Sony, çevrimiçi oyunlarda AFK kalmayı bitiren AI teknolojisi geliştiriyor

Oyun durmuyor, alternatif moda geçiyor
Patentte anlatılan yapıya göre Soft Pause etkinleştirildiğinde oyun tamamen durmak yerine oyun akışı düşük yoğunluklu bir moda geçiriliyor. Bu sayede ekranda ani bir kesinti yaşanmıyor ve oynanış tamamen askıya alınmıyor. Bunun özellikle sanal gerçeklik (VR) deneyimlerinde daha konforlu bir deneyim sunacağı söyleniyor. Zira aniden menü ekranına geçişin mide bulantısı ve baş dönmesine yol açabildiği biliniyor.
Sistem yalnızca görsel geçişle sınırlı değil. Patentte, farklı oyun türlerine göre değişebilecek bir dizi uygulama senaryosu yer alıyor. Soft Pause aktifken oyunun hızının düşürülmesi, zorluk seviyesinin geçici olarak azaltılması, çevresel gürültünün kısılması ve oyuncuya yardımcı mekaniklerin güçlendirilmesi bunlardan bazıları. Örneğin nişan alma desteğinin artırılması veya belirli komutlara verilen tepki süresinin genişletilmesi gibi destekler devreye girebiliyor. Böylece oyuncu kısa süreli dikkat dağınıklığı yaşasa bile oyundan tamamen kopmadan kontrolü sürdürebiliyor.
AI oyuncu yerine geçebilir
Bu yaklaşımın çok oyunculu yapımlarda nasıl uygulanacağı ise ayrı bir soru işareti. Günümüzde rekabetçi çevrim içi oyunlarda kısa süreli AFK (klavye başında olmama) durumları bile ciddi dezavantaj yaratabiliyor. Örneğin bir maç sırasında duraklatma mümkün olmadığı için oyuncu anında elenebiliyor.
Sony’nin Soft Pause sistemi hayata geçerse, oyuncuların kısa molalar için maçtan tamamen çıkmasına veya oyundan atılmasına gerek kalmayabilir. Aynı zamanda bir oyuncunun yokluğunun takım oyunlarını sekteye uğratması da engellenebilir. Ancak bu özelliğin rekabetçi oyunlarda nasıl dengeleneceği ve suistimal edilip edilmeyeceği ayrı bir tartışmaya zemin hazırlayabilir. Öte yandan Sony’nin bu patenti ne zaman ticari kullanıma alacağı bilinmiyor. Elbette hiçbir zaman bu özelliği görmeme ihtimalimiz de bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: