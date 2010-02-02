Sony Ericsson'un QWERTY klavyeli akıllı telefonu Aspen tanıtıldı

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Bir kaç hafta önce ''Faith'' kod adıyla internette karşımıza çıkan Sony Ericsson'un Windows Mobile 6.5.3 Professional işletim sisteminden güç alan akıllı telefonu Aspen, bugün itibariyle resmiyet kazanarak teknoloji meraklılarına merhaba dedi.

117 x 60 x 12.5 mm ebatlarında ve yaklaşık 130 gram ağırlığında QWERTY klavyeli dizaynıyla dikkat çeken Aspen, 850, 900, 1800 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarının yanısıra kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA ile de uyumlu çalışabiliyor. 2.4 inç (~6.0 cm) boyutunda ve 320x240 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip telefonun 100 MB'lık dahili belleği microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Anlaşılan Sony Ericsson, yeni nesil telefonlarında Memorystick ile yollarını tamamen ayırmış.

WI-FI, GPS ve Bluetooth gibi bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran modelde 3.2 megapiksel çözünürlüğünde 4 kata kadar dijital zum yapabilen kamera yeterli görülmüş, kamerada otomatik odaklama özelliği ne yazık ki bulunmuyor. Telefonun dikkat çeken diğer özellikleri arasında RDS'li FM radyo, çevre dostu kutu içeriği ve Facebook - Twitter gibi sitelerin uygulamaları yer alıyor.

UMTS (3G) şebekesinde 600 saate kadar bekleme, 8 saate kadar konuşma süresi vaat eden Aspen'in iki farklı renk seçeneğiyle 2010 yılının 2. çeyreğinden itibaren satışa sunulması beklenirken fiyatla ilgili bilgi verilmedi.

Teknik özellikler:

Şebeke: Dört band GSM / HSDPA

EDGE desteği: Var, 10. sınıf

İşletim sistemi: Windows Mobile 6.5.3 Professional

Boyut ve ağırlık: 117 x 60 x 12.5; 130 gram

Ekran: 2.4 inç 320x240 piksel dokunmatik 65.536 renk TFT (resistif)

Dahili bellek: 100 MB + 16 GB'a kadar microSD kart desteği

Kamera: 3.2 megapiksel

FM radyo: Var, RDS desteği

Bluetooth: Var, v2.1 + A2DP

WI-FI: Var, 802.11b/g

GPS: Var, A-GPS

Batarya: 600 saate kadar bekleme; 8 saate kadar konuşma; 12 saate kadar müzik dinleme süresi







http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/sonyericssonaspen-20100202