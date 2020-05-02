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    Sony Wh-1000XM4’ün fiyatı sızdırıldı

    Yapılan sızıntılarla detayları iyice belli olan Sony Wh-1000XM4'ün fiyatı da belli oldu. Yapılan sızıntıda kulaklığın selefiyle aynı fiyattan piyasaya çıkacağı anlaşılıyor.
    1 hf.
    5,8b
    1
    23
    Müzik / Ses Sistemleri
    Gökhan G.
    Editör
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    Kablosuz Bluetooth kulaklık ve üstün gürültü engelleme özelliği denilince akla gelen ilk kulaklıklardan olan Sony Wh-1000XM3’ün halefi konumunda olacak Wh-1000XM4’ün yakında piyasa sürülebileceğini sizlere duyurmuştuk.

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    Kendinden bir önceki modelle kıyaslandığında Sony Wh-1000XM4’ün;

    • Bluetooth 5.0 (bir önceki nesil, Bluetooth 4.2)
    • 2W güç tüketimi (bir önceki nesil, 8W)
    • Kablolu bağlantı ve maksimum gürültü engelleme seçeneğinde 40 saat kullanım süresi (bir önceki nesil, 36 saate kadar)
    • Google Asistan, Siri ve Alexa’ya soru sormak için “speak to chat” isimli özellik ve aynı anda iki cihaza birden bağlanabilme gibi özelliklerle geleceği daha önceki sızıntılarda ortaya çıkmıştı.

    Son yapılan sızıntı ise kulaklığın fiyatı yönelik oldu. Best Buy ve Walmart gibi ABD merkezli perakendecilerin kataloglarında fark edilen fiyat, Sony hayranlarını sevindirecek cinsten. Zira bir önceki nesil kulaklıkla aynı fiyatta piyasa çıkması beklenen kulaklık için 348 ila 350 dolarlık bir fiyat etiketi belirlenmiş. Yeni kulaklık arayışında olanlar için sevindirici bir haber olduğunu söylemek mümkün. Wh-1000XM3’ler sık sık ciddi fiyat indirimleri de alsa kulaklığın şu an ki Amazon fiyatı 348 dolar. Dolayısıyla kulaklık almak isteyenlerin bir süre daha beklemesinde fayda olabilir. Wh-1000XM3’ler ise ülkemizde 2100-2200 lira bandında seyrediyor.

    Sony Wh-1000XM4’ün fiyatı sızdırıldı
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    Wh-1000XM4’ün sahip olacağı söylenen MediaTek çipi sayesinde selefine kıyasla daha verimli çalışacağı ancak kulaklığın aptX ve aptXHD kodeklerine destek vermeyeceği paylaşılan diğer bilgilerden. Bunun haricinde Sony’nin kulaklık menteşelerinde ve kafa bandı bölümlerinde iyileştirmeler yaptığı belirtiliyor.

    Son olarak, The Walkman Blog’un derlediği fotoğraflardan oluşan galerimizden kulaklıkla ilgili detaylı görüntülere ulaşabilirsiniz.



    Kaynakça https://www.whathifi.com/news/sony-wh-1000xm4-pricing-leaked-by-best-buy-and-walmart https://thewalkmanblog.blogspot.com/2020/04/sony-wh-1000xm4-leaked-by-best-buy.html https://www.notebookcheck.net/Sony-WH-1000XM4-Leaked-product-listing-confirms-design-changes-Bluetooth-5-0-and-40-mm-drivers-no-support-for-aptX-or-aptX-HD-expected-though.463338.0.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    atilasat 1 hf. en beğenilen
    eskiden teknolojiye meraklı biri olarak hevesle bişeyler alırdım.şimdi fiyata bakıyorum dolar kuruyla çarpıyorum o kadar.hatta haber içeriğini dahi okunadım.2400 tl çıplak fiyatı.alabilenler bir inleme yapar artık forumda.
    eskiden teknolojiye meraklı biri olarak hevesle bişeyler alırdım.şimdi fiyata bakıyorum dolar kuruyla çarpıyorum o kadar.hatta haber içeriğini dahi okunadım.240...
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    Yanıtla +18
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    einhander (Erdem ) 2 gün
    aptx ve aptxhd desteklemıyor oluşu şaşırtıcı
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 gün
    Dolar kuru bu denli yüksek olmasa, dandik kulaklıklar yerine bunu alırdım.
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    engingursen 3 gün
    fiyatı yüksekmiş ama
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    Denamint 3 gün yeni yorumcu
    Fiyatı tuzluymuş.
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    <stdio.h> (mert asdy) 1 hf.
    XM3 ü bir süre kullandim, gercekten muazzam bir cihaz. Neden o kadar para verdin diyen arkadaslarim da active nc ile takip biraz muzik dinleyince hayran oluyordu. Yalniz daha sonradan airpods pro alinca bunu o kadar kullanmamaya basladigimi farkettim, evet xm3 biraz daha iyiydi nc ve ses konusunda ancak airpods un tasinabilirligi, iphone ve mac ile olan muazzam uyumu, istedigin yerde istedigin an tak muzigini dinle sonra at cebe olayi beni cezbetti acikcasi, xm3 ü kullanmayi biraktim

    Xm3’ün bence en buyuk sorunu ayni anda 2 cihaza baglanamamasi idi, rakibi boss quitecomfort II bunu gayet basarili bir sekilde yapiyordu. Umarim xm4 te cozmuslerdir bunu
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    DH Misafiri 1 hf.
    Sony her zaman tasarım ve kaliteden ödün vermeyen bir marka. Hayatım her yerinde sony markasının ürünlerini görmek heyecan veriyor. Ne kadarda pahalı olsa sony ürünlerini almaya değer. Yaşadığımız ülke Türkiye olduğu için ürünleri her zaman pahalı almak zorundayız.
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    Led Zeppelin 1 hf.
    Zaten 350 dolar fix çıkıyor, apple ürünleri gibi sabit fiyatlı.
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    Heja-Maica 1 hf.
    Çıkış tarihi tahmini ne zaman olur sizce daha 1 hafta önce 1000XM3 aldım iade edip yenisini mi beklemeliyim?
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    ufo 1 hf. Heja-Maica
    XM2 var bende. 2 ve 3 arasında fark yok bu da sadece model numarası değişik. Rakamlara bakma. Güle güle kullan
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    Sp!deR (M ) 1 hf.
    aptX ve aptX-HD yok mu? Şaka gibi koskoca mobil kulaklık marketini Apple yönetiyor.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf.
    Tam MX3 almaya karar vermişken bunun gelmesi sürpriz oldu. MX3 zaten piyasadaki en iyi kulaklıktı. MX4 geliştirmeleriyle yine rakipsiz olacak.
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    Morichannnn (Akın Özer) 1 hf. alaz1903
    Adamlar 18 aydır refresh yapmıyorlar. Yeni ürün için tam sırası. IFA’da tanıtırlar.
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    5801 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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