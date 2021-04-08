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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony mobil sensör pazarında açık ara lider

    Akıllı telefon pazarındaki düşüşe rağmen mobil sensör pazarı yükselişini sürdürüyor. Sony pazarda neredeyse yarı paya ulaşmış durumda. Samsung ise onu tehdit etmeye devam ediyor.
    08 Nisan 2021, 23:30 (5 gün)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sony mobil sensör pazarında açık ara lider

    Son dönemde Samsung’un çözünürlüğü adeta arşa çıkaran mobil sensör örneklerini görmeye başladık ancak pazarda halen Sony rüzgarı esiyor. Firma mobil sensör pazarının neredeyse yarısına sahip.

    Sony mi Samsung mu?

    Bugün telefonlarda tek bir kamera sensörü artık kimse için yeterli değil. Tüketiciler ikiye bile burun kıvırırken 3 veya 4 sensörlü kameralar daha çok ilgi görüyor. Bir telefonda ortalama kamera sayısı ikinin üzerine çıktığı için mobil sensör pazarı da yükselişte.

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    Strategy Analytics tarafından yapılan analize göre mobil sensör pazarı 15 milyar dolar genişliğe ulaşmış durumda. Yıl bazında akıllı telefon satışları yüzde 8.8 düşüş gösterse de mobil sensör pazarı yüzde 13 büyüdü.

    Sony pazarda yüzde 46 paya ulaşmış durumda ve yıl bazında 2 puan artış gösterdi. Samsung ise yüzde 29 paya sahip ve 3 puan gerilemiş. OmniVision markası yüzde 10, diğer tüm markalar ise yüzde 15 paya sahip.

    Huawei’nin pazarda zayıflamasının Sony’yi kötü etkileyeceği belirtiliyor. Yıl içerisinde Sony’nin payında bir miktar azalma olabilir ancak telefonlarda sensör sayısı arttıkça pazarda fırsatlar da devam edecek.  



    https://www.gsmarena.com/report_sony_continues_to_lead_the_smartphone_image_sensor_market_samsung_is_in_second_place-news-48549.php
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    P palamutix 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ekrem sony önceki seneler pazar payının yüzde 50 sine sahipti zaten samsung biraz sony den pazar payı kaptı. Yabancı siteler bu haberi böyle verdi sen tam tersinden girdin .
    Ekrem sony önceki seneler pazar payının yüzde 50 sine sahipti zaten samsung biraz sony den pazar payı kaptı. Yabancı siteler bu haberi böyle verdi sen tam tersi...
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    En kaliteli sensörleri telefonları Sony yapıyor. Bunu LCD 720p ekranlı iphone 11 çıktığında da söylemiştim sonra iphone 12'de ekranı değiştirdiler ama hala 4K Oled Xperia daha kaliteli
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    M marazgiil 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sony kalitesini konuşturuyor. Hakkıyla yapıyor işini
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sony kalitesi
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    smart1978 (X Y) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu isin piri Sony dir ... Sasirmadim da ...
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    E eg2077 (E.G ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yazılım , pil , sağlamlık .. Kamera işinin önemsiz oldugunu google pixel cihazlar da zaten görmekteyiz. Sony her zaman liderdi ayrıca :) Adamlar kendi cihazına koymayıo satıyor hatta !
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 5 gün ( Mesaj Silindi ) eg2077
    Niye koysun sony telefon haberine dahi bakmıyorum. bazı sektörel köşe başlarını tutmamış olsalar SONY son 20 yılda birkaç kez batmış yahut firma birleşmesi yapmıştı bile :))
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    P palamutix 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ekrem sony önceki seneler pazar payının yüzde 50 sine sahipti zaten samsung biraz sony den pazar payı kaptı. Yabancı siteler bu haberi böyle verdi sen tam tersinden girdin .
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    DonanımdanBihaber (C R) 5 gün ( Mesaj Silindi ) palamutix
    Ben de bunu farkettim, bir kaç yabancı sitede tam tersi şeklinde başlık atılmış. Burası marjinal.
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 gün ( Mesaj Silindi ) palamutix
    Dediğiniz gibi Sony ile Samsung arasındaki pazar payının azaldığından bahsedilmiş burada ise "açık ara" lider denilmiş (:
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu işi de çinlilere kaptırmasınlar da...
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Celonfix
    Öyle yağma yok, tabiri caizse camış gibi yatan kişi ve kuruluşlar devredip gitmeye mahkum. kendileri düşünsün :))
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