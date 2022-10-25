4500 mAh'li Sony Xperia Ace 4'ün teknik özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Çin'in en büyük dijital platformlarından birisi olan Weibo'da Japon menşeli olan Sony'nin yeni akıllı telefonu hakkında konuşuluyor. Seneye piyasaya sürüleceği iddia edilen bu modelin ekran boyutu 5.5 inç olacak.

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1080 x 2520 (FHD+) çözünürlüğündeki OLED bir ekran eşliğinde üretileceği öne sürülen Xperia Ace 4'ün 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılacağı belirtildi.

Ekran formatı 21:9 olan bu modelin işlemcisi Xperia Ace 3'ün işlemcisinden (Snapdragon 480) performans konusunda yüzde 15 daha fazla verimlilik sağlayacak. Grafik tarafında ise Snapdragon 4 Gen 1'in Snapdragon 480'e göre yüzde 10 daha iyi bir performans sunduğu da biliniyor.

18 W hızlı şarj teknolojisi ve 4500 mAh'lik bir batarya ile kullanıcıların beğenisine sunulacağı söylenen Sony Xperia Ace 4'ün önümüzdeki yıl Japonya'da ve bazı diğer ülkelerde satışa sunulacağı konuşuluyor. Bu ülkelerin hangi ülkeler olacağını henüz bilmiyoruz.

microSD desteği, suya dayanıklılık özelliği ve 3.5 mm'lik kulaklık girişi gibi temel özelliklerin de bu üründe olması bekleniyor. Kendisinin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

Türkiye'de satılan Sony Xperia modelleri

Xperia 5 II

Xperia XA1 Ultra

Xperia XZ Premium

Xperia 10 II

Xperia Z2

Xperia XZ1

Xperia 1 II

Xperia XA Ultra

Xperia 10

Xperia XA1 Plus

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