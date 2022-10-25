4500 mAh'li Sony Xperia Ace 4'ün teknik özellikleri sızdırıldı

- Sony Xperia Ace 4 özellikleri sızdırıldı: Neler sunacak?
- Türkiye'de satılan Sony Xperia modelleri
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Sony Xperia Ace 4 özellikleri sızdırıldı: Neler sunacak?
1080 x 2520 (FHD+) çözünürlüğündeki OLED bir ekran eşliğinde üretileceği öne sürülen Xperia Ace 4'ün 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılacağı belirtildi.
Ekran formatı 21:9 olan bu modelin işlemcisi Xperia Ace 3'ün işlemcisinden (Snapdragon 480) performans konusunda yüzde 15 daha fazla verimlilik sağlayacak. Grafik tarafında ise Snapdragon 4 Gen 1'in Snapdragon 480'e göre yüzde 10 daha iyi bir performans sunduğu da biliniyor.
microSD desteği, suya dayanıklılık özelliği ve 3.5 mm'lik kulaklık girişi gibi temel özelliklerin de bu üründe olması bekleniyor. Kendisinin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.
Türkiye'de satılan Sony Xperia modelleri
- Xperia 5 II
- Xperia XA1 Ultra
- Xperia XZ Premium
- Xperia 10 II
- Xperia Z2
- Xperia XZ1
- Xperia 1 II
- Xperia XA Ultra
- Xperia 10
- Xperia XA1 Plus
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