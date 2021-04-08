Sony mobil sensör pazarında açık ara lider

Son dönemde Samsung’un çözünürlüğü adeta arşa çıkaran mobil sensör örneklerini görmeye başladık ancak pazarda halen Sony rüzgarı esiyor. Firma mobil sensör pazarının neredeyse yarısına sahip.

Sony mi Samsung mu?

Bugün telefonlarda tek bir kamera sensörü artık kimse için yeterli değil. Tüketiciler ikiye bile burun kıvırırken 3 veya 4 sensörlü kameralar daha çok ilgi görüyor. Bir telefonda ortalama kamera sayısı ikinin üzerine çıktığı için mobil sensör pazarı da yükselişte.

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Strategy Analytics tarafından yapılan analize göre mobil sensör pazarı 15 milyar dolar genişliğe ulaşmış durumda. Yıl bazında akıllı telefon satışları yüzde 8.8 düşüş gösterse de mobil sensör pazarı yüzde 13 büyüdü.

Sony pazarda yüzde 46 paya ulaşmış durumda ve yıl bazında 2 puan artış gösterdi. Samsung ise yüzde 29 paya sahip ve 3 puan gerilemiş. OmniVision markası yüzde 10, diğer tüm markalar ise yüzde 15 paya sahip.

Huawei’nin pazarda zayıflamasının Sony’yi kötü etkileyeceği belirtiliyor. Yıl içerisinde Sony’nin payında bir miktar azalma olabilir ancak telefonlarda sensör sayısı arttıkça pazarda fırsatlar da devam edecek.

https://www.gsmarena.com/report_sony_continues_to_lead_the_smartphone_image_sensor_market_samsung_is_in_second_place-news-48549.php

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