Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Ericsson, Xperia X10'un kırpılmış versiyonu ''Robyn'' üzerinde mi çalışıyor?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12b
1
23
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Teknoloji meraklıları Sony Ericsson'un Android tabanlı ilk akıllı telefonu Xperia X10'u beklerken Robyn kod adlı yeni bir cihazın fotoğrafları GSM Arena tarafından yayınlandı.

Tasarım açısından X10'un kırpılmış versiyonunu bizlere anımsatan Robyn'nin Android işletim sistemini kullanacağı ve 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 3.5 mm jak girişi, microUSB portu, WI-FI bağlantısı gibi özelliklere sahip olacağı rivayet ediliyor. Bir diğer rivayete göre de Sony Ericsson Robyn, 14 şubatta Mobil Dünya Kongresi'nde düzenlenecek etkinlik kapsamında tanıtılabilir. Her zamanki gibi telefonun klondan ibaret olmamasını umuyoruz.


http://semcblog.com/2010/01/06/the-new-sony-ericsson-robyn-a-compact-touch-phone/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
the show must go on 9 yıl
ya iphone x10 tartismasina donmesinde konu iphonenin hakkini yiyor herkes kardes adamlar yapmis 10numara tlfn abi dogruya dogru ayni wallaha bende senin gibi tasarimi hosuma gitmiyor buyuk duruyor ama ipod touch eger iphone olsalmis incecik makul boyutta of alirdim hemen dur bakalim su aralar aino var kuzenimde onu kurcaliyoruz :-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the show must go on 9 yıl
Evet tabiki ufak olmasi daha iyi daha kullanisli hem x10 satio falan I phonenin yerini asla tutmaz naparlarsa yapsinlar ama robyn tam sonyericsonculara gore super olmus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m35 9 yıl

canuygar

Evet tabiki ufak olmasi daha iyi daha kullanisli hem x10 satio falan I phonenin yerini asla tutmaz naparlarsa yapsinlar ama robyn tam sonyericsonculara gore super olmus


ayfon o facia tasarımı degiştirmeden ben onu elime bile almam :) ekran kalitesine ara yüzüne lafım yok kesinlikle ama o tasarım olmaz benim gözümde takla atsa boş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 9 yıl
hehh ...tam benlik telefon adı üstünde CEP telefonu .....ne o öyle şamar gibi cihazlar telefon dedigin böyle bişey olmalı........
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the show must go on 9 yıl
Hmm sagol m35 hele ainoyla ilgili u10diye bisey duymustum seddat'tan iyi guzelmis x serisi robyn resmiyet kazandimi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m35 9 yıl

canuygar

Hmm sagol m35 hele ainoyla ilgili u10diye bisey duymustum seddat'tan iyi guzelmis x serisi robyn resmiyet kazandimi?



valla orasını bilmiyorum bakalım ama adı dolaştıgına göre çıkabilir çünkü rachel gerçeten çok büyük hissi veriyor...

okadar büyük degil mesela benim htc p3300 ile aşa yukarı aynı ebatlarda genişlik ve uzunluk olarak sadece ince ama bu robyn.in boyutları çok ufak olucak gibi inş. çokta minik olmaz... asus p320 kadar olsa yeterli :)

hem taşırken sorun olmaz hemde full özellikli bi tel olur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
se(dd)at 9 yıl
canuygar

Hmm sagol m35 hele ainoyla ilgili u10diye bisey duymustum seddat'tan iyi guzelmis x serisi robyn resmiyet kazandimi?


Evet doğru resmi kodu bu. Diğer isimli telefonların modelleri;

Aino- U10 ,Yari/Kita- U100 , Satio- U1, Naite- J105 , Jalou- F100, Xperia Pureness- X5

Robyn tam istediğim gibi bi model .
X10 alacağıma kesinlikle bunu alırım .Zaten fiyatıda uçuk olmaz bunun.


Sony Ericsson Robyn gizli model "B10" olmasın yoksa


http://wap.sonyericsson.com/uaprof/B10R101.xml
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the show must go on 9 yıl
arkadaslar peki ney bu tlfn walkman mi cybershot mu s serisi mi g serisimi mesela aino'da oyle turu ne?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m35 9 yıl
canuygar

arkadaslar peki ney bu tlfn walkman mi cybershot mu s serisi mi g serisimi mesela aino'da oyle turu ne?


aino u serisi bu x serisi xperia x10 mini...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the show must go on 9 yıl
rachael jalolu hazel kurara hikaru naite artik boyle moda oldu sonyde robiyn hangi seri peki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EfeAYDIN 9 yıl

canuygar

rachael jalolu hazel kurara hikaru naite artik boyle moda oldu sonyde robiyn hangi seri peki?

hakkaten daha önceden vrmıydı bilmiorum ama sanırsam w995le moda oldu bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KayhanKaan 9 yıl
İnşallah klon değildir ama çok küçük olmuş adamın cebinde kaybolur bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m35 9 yıl
ekran boyutu 4.inç.ti sanırım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
(@yberk) 9 yıl
ekran kaç inç acaba? baya küçük görünüyor resimde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12040 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
android os, wi-fi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Huntkey X7 900: Fiyat Performans odaklı üst seviye PSU Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim