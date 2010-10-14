Sony Ericsson'un LiveView aksesuarı kasım ayından itibaren 59 Euro'dan satılabilir

Sony Ericsson'un Android işletim sistemli modellere özel geliştirdiği LiveView aksesuarının çıkış tarihi ve fiyatı nihayet belli oldu. Le Journal Du Geek'e göre aksesuarın önümüzdeki kasım ayından itibaren 59 Euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki LiveView ne işe yarıyor?

LiveView için Android'in 2.0 ve üzeri sürümünü kullanan akıllı telefonlarla uyumlu çalışan bir asistan diyebiliriz. Kol saati gibi kullanabildiğiniz veya elbisenizin herhangi bir köşesine tutturabildiğiniz cihazın destek listesinde Sony Ericsson Xperia X10, Xperia Mini, Xperia Mini Pro görülmekte. 3.5 x 3.5 x 1.1 cm boyutlarında - 15 gram ağırlığında tasarlanan ve üzerinde 1.3 inç'lik 128x128 piksel OLED ekran konumlandırılan LiveView, 10 metreye kadar kapsama alanına sahip Bluetooth teknolojisi ile telefonunuza bağlanıyor. Ve böylece Facebook, Twitter, RSS güncellemelerinden haberdar olabiliyorsunuz, size gelen çağrıları ve mesajları görebiliyorsunuz, çalan müziği kontrol edebiliyorsunuz. LiveView ayrıca takvim, saat fonksiyonları da sunmakla beraber microUSB portu aracılığıyla şarj edilebilmekte.

Sony Ericsson LiveView video

http://www.journaldugeek.com/2010/10/07/des-photos-et-un-prix-pour-le-liveview-de-sony-ericsson/