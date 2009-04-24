SONY NWZ-W202 Ultra Kompakt MP3 Çalar

Bu videomuzda Sony'nin spor yaparken müzik dinlemeyi sevenler için özel olarak tasarladığı NWZ-W202 Walkman MP3 Çalar'ını inceliyoruz.
DH Misafiri arklar bende mp3 alacagım bu urunun seklı cok hosuma gıttı ama aynı fıyata daha kalıtelı urunlerde var kararsız kaldım tavsıyenız ne olabilir ha bu arada pek spor yapan bırı degılım
Tavsiye ederim. Şekli olarak dikkat çekici. Yoldan geçen çoğu kişi bakıyor.
Sony MDRAS20J Active Series
firsatciyiz.com/...
Bu ürünü ben de aldım dün.(teknosa 169 ytl+8 taksit,siyah)
Yanlız takıldığım bir şey var,3 tane albüm attım içine,albümler atlayamıyorum.Yani 1-2-3 desek albümlere,1.dnledkten sonra 3.ye atlayamaıyorum.Bir bilgisi olan varsa ,şimdiden teşekkürler
Bunları çok beğendim Ekransız olması büyük bir kayıp tabi.