Sony, taşınabilir Bluray oynatıcısı BDX-S500U'yu satışa sunuyor.

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Elektronik devlerinden Sony, taşınabilir formda hazırladığı yeni Bluray oynatıcısı BDX-S500U'yu satışa sunuyor.
Sony'nin hazırladığı taşınabilir bluray oynatıcı USB 2.0 arabirimini kullanarak bilgisayar ile bağlantı kuruyor. Kutu içeriğinde Cyberlink'in Media Suite 8 adlı yazılımı ile satışa sunulacak olan BDX-S500U, kullanıcılara, BD-R (6x), BD-R DL (4x), ve BD-RE (2x) yazma hızları sunuyor. Diğer disk formatları içinde 8x 4.7GB DVD+/-R, 4x 8.5GB DVD+/-R, 8x DVD+RW, 6x DVD-RW, 24x CD-R, 16x CD-RW, 5x DVD-RAM yazma hızları vaadeden taşınabilir Bluray oynatıcı, 200$'lık fiyat etiketiyle son kullanıcının beğenisine sunulacak.
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-Taşınabilir
-Writer
-Hızlar gercekten iyi
-3D Blu-ray desteği
-Nispeten taşınabilirler icin olan fiyata göre ucuz. hele ülkemizde aynı fiyattan olsa 300 lira eder ki dahili olanlar bile aynı fiyatta zaten.
Sonuc olarak Sony böyle bisi yaptıgından dolayı sasırttı. Hadi hayırlı olsun :)