Sony, taşınabilir Bluray oynatıcısı BDX-S500U'yu satışa sunuyor.

Elektronik devlerinden Sony, taşınabilir formda hazırladığı yeni Bluray oynatıcısı BDX-S500U'yu satışa sunuyor.

Sony'nin hazırladığı taşınabilir bluray oynatıcı USB 2.0 arabirimini kullanarak bilgisayar ile bağlantı kuruyor. Kutu içeriğinde Cyberlink'in Media Suite 8 adlı yazılımı ile satışa sunulacak olan BDX-S500U, kullanıcılara, BD-R (6x), BD-R DL (4x), ve BD-RE (2x) yazma hızları sunuyor. Diğer disk formatları içinde 8x 4.7GB DVD+/-R, 4x 8.5GB DVD+/-R, 8x DVD+RW, 6x DVD-RW, 24x CD-R, 16x CD-RW, 5x DVD-RAM yazma hızları vaadeden taşınabilir Bluray oynatıcı, 200$'lık fiyat etiketiyle son kullanıcının beğenisine sunulacak.