Sony Xperia 1 IV Gaming Edition hediyesiyle geliyor

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Yaz aylarının başlarında amiral gemisi sınıfında piyasaya sürdüğü Sony Xperia 1 IV akıllı telefon modelinin ardından Sony, bu hafta da Xperia 1 IV Gaming Edition adlı yeni bir versiyon daha duyurdu.

Sony Xperia 1 IV Gaming Edition özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.5 inçlik OLED, 120Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Bellek: 16GB RAM

Depolama: 512GB UFS 3.1

Arka kamera: 12MP f/1.7 geniş, 12MP f/2.4 telefoto, 12MP f/2.2 ultra geniş, 3D ToF

Ön kamera: 12MP f/2.0 geniş

Batarya: 5000 mAh (30 dakikada %50 hızlı şarj, kablosuz şarj, ters kablosuz şarj, USB PD 3.0)

Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu

Fiyat: 1225$

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Sony Xperia 1 IV Gaming Edition beklentilerin aksine performans konusunda bir farklılık barındırmıyor. Rakiplerin Plus versiyonuyla devam ettiği bir dönemde Snapdragon 8 Gen 1 tercihi yapılmış. Böylece daha yüksek bellek kapasiteli seçenek durumuna gelmiş. Sadece soğutma ve genişleme seçenekleri olan Xperia Stream aksesuarı hediye olarak geliyor. Bu aksesuar normalde 160$ fiyat etiketine sahipti.

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Xperia 1 IV Gaming Edition tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı