Sony Wh-1000XM4’ün fiyatı sızdırıldı

Kablosuz Bluetooth kulaklık ve üstün gürültü engelleme özelliği denilince akla gelen ilk kulaklıklardan olan Sony Wh-1000XM3’ün halefi konumunda olacak Wh-1000XM4’ün yakında piyasa sürülebileceğini sizlere duyurmuştuk.
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Kendinden bir önceki modelle kıyaslandığında Sony Wh-1000XM4’ün;
- Bluetooth 5.0 (bir önceki nesil, Bluetooth 4.2)
- 2W güç tüketimi (bir önceki nesil, 8W)
- Kablolu bağlantı ve maksimum gürültü engelleme seçeneğinde 40 saat kullanım süresi (bir önceki nesil, 36 saate kadar)
- Google Asistan, Siri ve Alexa’ya soru sormak için “speak to chat” isimli özellik ve aynı anda iki cihaza birden bağlanabilme gibi özelliklerle geleceği daha önceki sızıntılarda ortaya çıkmıştı.
Son yapılan sızıntı ise kulaklığın fiyatı yönelik oldu. Best Buy ve Walmart gibi ABD merkezli perakendecilerin kataloglarında fark edilen fiyat, Sony hayranlarını sevindirecek cinsten. Zira bir önceki nesil kulaklıkla aynı fiyatta piyasa çıkması beklenen kulaklık için 348 ila 350 dolarlık bir fiyat etiketi belirlenmiş. Yeni kulaklık arayışında olanlar için sevindirici bir haber olduğunu söylemek mümkün. Wh-1000XM3’ler sık sık ciddi fiyat indirimleri de alsa kulaklığın şu an ki Amazon fiyatı 348 dolar. Dolayısıyla kulaklık almak isteyenlerin bir süre daha beklemesinde fayda olabilir. Wh-1000XM3’ler ise ülkemizde 2100-2200 lira bandında seyrediyor.
Wh-1000XM4’ün sahip olacağı söylenen MediaTek çipi sayesinde selefine kıyasla daha verimli çalışacağı ancak kulaklığın aptX ve aptXHD kodeklerine destek vermeyeceği paylaşılan diğer bilgilerden. Bunun haricinde Sony’nin kulaklık menteşelerinde ve kafa bandı bölümlerinde iyileştirmeler yaptığı belirtiliyor.
Son olarak, The Walkman Blog’un derlediği fotoğraflardan oluşan galerimizden kulaklıkla ilgili detaylı görüntülere ulaşabilirsiniz.
Kaynakça https://www.whathifi.com/news/sony-wh-1000xm4-pricing-leaked-by-best-buy-and-walmart https://thewalkmanblog.blogspot.com/2020/04/sony-wh-1000xm4-leaked-by-best-buy.html https://www.notebookcheck.net/Sony-WH-1000XM4-Leaked-product-listing-confirms-design-changes-Bluetooth-5-0-and-40-mm-drivers-no-support-for-aptX-or-aptX-HD-expected-though.463338.0.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xm3’ün bence en buyuk sorunu ayni anda 2 cihaza baglanamamasi idi, rakibi boss quitecomfort II bunu gayet basarili bir sekilde yapiyordu. Umarim xm4 te cozmuslerdir bunu
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