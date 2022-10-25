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    4500 mAh'li Sony Xperia Ace 4'ün teknik özellikleri sızdırıldı

    18 W hızlı şarj desteği ile marketlerdeki yerini alacağı söylenen Sony Xperia Ace 4 isimli modelin özellikleri sızdırıldı. Japon menşeli olan bu akıllı telefon neler sunacak?
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    Sony Xperia Ace 4 Tam Boyutta Gör
    Çin'in en büyük dijital platformlarından birisi olan Weibo'da Japon menşeli olan Sony'nin yeni akıllı telefonu hakkında konuşuluyor. Seneye piyasaya sürüleceği iddia edilen bu modelin ekran boyutu 5.5 inç olacak.

    Sony Xperia Ace 4 özellikleri sızdırıldı: Neler sunacak?

    1080 x 2520 (FHD+) çözünürlüğündeki OLED bir ekran eşliğinde üretileceği öne sürülen Xperia Ace 4'ün 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılacağı belirtildi.

    Ekran formatı 21:9 olan bu modelin işlemcisi Xperia Ace 3'ün işlemcisinden (Snapdragon 480) performans konusunda yüzde 15 daha fazla verimlilik sağlayacak. Grafik tarafında ise Snapdragon 4 Gen 1'in Snapdragon 480'e göre yüzde 10 daha iyi bir performans sunduğu da biliniyor.

    Snapdragon 4 Gen 1
    18 W hızlı şarj teknolojisi ve 4500 mAh'lik bir batarya ile kullanıcıların beğenisine sunulacağı söylenen Sony Xperia Ace 4'ün önümüzdeki yıl Japonya'da ve bazı diğer ülkelerde satışa sunulacağı konuşuluyor. Bu ülkelerin hangi ülkeler olacağını henüz bilmiyoruz.

    microSD desteği, suya dayanıklılık özelliği ve 3.5 mm'lik kulaklık girişi gibi temel özelliklerin de bu üründe olması bekleniyor. Kendisinin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

    Türkiye'de satılan Sony Xperia modelleri

    • Xperia 5 II
    • Xperia XA1 Ultra
    • Xperia XZ Premium
    • Xperia 10 II
    • Xperia Z2
    • Xperia XZ1
    • Xperia 1 II
    • Xperia XA Ultra
    • Xperia 10
    • Xperia XA1 Plus
    Kaynakça https://www.gizchina.com/2022/10/24/sony-xperia-ace-4-specifications-leaked-2023-global-launch-likely/ https://www.sony.com.tr/electronics/support/mobile-phones-tablets-mobile-phones
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