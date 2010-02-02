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Sony Ericsson'un QWERTY klavyeli akıllı telefonu Aspen tanıtıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,3b
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knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'un QWERTY klavyeli akıllı telefonu Aspen tanıtıldı
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Bir kaç hafta önce ''Faith'' kod adıyla internette karşımıza çıkan Sony Ericsson'un Windows Mobile 6.5.3 Professional işletim sisteminden güç alan akıllı telefonu Aspen, bugün itibariyle resmiyet kazanarak teknoloji meraklılarına merhaba dedi.

117 x 60 x 12.5 mm ebatlarında ve yaklaşık 130 gram ağırlığında QWERTY klavyeli dizaynıyla dikkat çeken Aspen, 850, 900, 1800 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarının yanısıra kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA ile de uyumlu çalışabiliyor. 2.4 inç (~6.0 cm) boyutunda ve 320x240 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip telefonun 100 MB'lık dahili belleği microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Anlaşılan Sony Ericsson, yeni nesil telefonlarında Memorystick ile yollarını tamamen ayırmış.

WI-FI, GPS ve Bluetooth gibi bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran modelde 3.2 megapiksel çözünürlüğünde 4 kata kadar dijital zum yapabilen kamera yeterli görülmüş, kamerada otomatik odaklama özelliği ne yazık ki bulunmuyor. Telefonun dikkat çeken diğer özellikleri arasında RDS'li FM radyo, çevre dostu kutu içeriği ve Facebook - Twitter gibi sitelerin uygulamaları yer alıyor.

UMTS (3G) şebekesinde 600 saate kadar bekleme, 8 saate kadar konuşma süresi vaat eden Aspen'in iki farklı renk seçeneğiyle 2010 yılının 2. çeyreğinden itibaren satışa sunulması beklenirken fiyatla ilgili bilgi verilmedi.

Teknik özellikler:

Şebeke: Dört band GSM / HSDPA
EDGE desteği: Var, 10. sınıf
İşletim sistemi: Windows Mobile 6.5.3 Professional
Boyut ve ağırlık: 117 x 60 x 12.5; 130 gram
Ekran: 2.4 inç 320x240 piksel dokunmatik 65.536 renk TFT (resistif)
Dahili bellek: 100 MB + 16 GB'a kadar microSD kart desteği
Kamera: 3.2 megapiksel
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.1 + A2DP
WI-FI: Var, 802.11b/g
GPS: Var, A-GPS
Batarya: 600 saate kadar bekleme; 8 saate kadar konuşma; 12 saate kadar müzik dinleme süresi




http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/sonyericssonaspen-20100202 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bu telefon türkiyeye gelirse alınacak telefon özellikler ve görünüş açısından nokia ya bin çeker
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Chaghatai 9 yıl
tasarım hazel ve elm'le aynı, hatırlarsanız hazel(kızaklı olan) için de 2.8 inç dokunmatk ekran olacaı söyleniyordu ama olmamıştı, bunda olacağa benziyor ama, zaten olmazsa dünya genelinde 5000 bile satmz heralde..fark ettiyseniz Knight arkadaşımızın paylaştığı ilk resimde zaten küçük olan ekranın bi kısmının kullanılmadığı görünüyor. İLGİNÇ...
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Dupp 9 yıl
güzel tasarım türkiyeye gelecekmi peki ?
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Guest-D8E8B73FF 9 yıl
Nokia N serisi benzerlerinden en büyük farkı dokunmatik ekran olması
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talh4wk 9 yıl
tasarımı güzel olmuş kalvye biraz büyük kaçmış ama
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KayhanKaan 9 yıl
Bence HTC Trophy bu cihazdan daha kullanışlı duruyor.
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atalay_xxx 9 yıl
2.4 inç 320x240 piksel dokunmatik 65.536 renk TFT
yapma gozunu sevdıgım :(
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alpa07 9 yıl
5 mp olsaymış iyiymiş
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Angelica 9 yıl
Bu sefer gec kaldin hocam


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cssbaycelebi 9 yıl
ekranı küçük telefonlar bu saatten sonra iş yapmaz. hem winmo olacak hem de ekranı bu kadar küçük olacak çok komik.
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