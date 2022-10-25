Sony XG300 İnceleme: Sony'den mega baslı kablosuz hoparlör

Tam Boyutta Gör Hayatımın büyük bir kısmı film/dizi izlemek, oyun oynamak ve müzik dinlemekle geçti. Normal bir insana göre bu tarz içerikleri daha fazla tükettiğimi söyleyebilirim ki zaten şu anki mesleğim de bu yönde. Özellikle müzik konusunda dönem dönem günün her dakikası müzik dinleyerek geçmiştir ve geçmeye de devam ediyor. Bu tarz durumlarda da kulaklık veya hoparlör bir hayli önem taşıyor. Ne yazık ki kaliteli bir ürün deneyimleyene kadar burdaki durumun ne kadar kritik olduğu çok fark edilemiyor. Son birkaç haftadır da kaliteli ürünün ne kadar önemli olduğunu bana tekrar hissettiren bir ürün deneyimleme fırsatı buldum: Sony X ailesinin yeni üyelerinden SRS-XG300. Yaklaşık 4 haftadır bu ürünü kullanıyorum ve özellikle müzik konusunda kaliteli bir ürünü deneyimlemeyi bir hayli özlediğimi fark ettim. İsterseniz SRS-XG300 incelememize hız kaybetmeden geçelim.

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Tasarımdan başlamak sanıyorum ki en mantıklısı. Tasarım elbette kişiden kişiye değişen bir durum ancak genel olarak baktığımızda kaliteli izlenimi veren bir yapısı olduğunu görebiliyoruz. Ürünü zaten elinize aldığınızda kaliteli olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Ürünün üst tarafında tuşlar yer alıyor ve hemen onların üstünde de taşımak için saklanabilir bir kol bulunuyor. Bu kısmın saklanabilir olması gerçekten güzel. Ayrıca iki farklı renk seçeneği bulunuyor ve her iki renk de evinizin en güzel köşesinde rahatlıkla durabilir. Ürünün üzerinde ses açma-kapama, Bluetooth, güç, şarkıyı durdurma veya arama cevaplama ve Mega Bas tuşu bulunuyor. Tuşların tasarımı ve boyutu da hoparlörün üzerinde sırıtmamış ve genel tasarıma uyum sağlamış. Ürünün üzerinde giriş çıkışlar ise şu şekilde: Stereo Mini Jak (GİRİŞ) ,USB C, USB A (Sadece DC ÇIKIŞI için).

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Hoparlörün sağında ve solunda Woofer’lar bizleri karşılıyor ve onlar da ışıklı bir yapıya sahip. Woofer’lardaki ışıklandırma ise baslara göre renk değiştiren bir yapıya sahip. Buradaki ışıklandırma elbette karanlıkta bir odayı aydınlatacak kadar parlak değil ancak düşük ışıklı bir yerde atmosfere katkı sağlar. Aydınlık bir ortamda da renkler çok net bir şekilde kendini belli ediyor. Tweeter ve Woofer’ların boyutu ise şöyle: Tweeter Ünitesi: yaklaşık φ20 mm, Woofer Ünitesi: Yaklaşık 61 mm x 68 mm. Hoparlörün tasarımında eleştirebileceğim tek bir durum var o da ağırlığı. Ne yazık ki ürün biraz ağır.

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Bildiğiniz gibi hem kulaklıklarda hem de bu tarz hoparlörlerde sesin ne kadar yüksek çıktığı değil, ses yüksekken kalitesini ne kadar kaybettiği önemli oluyor. Sesin yüksek olduğu kısımlara gelmeden önce orta seviyedeki durumunu sizlere aktarayım. Evde kendi kendinize müzik dinlerken veya küçük bir grupla birlikte olduğunuzda ses düzeyi ortalardayken bile gayet yeterli. Büyük yapısı sayesinde zaten baslar konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Kullandığım süre boyunca sevdiğim şarkıları tekrar tekrar dinledim çünkü gerçekten güzel bir deneyim sunuyor. Ürün özellikle dahili tweeter’lar ve Mega Bass özellikleri sayesinde net ve yüksek frekanslı bir deneyim sunuyor. Frekans aralığının 20 Hz - 20.000 Hz olduğunu da belirteyim. Ses seviyesinin yükseldiği hatta en yüksek olduğu yerlerde ise hoparlörün özellikle baslarda biraz kayıp yaşadığını söyleyebilirim. Hoparlörün boyutunu düşününce aslında daha yüksek bir ses sunmasını ve basları az da olsa kaybetmesini beklemezdim ancak ne yazık ki baslarda bir kayıp yaşıyor. Yine de bu göz ardı edilebilir bir seviyede olduğunu belirtmekte fayda var. Son olarak daha kaliteli bir bas deneyimi için Mega Bas’ı aktif hale getirmeye unutmayın.

Kalabalık ve büyük yerlerde olur da XG300 yetersiz gelirse hoparlörde bulunan Party Connect özelliği 100 adede kadar uyumlu kablosuz hoparlörü BLUETOOTH teknolojisiyle birleştirerek çok daha güçlü bir sesi senkronize bir şekilde alabilirsiniz. Ayrıca IP67 sınıfı sayesinde su sıçraması ve toz konusunda endişelenmenize gerek yok.

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Son olarak da şarj kısmından bahsetmek istiyorum, sonuçta kablosuz bir hoparlör. Sony XG300 tam şarj ile yaklaşık 25 saatlik bir deneyim sunuyor ve bence bu da gayet güzel bir süre. Ayrıca hızlı şarj destekliyor ve anlık olarak ihtiyacınız olduğunda 10 dakikalık bir şarj ile 70 dakikalık bir kullanım süresi sunuyor. Bu da son dakika çıkabilecek şanssızlıkların önüne geçmenizi sağlıyor diyebiliriz. Aynı zamanda her modelde bulunan Battery Care özelliği sayesinde, asla aşırı şarj konusunda endişelenmenize gerek kalmıyor.

Toparlamak gerekirse Sony XG300 benim kullanırken çok memnun kaldığım ve bundan sonra da kullanmaya devam edeceğim bir ürün. Dediğim gibi tek eleştirim biraz ağır olması oldu. Ağırlığını düşünmezsek ses kalitesiyle ve tasarımıyla rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir ürün. Ürünün tüm detaylarını buradaki sayfadan öğrenebilirsiniz.

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