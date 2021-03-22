Sony World fotoğraf ödülleri belli oldu, ülkemizden de dereceye giren var

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Fotoğrafçılık dünyasındaki en büyük etkinliklerden birisi olan Sony World Photography Awards yavaş yavaş sonlanmaya başladı. Birden fazla yarışmayı barındıran etkinliğin Open ayağı tamamlanmış durumda.

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2021 Sony World Open ayağını kimler kazandı?

4 büyük yarışmadan birisi olan Open ayağı 10 farklı kategoride tek fotoğraflara odaklanıyor. Katılımcıların farklı noktalardaki benzersiz perspektifleri ortaya ilginç görüntüler çıkarmış. Bu yıl Sokak Fotoğrafçılığı kategorisinin kazananı pandemi temalı fotoğrafıyla Dilek Uyar oldu. Uyar ayrıca Tuz Gölü’nde koyun sürüsü fotoğrafı ile de sergiye layık bulundu.

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Diğer katergorilerde de İskoç otoyollarında koyun güden çobanlar, Stonehenge üzerinde meteor geçişi, Myanmar’da sisli havada balıkçılık yapan baba-oğul şeklinde etkileyici fotoğraflar mevcut. En iyiler seçkisini galeride bulabilirsiniz.

https://newatlas.com/photography/winners-2021-sony-world-photography-awards-open-gallery/

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