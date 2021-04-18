Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony World Fotoğraf Yarışması tüm kategorileri ile tamamlandı

    2021 Sony World Fotoğraf Yarışması bütün kategorilerinde birincilerini seçti ve sona erdi. Kategori birincilerinin yanında yarışmanın birincisi de belli oldu.
    18 Nisan 2021, 13:00 (6 sa.)
    764
    10
    1
    Fotoğraf Makineleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Yılın en önemli fotoğraf yarışması olarak gösterilen Sony World Fotoğraf Yarışması tüm kategorilerinde seçimleri tamamladı. Kategori birincileri belli olurken yarışmanın genel birincisi de seçildi.

    Sony World Fotoğraf Yarışması’nı kim kazandı?

    2021 Sony World Fotoğraf Yarışması’nın kazananı İngiliz belgesel yapımcısı Craig Easton oldu. İngiltere’nin Bank Top bölgesinde yaşayan insanların hayatını fotoğrafladığı seçkisi bu yıl ona büyük ödülü getirdi. Craig Easton ayrıca Profesyonel Fotoğrafçılık kategorisinin de birincisi oldu.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, iTest web uygulamasıyla iPhone'larda Galaxy cihaz deneyimi sunuyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Sony World Open ayağı fotoğraf ödülleri belli oldu, ülkemizden de dereceye giren var

    Daha önce ülkemizden Dilek Uyar’ın pandemi konulu fotoğrafıyla Sokak Fotoğrafçılığı kategorisini kazandığı ve bireysel fotoğrafların yarıştığı Open ayağında da Zimbabwe’li fotoğrafçı Tamary Kudita; Afrikalı kadınları konu ettiği eseri ile birinci oldu.

    Yarışmada 12-19 yaş arası katılımcıların olduğu Genç Fotoğrafçılar, 30 yaş altı öğrencilerin katılabildiği Öğrenci Fotoğrafçılar, özel seçkilerden oluşan Seçki Fotoğrafçıları, belgesel tarzı yapımlardan oluşan Profesyonel Fotoğrafçılık gibi ayaklar mevcut. Yarışmayı kazananların ve eserlerinin bir araya getirildiği 1 saatlik bir belgesel de hazırlanmış.



    https://www.worldphoto.org/2021-winners-and-shortlist-galleries
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kusura bakmasınlar hiç birini beğenmedim. Çok özel bir yetenek gösterisi yok hiç birinde kolaylıkla kurgulanarak çekilebilecek çoğu aynı açıdan sıradan ve tek düze fotoğraflardan ibaret.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 26 dk. Mozilla, Firefox'tan FTP desteğini kalıcı olarak kaldırıyor 56 dk. Amazon Alexa uyumlu akıllı not yazıcısını duyurdu 1 sa. Xiaomi Mi Mix Fold'un ilk partisi 1 dakika içinde satıldı 2 sa. Otomatik pilot açıkken Tesla'nın kaza yapma oranı, sürücülü araçlara göre 10 kat düşük 2 sa. Google Project Zero, kullanıcıların yamaları yükleyebilmeleri için 30 gün ek süre tanıyor 3 sa. Çinlilerden iPhone 12 mini'ye rakip 5.9 inçlik amiral gemisi telefon geliyor 3 sa. The Walking Dead’in Negan karakterine odaklanan özel bir dizi için görüşülüyor 4 sa. Milyarder yatırımcı Ray Dalio’dan Bitcoin (BTC) yorumu 4 sa. Chrome 90 ile vurgulanan metne özel bağlantılar oluşturulabilecek 5 sa. Haftaya Metal Gear serisi ile ilgili bir duyuru yapılabilir 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sony World Fotoğraf Yarışması tüm kategorileri ile tamamlandı Sonraki Türkiye'nin otomobili tasarımıyla ödül aldı 7 sa. Kripto paralar tepetaklak 7 sa. Söylentilere göre Disney+’ta yayınlanacak bir Wolverine dizisi geliştiriliyor 8 sa. Asus Zenfone 8 Mini ortaya çıktı; Xperia 5 III ile rekabete giriyor 9 sa. Amazon'un oyun sektöründeki şanssızlığı devam ediyor: Yüzüklerin Efendisi oyunu iptal edildi 10 sa. LEGO Mario kardeşini aramaya başladı 16 sa. Pfizer CEO’su: “Kovid-19’a karşı her yıl aşılanmak gerekebilir” 17 sa. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı yerli aşı oldu 17 sa. NASA, Ay yüzeyine insan indirecek araç için SpaceX ile anlaştı 19 sa. Yatak odaları için: Akıllı komodin 19 sa. Van Gogh APU’ları RDNA2 ve Zen 2’yi düşük güç tüketimli dizüstülere getirecek 19 sa. The Batman film ile aynı evrende geçecek olan HBO Max dizisinden ilk detaylar paylaşıldı 20 sa. Intel Rocket Lake fiyatları şimdiden düşmeye başladı 20 sa. iOS 14.5'teki yeniden kalibrasyon sonrası bazı iPhone 11'lerin pil sağlığı yüzdesi arttı 21 sa. Tahriş etmeyen tıraş makinesi “Philips S5070/06 incelemesi“ 21 sa. RTX 3080 Ti’lar yola çıktı 21 sa. Google Chrome'un internet olmayınca oynanan dinazor oyunu widget olarak iPhone'lara geliyor 22 sa. Android 12, uygulamaları otomatik olarak ana dilinize çevirebilir 23 sa. iPhone 13 Pro Max'in tasarımı sızdı: Daha büyük kamera ünitesi ve daha kalın gövde 1 gün Xiaomi, Çin'de ilk 3 akıllı telefon üreticisi arasına giremedi: Birincilik Vivo'da Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız