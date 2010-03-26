Sony, üçü kulak içi biri kafa üstü olmak üzere dört yeni kulaklığını tanıttı.

Dünyanın en büyük elektronik firmalarından biri olan Japon devi Sony, DR-EX300iP, MDR-EX38iP ve MDR-E10iP model isimli üç yeni kulak içi ve DR-V150iP model isimli bir yeni kafa üstü modelini duyurdu. Modellerin tümü iPod/iPhone uyumlu olup kablolarının üzerinde bulunan aparatlardaki mikrofon ve kontrol tuşlarıyla kullanıcılarına büyük kolaylık sunuyorlar.

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Sony MDR-EX300iP

DR-300ip modeli üç kulak içi arasında en öne çıkanı. Kanal tipi olan kulaklık kapalı yapıda ve 13,5 mm çapındaki neodmiyum mıknatıslı dinamik sürücülerinde 5 Hz - 24 kHz frekans tepki aralığı sunuyor. Empedansı ise 16 Ohm olarak belirtilmiş. Siyah renge sahip olan DR-300ip, taşıma çantası ve 4 farklı boyutta hibrit silikon uç ile beraber geliyor. Fiyatı ise 99 Dolar olarak belirlenmiş.

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Sony MDR-EX38iP

9 mm'lik neodmiyum mıknatıslı dinamik sürücülerinde 6 Hz - 24 kHz aralığında frekans tepkisi ve 16 Ohm'luk empedans sunan kanal tipi diğer model ise MDR-EX38iP. Kulaklık yine kapalı yapıda ve beraber 3 farklı boyutta hibrit silikon uç ile geliyor. Siyah ve beyaz renk seçeneğine sahip olan giriş modeli MDR-EX38ip, 39 Dolar'lık fiyat etiketine sahip.

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Sony MDR-EX10iP

MDR-EX10ip ise diğer bir giriş modeli. Açık yapıya sahip olan kulaklık daha çok genç kesime hitap ediyor. 13,5 mm neodmiyum mıknatıslı dinamik sürücüleri 16 Ohm'luk empedansa sahip. Pembe, yeşil, mavi, mor ve gri renk seçenekleri sunan bu modelin fiyatı ise 29 Dolar.

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Sony DR-V150iP

Üç kulak içi modelinden farklı olarak Sony bir de kafa üstü model duyurdu. DR-V150iP model isimli bu kulaklık, 30 mm çapındaki ferrit mıknatıslı sürücüleri 16 Hz - 22 kHz frekans tepki aralığına sahip. Sürücülerin empedansı ise 24 Ohm olarak belirtilmiş. Kapalı yapıdaki bu kulaklık siyah renge ve 120 gram'lık ağırlığa sahip. Sony'nin derin baslar vaad ettiği DR-V150iP, 39 Dolar'lık fiyat etiketine sahip.

MDR-EX38iP modeli şuan piyasada iken diğer üç modelin Mayıs ayından itibaren piyasada olması bekleniyor.