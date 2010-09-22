Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, taşınabilir Bluray oynatıcısı BDX-S500U'yu satışa sunuyor

Sony, taşınabilir Bluray oynatıcısı BDX-S500U'yu satışa sunuyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,5b
1
7
Optik Sürücüler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony, taşınabilir Bluray oynatıcısı BDX-S500U'yu satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

Elektronik devlerinden Sony, taşınabilir formda hazırladığı yeni Bluray oynatıcısı BDX-S500U'yu satışa sunuyor.

Sony'nin hazırladığı taşınabilir bluray oynatıcı USB 2.0 arabirimini kullanarak bilgisayar ile bağlantı kuruyor. Kutu içeriğinde Cyberlink'in Media Suite 8 adlı yazılımı ile satışa sunulacak olan BDX-S500U, kullanıcılara, BD-R (6x), BD-R DL (4x), ve BD-RE (2x) yazma hızları sunuyor. Diğer disk formatları içinde 8x 4.7GB DVD+/-R, 4x 8.5GB DVD+/-R, 8x DVD+RW, 6x DVD-RW, 24x CD-R, 16x CD-RW, 5x DVD-RAM yazma hızları vaadeden taşınabilir Bluray oynatıcı, 200$'lık fiyat etiketiyle son kullanıcının beğenisine sunulacak.

Sony, taşınabilir Bluray oynatıcısı BDX-S500U'yu satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
sonuçta usb 2.0 ile bağlanıyor .... saatlerce bekletecek inanın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Einstein 9 yıl
Flash bellek neyimize yetmiyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
fiyatı hiç fena değil.. blurayin pek yaygın olmadığını düşündüğümüzde taşınabilir bir okuyucu\yazıcının oldukça işimize yarayacağını düşünüyorum.. herhangi bir dizüstü yada başka bilgisayarda da medyaları kullanmamıza olanak verecektir.. ama önemli datalarımı bir bluray medyaya kayıt edip saklamadan önce iki kez düşünürdüm.. en ufak toz kir vs.de okumuyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 9 yıl
Hayret hem ucuz hem de özellik bol.
-Taşınabilir
-Writer
-Hızlar gercekten iyi
-3D Blu-ray desteği
-Nispeten taşınabilirler icin olan fiyata göre ucuz. hele ülkemizde aynı fiyattan olsa 300 lira eder ki dahili olanlar bile aynı fiyatta zaten.
Sonuc olarak Sony böyle bisi yaptıgından dolayı sasırttı. Hadi hayırlı olsun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Denorath 9 yıl
Aynı zamanda Writer güzelmiş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chidori 9 yıl
Güzel aslında bu tip taşınabilir küçük büyük cihazlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murusoft 9 yıl
taşınmayanları bile ateş pahası slim versiyonları kaç para olur siz düşünün artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl 1e1: Dünyanın ilk Projeksiyonlu kamerası Nikon S1000PJ 9 yıl PS Move Özel Röportajı ve Türkçe oyunlardaki son durum! 9 yıl Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -7- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim