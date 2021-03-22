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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony World fotoğraf ödülleri belli oldu, ülkemizden de dereceye giren var

    Sony World Photography Awards 2021 ödüllerinin Open ayağı sonuçlandı. 10 farklı kategoride yapılan ayakta Dilek Uyar Sokak Fotoğrafçılığı kategorisinin kazananı oldu.
    22 Mart 2021, 15:30 (3 sa.)
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    Fotoğraf Makineleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sony World fotoğraf ödülleri belli oldu, ülkemizden de dereceye giren var
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    Fotoğrafçılık dünyasındaki en büyük etkinliklerden birisi olan Sony World Photography Awards yavaş yavaş sonlanmaya başladı. Birden fazla yarışmayı barındıran etkinliğin Open ayağı tamamlanmış durumda.

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    2021 Sony World Open ayağını kimler kazandı?

    4 büyük yarışmadan birisi olan Open ayağı 10 farklı kategoride tek fotoğraflara odaklanıyor. Katılımcıların farklı noktalardaki benzersiz perspektifleri ortaya ilginç görüntüler çıkarmış. Bu yıl Sokak Fotoğrafçılığı kategorisinin kazananı pandemi temalı fotoğrafıyla Dilek Uyar oldu. Uyar ayrıca Tuz Gölü’nde koyun sürüsü fotoğrafı ile de sergiye layık bulundu.

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    Diğer katergorilerde de İskoç otoyollarında koyun güden çobanlar, Stonehenge üzerinde meteor geçişi, Myanmar’da sisli havada balıkçılık yapan baba-oğul şeklinde etkileyici fotoğraflar mevcut. En iyiler seçkisini galeride bulabilirsiniz.



    https://newatlas.com/photography/winners-2021-sony-world-photography-awards-open-gallery/
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 18 saat önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    hepsi birbirinden güzel
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    MrHamilton 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    19,27 ve 32. fotoğraflar muhteşem
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