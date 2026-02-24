Sony, çevrimiçi oyunlarda AFK kalmayı bitiren AI teknolojisi geliştiriyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Sony’nin yapmış olduğu yeni patent başvurusu özellikle çok oyunculu oyunlarda yıllardır tartışılan “duraklatma” sorununa farklı bir çözüm getirebilir. US20260021411 numaralı patent başvurusunda yer alan sistem, klasik anlamda oyunu tamamen dondurmak yerine, oynanışı alternatif bir moda alarak süreci yumuşak biçimde yavaşlatmayı hedefliyor. Şirket bu yaklaşımı “Soft Pause” olarak tanımlıyor.

Oyun durmuyor, alternatif moda geçiyor

Patentte anlatılan yapıya göre Soft Pause etkinleştirildiğinde oyun tamamen durmak yerine oyun akışı düşük yoğunluklu bir moda geçiriliyor. Bu sayede ekranda ani bir kesinti yaşanmıyor ve oynanış tamamen askıya alınmıyor. Bunun özellikle sanal gerçeklik (VR) deneyimlerinde daha konforlu bir deneyim sunacağı söyleniyor. Zira aniden menü ekranına geçişin mide bulantısı ve baş dönmesine yol açabildiği biliniyor.

Sistem yalnızca görsel geçişle sınırlı değil. Patentte, farklı oyun türlerine göre değişebilecek bir dizi uygulama senaryosu yer alıyor. Soft Pause aktifken oyunun hızının düşürülmesi, zorluk seviyesinin geçici olarak azaltılması, çevresel gürültünün kısılması ve oyuncuya yardımcı mekaniklerin güçlendirilmesi bunlardan bazıları. Örneğin nişan alma desteğinin artırılması veya belirli komutlara verilen tepki süresinin genişletilmesi gibi destekler devreye girebiliyor. Böylece oyuncu kısa süreli dikkat dağınıklığı yaşasa bile oyundan tamamen kopmadan kontrolü sürdürebiliyor.

AI oyuncu yerine geçebilir

Tam Boyutta Gör Patentte asıl dikkat çeken unsur ise makine öğrenimi tabanlı destek modeli. Belgede, Soft Pause sırasında bir yapay zeka sisteminin geçici olarak oyuncu yerine kontrolü devralabileceği ihtimaline yer veriliyor. Bu modelin oyuncuya özgü verilerle mi eğitileceği yoksa daha genel bir destek mi sunacağı net değil. Ancak sistemin, oyuncu bildirim aldığında bunu algılayarak otomatik şekilde Soft Pause modunu devreye sokabileceği belirtiliyor.

Bu yaklaşımın çok oyunculu yapımlarda nasıl uygulanacağı ise ayrı bir soru işareti. Günümüzde rekabetçi çevrim içi oyunlarda kısa süreli AFK (klavye başında olmama) durumları bile ciddi dezavantaj yaratabiliyor. Örneğin bir maç sırasında duraklatma mümkün olmadığı için oyuncu anında elenebiliyor.

Sony’nin Soft Pause sistemi hayata geçerse, oyuncuların kısa molalar için maçtan tamamen çıkmasına veya oyundan atılmasına gerek kalmayabilir. Aynı zamanda bir oyuncunun yokluğunun takım oyunlarını sekteye uğratması da engellenebilir. Ancak bu özelliğin rekabetçi oyunlarda nasıl dengeleneceği ve suistimal edilip edilmeyeceği ayrı bir tartışmaya zemin hazırlayabilir. Öte yandan Sony’nin bu patenti ne zaman ticari kullanıma alacağı bilinmiyor. Elbette hiçbir zaman bu özelliği görmeme ihtimalimiz de bulunuyor.

