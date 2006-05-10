Sony PlayStation 3'ün satış fiyatı resmi olarak açıklandı; 599$

Sony, merakla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 3'ün çıkış tarihi ve bazı donanımsal özelliklerini resmi olarak açıkladı. 11 Kasımda Amerika ve Japonyada piyasaya sürülecek olan konsol, 17 Kasım tarihinde de Asya ve Avrupa'da aynı anda satın alınabilir olacak. Xbox 360'da olduğu gibi 2 farklı versiyon halinde satışa sunulacak olan PS3'ün 20GB disk taşıyacak olan giriş versiyonunun 499$, 60GB sabit diske sahip olan versiyonunun ise 599$ önerilen satış fiyatı bulunuyor. Sony'nin yeni nesil oyun konsolu bu satış rakamları ile şu ana kadar satışa sunulmuş en pahalı oyun konsolu ünvanına da sahip olacak.
PlayStation 3'ün farklı fiyatlar taşıyan versiyonları arasında tek fark sabit disk kapasitesi değil. 499$'lık versiyonda HDMI çıkışı, kablosuz ağ bağlantı yetenekleri ve MemoryStick / SD / Compact Flash kart okuyucu bulunmuyor. Fakat 100$ lık bir fark için söz edilen donanımsal özellikler önesenmiyecek cinsten.
PlayStation 3 hakkında resmi olarak açıklanan detaylar sadece fiyatlar ve donanımsal özelliklerle sınırlı değil. Konsol ile gelecek olan gamepad'in PlayStation 2 ile gelen gamepad'e göre farklılıklarıda Sony tarafından açıklananlar arasında. Yeni gamepad ilk başlarda tanıtılan bumeranka benzer tasarım yerine PlayStation 2 gamepadleri ile aynı tasarıma sahip.
Hem USB üzerinden hem de Bluetooth 2.0 kablosuz bağlantı teknolojisi ile konsol ile iletişim kurabilen yeni gamepad, ayrıca 6 yönlü bir hareket algılayıcı da içermekte. Bu sayede kullanıcının yön tuşlarını kullanmadan gamepadi hareket ettirerek oyunlar üzerinde kontrol sağlaması mümkün. Hareket algılayıcı sistemin tam olarak nasıl işlediği hakkında detay verilmemiş olsada bir zamanlar Microsoft SideWinder FreeStyle Pro gamepadlerindekine benzer bir şekilde çalışacağını tahmin ediyorum. Kullanıcının sağa, sola, öne ve arkaya ne kadar eğim verdiğine bakarak oyundaki kontrol edilen karakter veya nesnenin eğim oranına göre hareket kazanması sağlanacaktır.
Ayrıca Sony, PS3'ün online servisleri hakkında da bazı bilgiler verdi. Kullanıcıların İnternet üzerinden çok oyunculu oyunlar oynayabilmelerini sağlayacak servisin ücretsiz olacağını belirten firma, ayrıca kullanıcıların İnternet üzerinden müzik satın alarak PS3 lerine indirip dinlemelerine destek verecek. Kullanıcılar Sony'nin online satış mağazasından müzik parçaları satın almanın yanı sıra konsollarının arayüzlerini özelleştirebilecekleri temalarda satın alıp indirebilecekler.
PlayStation 3, beklendiği gibi bir oyun konsoluna nazaran oldukça yüksek bir fiyat etiketi taşıyor. Fakat konsolun sahip olduğu özellikler gelecek nesil kelimesini tam olarak hak etmesini sağlıyor. Cell işlemcisi, Blu-ray okuyucu, HDMI çıkışı, kablosuz bağlantı yetenekleri PlayStation 3'ün maliyetini arttıran, bir o kadar da değer katan donanımsal özellikler arasındalar. Sadece Cell işlemci ve Blu-ray okuyucu ikilisinin Sony'e maliyetinin 500$ civarında olduğu tahmin edilmekte.
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Şimdi ben PS3 den dana grafikleri alabilmek için önce 4000+ ytl bayılıp HDTV alacam. Birde 600 eu PS3 e verecem. İyi siz verin ben birinizin evine gelip oynarım
Ha unutmadan aklıma geldi, PS3 te nasıl World of Warcraft, Battlefield 2, Counter Strike, Guild Wars, Age of Conan, Ultima online, Silk Road Online oynayabileceğim? Yani çoğu poyunun yanında MMORPG nasıl oynanabilecek? Kafadan en az 10 milyon MMORPG, PC kullanıcısı var demektir bu.
- Bu oyunlara patch çıktımı hemen indirip yükleyip kullanabilecek miyim?
- Oyun oynerken aynı zamanda arkadaşlarımla Yazılı veya oyun ile ilgili sesli chat yapabilecek miyim (Ventrilo Teamspeak)?
- Oyun oynarken, Hemen MSN messengera dönüp bir arkadaşımın msn den önemli bir bilgi isteğini cevaplayabilecek miyim?
- Oyun oynarken takıldığım bir noktayı çözemessem hemen Netten onu nasıl araştırabileceğim?
- Oyun ile ilgili grafikleri, görünüşleri, gözlere yararlı veya grafiksel zenginlikler yaratan modları bulabilecekmiyim?
- Aynı anda World of Warcraf + MSN messenger + Winamp + 6-7 internet sayfası açabilip kullanabileckemiyim? yoksa oyunu PS3 ten oynarken bilgisayarı öyle güzel bir yere yerleştirmem gerekecek ki bütün bu işleri oturduğum yerden yapabileceğim.
- Gamepad de 15 tane tuş varsa ben 20 tane tuş kullandığım oyunu nasıl oynayabileceğim?
- Oyun oynamak için paso ayağa kalkıp cd mi değiştirmem gerekli?
- Orjinal PS3 Oyunlarını PC Oyunları gibi 30 YTL, 40 YTL, 60 YTL gibi fiyatlara bulabilecekmiyim? yoksa ilk çıkar çıkmaz gene 150 200 YTL civarlarındamı kalacaklar ve o oyunu almak için 70 yıl beklemek zorndamı kalacağım? Şahsen bende kopya tercih ediyorum ama orjinal çok oyunum var. Hatta bazı kopya oyunları sevdiğim için orjinal bile aldım (battlefield II gibi)
EN ÖNEMLİ SEÇİM!!! Bazı oyunlarda full grafik gözlerimi rahatsız edebiliyor. Mesela Need for Speed oyununuda bana göre dangalak ve saçmalık dolu olan ASFALTA ayna görünümü efektini ve Motion Bluru ben Hemen kapatırım çünkü gözlerimi yorar ve konsantremi bozup akıcı ve ustaca oynamamı engeller. PS3 te böyle bir seçenek var mı? Her full grafik benim için iyi değildir.
Bunlar yok mu? Nediyeyim fiyatı 10 dolarda olsa PS3 benim için saçma sapan gereksiz bir alettir. Bedavaya verseler almazmıyım? alırım tabi Televizyonun altında Gri renklisi süs olarak güzel durur.
Sony'yi böyle güzel ve teknoloji dolu bir alet yaptığı için kutluyorum. Alet çıkar çıkmaz Killzone 2 yi orjinal alacağım ve PS3 alan bir arkadaşımdan muhtemelen cihazı ödünç alıp oyunu bitireceğim. onun dışında ilgimi çeken oyun yok.
PS2 dede şu ana kadar sadece onimusha 2 yi bitirdim :D başkada oyun oynamadım hehehe
en azından 3-5 sene boyunca dx10 veya yeni bir ekran kartı çıktığında kafam rahat olur en azından
pc nin ps3 ü geçtiği zamana kadar pc ye para yatırmaktansa o zaman yeni bir bilgisayar alırım
hedehodo
forum.donanimhaber.com/...
Çok iyi haber tam zamanında valla DH farkı
SAdece bu oyun için bile alırım PS3 ü yakışır .
::::...FOr ever MGS....::::::Guns of patriots
700 dolar olsa bile alırım...
edit>MGS oyun değildir ===ocelot bekle geliyorum====