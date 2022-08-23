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    Sony Xperia 5 IV, FCC Sertifikasyon sitesinde görüntülendi

    FCC Sertifikasyon sitesi, yaklaşmakta olan bir Sony akıllı telefonunu onayladı ve bu telefonun Xperia 5 IV olduğu söyleniyor. İşte sertifikasyon sitesinde görüntülenen telefonun detayları:
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    Sony Xperia 5 IV, FCC Sertifikasyon sitesinde görüntülendi

    Qualcomm'un Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti tarafından destekleneceği söylenen Sony'nin yeni telefonu Xperia 5 IV, FCC Sertifikasyon sitesinde listelendi. Liste, telefonun boyutları da dahil olmak üzere birkaç temel özelliği onaylıyor.

    İşte Sony Xperia 5 IV'ün ortaya çıkan özellikleri:

    Sony Xperia 5 IV, FCC Sertifikasyon sitesinde görüntülendi

    Daha küçük telefon severler, Sony Xperia 5 IV'ün Xperia 5 III'ten biraz daha kısa ve daha dar olduğu için sevinebilir. Xperia 5 IV'teki ekran boyutu 6,04 inç olan 153,5 mm'de listelendi.Yani Xperia 5 III'ün 6.1 inçlik panelinden biraz daha kısa. 

    Sony Xperia 5 IV, FCC Sertifikasyon sitesinde görüntülendi

    Xperia 5 IV, şarj ve veri aktarımı için bir USB-C konektörünün yanı sıra 3,5 mm kulaklık girişine sahip olacak. Listeler ayrıca cihazda önceki üç Xperia 5 modelinde görülmeyen NFC bağlantısının ve kablosuz şarjın bulunduğunu doğruluyor.

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