Sony PlayStation 3'ün satış fiyatı resmi olarak açıklandı; 599$

Sony, merakla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 3'ün çıkış tarihi ve bazı donanımsal özelliklerini resmi olarak açıkladı. 11 Kasımda Amerika ve Japonyada piyasaya sürülecek olan konsol, 17 Kasım tarihinde de Asya ve Avrupa'da aynı anda satın alınabilir olacak. Xbox 360'da olduğu gibi 2 farklı versiyon halinde satışa sunulacak olan PS3'ün 20GB disk taşıyacak olan giriş versiyonunun 499$, 60GB sabit diske sahip olan versiyonunun ise 599$ önerilen satış fiyatı bulunuyor. Sony'nin yeni nesil oyun konsolu bu satış rakamları ile şu ana kadar satışa sunulmuş en pahalı oyun konsolu ünvanına da sahip olacak.

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PlayStation 3'ün farklı fiyatlar taşıyan versiyonları arasında tek fark sabit disk kapasitesi değil. 499$'lık versiyonda HDMI çıkışı, kablosuz ağ bağlantı yetenekleri ve MemoryStick / SD / Compact Flash kart okuyucu bulunmuyor. Fakat 100$ lık bir fark için söz edilen donanımsal özellikler önesenmiyecek cinsten.

PlayStation 3 hakkında resmi olarak açıklanan detaylar sadece fiyatlar ve donanımsal özelliklerle sınırlı değil. Konsol ile gelecek olan gamepad'in PlayStation 2 ile gelen gamepad'e göre farklılıklarıda Sony tarafından açıklananlar arasında. Yeni gamepad ilk başlarda tanıtılan bumeranka benzer tasarım yerine PlayStation 2 gamepadleri ile aynı tasarıma sahip.

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Hem USB üzerinden hem de Bluetooth 2.0 kablosuz bağlantı teknolojisi ile konsol ile iletişim kurabilen yeni gamepad, ayrıca 6 yönlü bir hareket algılayıcı da içermekte. Bu sayede kullanıcının yön tuşlarını kullanmadan gamepadi hareket ettirerek oyunlar üzerinde kontrol sağlaması mümkün. Hareket algılayıcı sistemin tam olarak nasıl işlediği hakkında detay verilmemiş olsada bir zamanlar Microsoft SideWinder FreeStyle Pro gamepadlerindekine benzer bir şekilde çalışacağını tahmin ediyorum. Kullanıcının sağa, sola, öne ve arkaya ne kadar eğim verdiğine bakarak oyundaki kontrol edilen karakter veya nesnenin eğim oranına göre hareket kazanması sağlanacaktır.

Ayrıca Sony, PS3'ün online servisleri hakkında da bazı bilgiler verdi. Kullanıcıların İnternet üzerinden çok oyunculu oyunlar oynayabilmelerini sağlayacak servisin ücretsiz olacağını belirten firma, ayrıca kullanıcıların İnternet üzerinden müzik satın alarak PS3 lerine indirip dinlemelerine destek verecek. Kullanıcılar Sony'nin online satış mağazasından müzik parçaları satın almanın yanı sıra konsollarının arayüzlerini özelleştirebilecekleri temalarda satın alıp indirebilecekler.

PlayStation 3, beklendiği gibi bir oyun konsoluna nazaran oldukça yüksek bir fiyat etiketi taşıyor. Fakat konsolun sahip olduğu özellikler gelecek nesil kelimesini tam olarak hak etmesini sağlıyor. Cell işlemcisi, Blu-ray okuyucu, HDMI çıkışı, kablosuz bağlantı yetenekleri PlayStation 3'ün maliyetini arttıran, bir o kadar da değer katan donanımsal özellikler arasındalar. Sadece Cell işlemci ve Blu-ray okuyucu ikilisinin Sony'e maliyetinin 500$ civarında olduğu tahmin edilmekte.