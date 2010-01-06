Sony Ericsson, Xperia X10'un kırpılmış versiyonu ''Robyn'' üzerinde mi çalışıyor?

Haber Editörü
Teknoloji meraklıları Sony Ericsson'un Android tabanlı ilk akıllı telefonu Xperia X10'u beklerken Robyn kod adlı yeni bir cihazın fotoğrafları GSM Arena tarafından yayınlandı.
Tasarım açısından X10'un kırpılmış versiyonunu bizlere anımsatan Robyn'nin Android işletim sistemini kullanacağı ve 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 3.5 mm jak girişi, microUSB portu, WI-FI bağlantısı gibi özelliklere sahip olacağı rivayet ediliyor. Bir diğer rivayete göre de Sony Ericsson Robyn, 14 şubatta Mobil Dünya Kongresi'nde düzenlenecek etkinlik kapsamında tanıtılabilir. Her zamanki gibi telefonun klondan ibaret olmamasını umuyoruz.
http://semcblog.com/2010/01/06/the-new-sony-ericsson-robyn-a-compact-touch-phone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ayfon o facia tasarımı degiştirmeden ben onu elime bile almam :) ekran kalitesine ara yüzüne lafım yok kesinlikle ama o tasarım olmaz benim gözümde takla atsa boş :D
valla orasını bilmiyorum bakalım ama adı dolaştıgına göre çıkabilir çünkü rachel gerçeten çok büyük hissi veriyor...
okadar büyük degil mesela benim htc p3300 ile aşa yukarı aynı ebatlarda genişlik ve uzunluk olarak sadece ince ama bu robyn.in boyutları çok ufak olucak gibi inş. çokta minik olmaz... asus p320 kadar olsa yeterli :)
hem taşırken sorun olmaz hemde full özellikli bi tel olur :)
Evet doğru resmi kodu bu. Diğer isimli telefonların modelleri;
Aino- U10 ,Yari/Kita- U100 , Satio- U1, Naite- J105 , Jalou- F100, Xperia Pureness- X5
Robyn tam istediğim gibi bi model . X10 alacağıma kesinlikle bunu alırım .Zaten fiyatıda uçuk olmaz bunun.
Sony Ericsson Robyn gizli model "B10" olmasın yoksa
http://wap.sonyericsson.com/uaprof/B10R101.xml
aino u serisi bu x serisi xperia x10 mini...
hakkaten daha önceden vrmıydı bilmiorum ama sanırsam w995le moda oldu bu