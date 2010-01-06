Sony Ericsson, Xperia X10'un kırpılmış versiyonu ''Robyn'' üzerinde mi çalışıyor?

Teknoloji meraklıları Sony Ericsson'un Android tabanlı ilk akıllı telefonu Xperia X10'u beklerken Robyn kod adlı yeni bir cihazın fotoğrafları GSM Arena tarafından yayınlandı.

Tasarım açısından X10'un kırpılmış versiyonunu bizlere anımsatan Robyn'nin Android işletim sistemini kullanacağı ve 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 3.5 mm jak girişi, microUSB portu, WI-FI bağlantısı gibi özelliklere sahip olacağı rivayet ediliyor. Bir diğer rivayete göre de Sony Ericsson Robyn, 14 şubatta Mobil Dünya Kongresi'nde düzenlenecek etkinlik kapsamında tanıtılabilir. Her zamanki gibi telefonun klondan ibaret olmamasını umuyoruz.

http://semcblog.com/2010/01/06/the-new-sony-ericsson-robyn-a-compact-touch-phone/