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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yüzüklerin Efendisi dizisine yeni bir yönetmen daha katıldı

    Yüzüklerin Efendisi dizisine Doctor Who ve Doom Patrol'dan tanıdığımız Wayne Yip katıldı. Yip, yönetmenlik koltuğunu ilk iki bölümü yöneten J.A. Bayona'dan devralacak.
    25 Mart 2021, 00:25 (2 sa.)
    355
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Yüzüklerin Efendisi dizisine yeni bir yönetmen daha katıldı

    Amazon'un heyecanla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisine yeni bir yönetmen katıldı. Bugün yapılan resmi açıklamalara göre son dönemlerin yükselen isimlerinden olan Wayne Che Yip, dizinin ilk sezonundan dört bölümü için yönetmenlik görevini üstlenmiş durumda.

    Wayne Che Yip'in daha önceki işlerine baktığımızda Doctor Who, Doom Patrol ve Preacher gibi başarılı yapımlar görüyoruz. 40 yaşındaki İngiliz yönetmen ayrıca şu anda Amazon'un bir diğer yüksek bütçeli projesi olan The Wheel of Time dizisinde iki bölümünde yönetmen koltuğunda görev almış. 

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    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Wayne Yip,"J.D. & Patrick'in Tolkien dünyasına davet edilmiş olmak gerçekten de büyük bir onur. Tarihin en iyi hikayesinin mirasına naçizane katkılarımızı sunmaya çalışırken burada Yeni Zelanda'da bu inanılmaz ekiple birlikte çalışıyor olmaktan dolayı her güne müthiş bir heyecanla başlıyorum." ifadelerini kullandı.

    Yüzüklerin Efendisi dizisine yeni bir yönetmen daha katıldı
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    Amazon, 1 milyar dolarlık bütçeyle hazırladığı dünyanın en pahalı dizisi olan Yüzüklerin Efendisi projesine 2017 yılında başlamıştı. Yaklaşık üç yıllık hazırlık sürecinin ardından dizinin çekimleri 2020'nin Şubat ayında start verdi. Sonrasında ise pandemi nedeniyle çekimler durduruldu ve Eylül ayında tekrar başladı.

    Amazon dizinin yayın tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak ilk sezonun bu yılın sonlarına doğru yayınlanabileceği yönünde beklentiler var. Amazon ayrıca şimdiden dizinin ikinci sezonuna da onay vermiş durumda.

    Filmlerden binlerce yıl öncesinde İkinci Çağ'da geçecek olan Yüzüklerin Efendisi dizisi seyircileri Dumanlı Dağlar'ın (Misty Mountains) derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon'a ve efsanevi ada krallığı Numenor'a kadar fantastik bir yolculuğa çıkaracak. Dizide karanlık lord Melkor ve Sauron'un yer alacağı belirtiliyor. 



    https://collider.com/lord-of-the-rings-amazon-series-new-director/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    A Asehan (Asehan Korkut) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyuncuların yarisı zenci, pek hayır beklemiyorum diziden ama bakalım ne olur
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