ek olarak 40x dijital zum yapabiliyor. Ancak dijital yakınlaştırmanın fotoğraf kalitesini olumsuz yönde etkileyeceğini hatırlatalım. ISO seviyesini 80-3200 arasında; enstantane süresi 30 dakika ile 1/4000 sn arasında (manuel modda) ayarlayabiliyoruz. Ayrıca kamerada 9 tane odak noktasının olduğunu ve kameranın 9 .1 MP çözünürlükte saniyede 10 kare çekebildiğini hatırlatalım.

HX1'de günümüzde artık standart haline gelen Sony'nin SteadyShot olarak isimlendirdiği görüntü stabilizasyon sistemi ve yüz algılama teknolojileri bulunuyor. Stabilizasyon sistemi fotoğraflardaki bulanıklığın önüne geçerken, yüz algılama sistemi insan yüzünü otomatik olarak algılayıp renk ve parlaklık açısından daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.

Sony'nin yeni kamerası video çekimi konusunda da iddialı. Kamera, 1440 x 1080, 1280 x 720 ve 640 x 480 piksel çözünürlüklerinde saniyede 30 kare video kaydı gerçekleştirebiliyor. Tüm çekimlerimizi ise kameranın elektronik vizörü veya 3 inç, hareket kabiliyetine sahip LCD ekranı aracılığıyla yapabilmekteyiz. Firma, kamerada 11 MB dahili belleğe yer vermiş. Belleği Memorystick kartlarla arttırabiliyoruz.

Son olarak kameranın NP-FH50 kod adlı lityum iyon bataryası 390 adet çekime kadar dayanabiliyor. Sony Cyber-shot DSC-HX1'in önümüzdeki nisan ayında 500$ seviyesinde satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

 


http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10551&storeId=10151&langId=-1&productId=8198552921665789079 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mygokhan 9 yıl
TIPA kuruluşu en iyi zoomkamera ödülünü vermiş..
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..Knight.. 9 yıl
Sony Cybershot DSC-HX1 incelemesi (Digitalcamerainfo): digitalcamerainfo.com/...
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..Knight.. 10 yıl
Sony DSC HX1 incelemesi (Dpreview): dpreview.com/...
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bencemil 10 yıl
tamamen göz boyama.bu makinenin diğer süper zoom makinelere hiçbir üstünlüğü yok.makineye ne kadar şekil yada özellik katarsanız katın sensörünü büyütmediçe daha iyi kalitede resim alamazsınız.çünkü resimi algılayan şey zaten sensör, onunda boyutu standart compact makinelerdeki kadar.bazı arkadaşlarımın dediği gibi 200-300 liralık makinelerden farklı bir resim kalitesi sunmayacaktır.
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Mesudum 10 yıl
2001 model Chip usülü incelemelere takılmayalım. Önyargılardan uzaklaşmak iyidir. Artık D-SLR makinelerde yoğun olarak CMOS kullanılıyor.
Bunun yaptığı işi yapacak 200 TL makina varsa (sıfır olacak), hemen alayım. Kendimede eşe dosta da...
.oO°Oo.
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Alperkon 10 yıl
Arkadaşlar adı üzerinde prosumer kamera bunlar bütün markalar sözbirliği etmişcesine sensörü 1/2.33 den yukarı çıkarmıyorlar.Sensörü büyütürse ne olur derseniz DSLR satışları ve objektif satışları biter...Bunu anlamak içinde uzman olmaya gerek yok...Hepsi bilinçsiz tüketiciye yönelik ürünler al birini vur ötekine 400 ISO dan sonra ve yüksek zoomda tabiki çamur gibi görüntü verecek...Verilen para 400 dolar civarı para bu kadar paraya bu kadar köfte...
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mav1li 10 yıl
115 x 83 x 92 mm boyutlarında ve 453 gram
1/2.4 inç'lik Exmor CMOS sensör
3 inç, hareket kabiliyetine sahip LCD ekranı
28-560 mm (35 mm formatına göre) objektif
1440 x 1080, 1280 x 720 ve 640 x 480 piksel saniyede 30 kare video kaydı
lityum iyon bataryası 390 adet çekim
20x optik ve ek olarak 40x dijital zum
Sony'nin Bionz işlemcisi
Enstantane süresi 30 dakika ile 1/4000 sn arasında
ISO seviyesini 80-3200 arasında
9 tane odak noktası
500$
Kısaca iyi aletmiş, beğendim.
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Cloud Nine 10 yıl
Neresi iyi alet?
CMOS sensör koysalar ne olacak sensör boyutu miinnnacık mermimek tanesi kadar olduktan sonra.
Para tuzagı diyorum başkada birşey demiyorum.
Bunun yaptıgı işi yada yapacagı işi 200 TL'lik makinelerde yapıyor..
Birde utanmadan 3200 ISO diyorlar yahu bu makineler 400 ISO da bile çamur gibi fotograflar veriyorlar, artık bunlara inanan tüketiciler kaldı mı yahu?
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tanak 10 yıl
20x optik harikaymış
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nurixY 10 yıl

Orjinalden alıntı: tanak

20x optik harikaymış



20x in bu sensor boyutuna avantaj sağlayacağını düşünmüyorum ...
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max975 10 yıl
harika sonuçta sony.
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Hirotaro 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

harika sonuçta sony.

yok artık daha neler. 5 para etmeyen cihaza,sırf SONY diye harika diyen zihniyete yuh derim başka da birşey demem
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yc#1 10 yıl
Carl-Zeiss yerine kendi geliştrdiği lensi kullanması ilginç. Video çözünürlüğü de takdire şayan.
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buraoca2 10 yıl
@Vuze;
Hareket kabiliyetine sahip LCD ekran iyi düşünülmüş bir özellik. Özellikle makro çekimlerde çok işe yarıyor(Çiçeklerin arasına uzanmak zorunda bırakmıyor :)).
Acaba siz neden böyle bir cihaza yakışmadığını düşünüyorsunuz?
Özellikleri iyi sayılır, bakalım R1'le ne ölçüde kapışabilecek :) ? Sony kendi bindiği dalın üzerine toz kondurmuyordu; bakalım bu makineyle, bu düşüncesini değiştirecek mi?
Haber için teşekkürler Knight. Acaba karşılaştırmalı testleri çıkınca haber verebilir misiniz :) ?
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nurixY 10 yıl
Sony bildiğim kadarıyla kendi sensörlerini üretebiliyo.Benim anlamadığım sensor boyutunda çok cimri davranıyo....
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..Knight.. 10 yıl
Orjinalden alıntı: buraoca2

@Vuze;

Hareket kabiliyetine sahip LCD ekran iyi düşünülmüş bir özellik. Özellikle makro çekimlerde çok işe yarıyor(Çiçeklerin arasına uzanmak zorunda bırakmıyor :)).

Acaba siz neden böyle bir cihaza yakışmadığını düşünüyorsunuz?

Özellikleri iyi sayılır, bakalım R1'le ne ölçüde kapışabilecek :) ? Sony kendi bindiği dalın üzerine toz kondurmuyordu; bakalım bu makineyle, bu düşüncesini değiştirecek mi?

Haber için teşekkürler Knight. Acaba karşılaştırmalı testleri çıkınca haber verebilir misiniz :) ?


İncelemeler, testler ortaya çıkınca buradan paylaşabilirim.
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Vuze 10 yıl
Ekranın büyük olması tabiki bir artı ancak dönebilen ekran bana göre böle bir cihazda güzel olmamış ama alet genel yapısıyla güzel haber için teşekkürler
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Musab 10 yıl
o ne büyük ekran ; kafam kadar
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