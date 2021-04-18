Sony World Fotoğraf Yarışması tüm kategorileri ile tamamlandı

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Yılın en önemli fotoğraf yarışması olarak gösterilen Sony World Fotoğraf Yarışması tüm kategorilerinde seçimleri tamamladı. Kategori birincileri belli olurken yarışmanın genel birincisi de seçildi.

Sony World Fotoğraf Yarışması’nı kim kazandı?

2021 Sony World Fotoğraf Yarışması’nın kazananı İngiliz belgesel yapımcısı Craig Easton oldu. İngiltere’nin Bank Top bölgesinde yaşayan insanların hayatını fotoğrafladığı seçkisi bu yıl ona büyük ödülü getirdi. Craig Easton ayrıca Profesyonel Fotoğrafçılık kategorisinin de birincisi oldu.

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Daha önce ülkemizden Dilek Uyar’ın pandemi konulu fotoğrafıyla Sokak Fotoğrafçılığı kategorisini kazandığı ve bireysel fotoğrafların yarıştığı Open ayağında da Zimbabwe’li fotoğrafçı Tamary Kudita; Afrikalı kadınları konu ettiği eseri ile birinci oldu.

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Yarışmada 12-19 yaş arası katılımcıların olduğu Genç Fotoğrafçılar, 30 yaş altı öğrencilerin katılabildiği Öğrenci Fotoğrafçılar, özel seçkilerden oluşan Seçki Fotoğrafçıları, belgesel tarzı yapımlardan oluşan Profesyonel Fotoğrafçılık gibi ayaklar mevcut. Yarışmayı kazananların ve eserlerinin bir araya getirildiği 1 saatlik bir belgesel de hazırlanmış.

https://www.worldphoto.org/2021-winners-and-shortlist-galleries

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