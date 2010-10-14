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Sony Ericsson'un LiveView aksesuarı kasım ayından itibaren 59 Euro'dan satılabilir

8 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'un Android işletim sistemli modellere özel geliştirdiği LiveView aksesuarının çıkış tarihi ve fiyatı nihayet belli oldu. Le Journal Du Geek'e göre aksesuarın önümüzdeki kasım ayından itibaren 59 Euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki LiveView ne işe yarıyor?

LiveView için Android'in 2.0 ve üzeri sürümünü kullanan akıllı telefonlarla uyumlu çalışan bir asistan diyebiliriz. Kol saati gibi kullanabildiğiniz veya elbisenizin herhangi bir köşesine tutturabildiğiniz cihazın destek listesinde Sony Ericsson Xperia X10, Xperia Mini, Xperia Mini Pro görülmekte. 3.5 x 3.5 x 1.1 cm boyutlarında - 15 gram ağırlığında tasarlanan ve üzerinde 1.3 inç'lik 128x128 piksel OLED ekran konumlandırılan LiveView, 10 metreye kadar kapsama alanına sahip Bluetooth teknolojisi ile telefonunuza bağlanıyor. Ve böylece Facebook, Twitter, RSS güncellemelerinden haberdar olabiliyorsunuz, size gelen çağrıları ve mesajları görebiliyorsunuz, çalan müziği kontrol edebiliyorsunuz. LiveView ayrıca takvim, saat fonksiyonları da sunmakla beraber microUSB portu aracılığıyla şarj edilebilmekte.

Sony Ericsson LiveView video


http://www.journaldugeek.com/2010/10/07/des-photos-et-un-prix-pour-le-liveview-de-sony-ericsson/ Yorum Yaz
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Batuist 8 yıl
çok güzel bir ürün yapmış ama saat başı bunu şarj etmek gerekir..
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_KadirşinaS_ 8 yıl
LG'nin kol saati modelinden daha sempatik ve estetik olmuş bence.
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DH Misafiri 8 yıl
Destekleyen telefonlar okadar kaliteliki şahsen onlarla durumu götürmyeyi tercih ederim...xperia modelleri gerçekten kaliteli ve Sony Ericsson kalitesini bir kez daha tavana vuran modeller...gel görki bu ismin kıymetini bilemedi bu ülke!..
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grk207 8 yıl
X10 kullanıcısı olarak böyle bişey için para vereceğimi sanmıyorum. Bana göre çok büyük bir + sağlamayacak hiç bir konuda. En fazla işyerinde gezinirken yada evde telefonu bıraktıgınız yerde kalabilecek.
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baysan240 8 yıl
güzel bir cihaz olmuş acaba şarzı ne kadar gidiyor? +görüntüsünde titreme vardı ayrıca 128*128 çok az değilmi yaw cihazın ekran çözünürlüğü biraz daha yüksek en azından 200*200 olsaydı çok daha kullanışlı olurdu
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karasimsek06 8 yıl
aslında kullanıım açısından çok güzel bir alet fakat ne kadar yaratıcı çözümler olursa olsun bunun halk tarafından benimsenip kullanılmadığı sürece bir anlamı yok mesela bluetooh kulaklık gibi ne kadar da olsa hala insaların bir ön yargısı var bide bir eksikliği sadece sony ericsson markasısnın desteklemesi yaygınlaşıp kullanılmsı açısındanda önüne bir ket vurmuş.
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OverClocK1ng 8 yıl
Çok güzel ya. Hakikaten hoş olmuş. Mesela birisinden mesaj geldi ama telefon çantada veya duymadın. Ekranda tak diye çıkacak. Veya Facebook tan atılan mesajlar falan da görünecek. Keşke tüm Android'ler destekleseydi.
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