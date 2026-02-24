Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony, çevrimiçi oyunlarda AFK kalmayı bitiren AI teknolojisi geliştiriyor

    Sony’nin “Soft Pause” patenti, çevrimiçi oyunlarda AFK kalan oyuncular için AI destekli geçici kontrol ve düşük yoğunluklu oynanış sunarak duraklatma sorununa çözüm getirmeyi hedefliyor.

    Sony’den çevrimiçi oyunlarda AFK kalmayı bitiren AI çözümü Tam Boyutta Gör
    Sony’nin yapmış olduğu yeni patent başvurusu özellikle çok oyunculu oyunlarda yıllardır tartışılan “duraklatma” sorununa farklı bir çözüm getirebilir. US20260021411 numaralı patent başvurusunda yer alan sistem, klasik anlamda oyunu tamamen dondurmak yerine, oynanışı alternatif bir moda alarak süreci yumuşak biçimde yavaşlatmayı hedefliyor. Şirket bu yaklaşımı “Soft Pause” olarak tanımlıyor.

    Oyun durmuyor, alternatif moda geçiyor

    Patentte anlatılan yapıya göre Soft Pause etkinleştirildiğinde oyun tamamen durmak yerine oyun akışı düşük yoğunluklu bir moda geçiriliyor. Bu sayede ekranda ani bir kesinti yaşanmıyor ve oynanış tamamen askıya alınmıyor. Bunun özellikle sanal gerçeklik (VR) deneyimlerinde daha konforlu bir deneyim sunacağı söyleniyor. Zira aniden menü ekranına geçişin mide bulantısı ve baş dönmesine yol açabildiği biliniyor.

    Sistem yalnızca görsel geçişle sınırlı değil. Patentte, farklı oyun türlerine göre değişebilecek bir dizi uygulama senaryosu yer alıyor. Soft Pause aktifken oyunun hızının düşürülmesi, zorluk seviyesinin geçici olarak azaltılması, çevresel gürültünün kısılması ve oyuncuya yardımcı mekaniklerin güçlendirilmesi bunlardan bazıları. Örneğin nişan alma desteğinin artırılması veya belirli komutlara verilen tepki süresinin genişletilmesi gibi destekler devreye girebiliyor. Böylece oyuncu kısa süreli dikkat dağınıklığı yaşasa bile oyundan tamamen kopmadan kontrolü sürdürebiliyor.

    AI oyuncu yerine geçebilir

    Sony’den çevrimiçi oyunlarda AFK kalmayı bitiren AI çözümü Tam Boyutta Gör
    Patentte asıl dikkat çeken unsur ise makine öğrenimi tabanlı destek modeli. Belgede, Soft Pause sırasında bir yapay zeka sisteminin geçici olarak oyuncu yerine kontrolü devralabileceği ihtimaline yer veriliyor. Bu modelin oyuncuya özgü verilerle mi eğitileceği yoksa daha genel bir destek mi sunacağı net değil. Ancak sistemin, oyuncu bildirim aldığında bunu algılayarak otomatik şekilde Soft Pause modunu devreye sokabileceği belirtiliyor.

    Bu yaklaşımın çok oyunculu yapımlarda nasıl uygulanacağı ise ayrı bir soru işareti. Günümüzde rekabetçi çevrim içi oyunlarda kısa süreli AFK (klavye başında olmama) durumları bile ciddi dezavantaj yaratabiliyor. Örneğin bir maç sırasında duraklatma mümkün olmadığı için oyuncu anında elenebiliyor.

    Sony’nin Soft Pause sistemi hayata geçerse, oyuncuların kısa molalar için maçtan tamamen çıkmasına veya oyundan atılmasına gerek kalmayabilir. Aynı zamanda bir oyuncunun yokluğunun takım oyunlarını sekteye uğratması da engellenebilir. Ancak bu özelliğin rekabetçi oyunlarda nasıl dengeleneceği ve suistimal edilip edilmeyeceği ayrı bir tartışmaya zemin hazırlayabilir. Öte yandan Sony’nin bu patenti ne zaman ticari kullanıma alacağı bilinmiyor. Elbette hiçbir zaman bu özelliği görmeme ihtimalimiz de bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rositell masaj aleti hatalı basım para nereye satılır balon yapan lastik tamir edilir mi anno 1800 türkçe yama hyundai i30 1.6 crdi elite yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook Go
    Asus Vivobook Go
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum