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SONY NWZ-W202 Ultra Kompakt MP3 Çalar

10 yıl
116b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'den spor yaparken müzik dinlemeyi sevenlere özel MP3 çalar!

Bu videomuzda Sony'nin spor yaparken müzik dinlemeyi sevenler için özel olarak tasarladığı NWZ-W202 Walkman MP3 Çalar'ını inceliyoruz.


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DH Misafiri 3 yıl
ben kulaklık standını kayıp ettim aca şarj olmasını nasıl sağlayabilirim.
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DH Misafiri 8 yıl
Yarın Alacağım Babam Borç Para Verirse Vermesse Maaşdan Alcam :D:D
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mz~ 9 yıl
Hocam yatarken vs. Rahat takabilir miyiz kulağımıza?
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U_şen 8 yıl
Benim kulaklık bozuldu bakalım garantiye vereceğim.
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DH Misafiri 9 yıl
arklar bende mp3 alacagım bu urunun seklı cok hosuma gıttı ama aynı fıyata daha kalıtelı urunlerde var kararsız kaldım tavsıyenız ne olabilir ha bu arada pek spor yapan bırı degılım
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GöKHaN 35 9 yıl

DH Misafiri

arklar bende mp3 alacagım bu urunun seklı cok hosuma gıttı ama aynı fıyata daha kalıtelı urunlerde var kararsız kaldım tavsıyenız ne olabilir ha bu arada pek spor yapan bırı degılım




Tavsiye ederim. Şekli olarak dikkat çekici. Yoldan geçen çoğu kişi bakıyor.
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Moribito 9 yıl
Ozellikle sadece spor icin kullalik arayanlar varsa! Yine Sony`den su model kullaklik onerimdir. Fiyat 20 - 40 YTL arasi degismekte, hicbir sekilde kullaktan cikma soz konusu degil, ama ses kalitesi ve bass cikisina gelince orasi tartisilir, tabi bu sadece spor amacli bir kulaklik onerisi!

Sony MDRAS20J Active Series

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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HP. 9 yıl
bu ürünü alacak arkadaşlar fiyatı 99 tl son ürünler acele edin :)
firsatciyiz.com/...
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tazzo 9 yıl
yasirtalha06@hotmail.comda konuşabiliriz.
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garcia 9 yıl
Arkadaşlar bir şey soracağım.
Bu ürünü ben de aldım dün.(teknosa 169 ytl+8 taksit,siyah)
Yanlız takıldığım bir şey var,3 tane albüm attım içine,albümler atlayamıyorum.Yani 1-2-3 desek albümlere,1.dnledkten sonra 3.ye atlayamaıyorum.Bir bilgisi olan varsa ,şimdiden teşekkürler
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tazzo 9 yıl
arkadaşlar ben bu üründen 2 tane kazandım. isteyenlere satabilirim. tanesi 150 tl. makul pazarlıklara açığım. yarın ürünler elime geçecek inş. sıfır olacak yani
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Darkchild 9 yıl
Sony'nin hastasıyım mp3ün ustasıyım... tşkler SONY !!
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EdaisY 9 yıl
Kanal tipi kulaklıklar ve 3 dk. şarj ile 90 dk. kullanım süresi.

Bunları çok beğendim
Ekransız olması büyük bir kayıp tabi.
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Powermove 9 yıl
İnceleme de ürün de müthiş. 1 aya kadar alacağım bende.
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