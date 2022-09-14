Sony Xperia 1 IV Gaming Edition hediyesiyle geliyor

Yaz aylarının başlarında amiral gemisi sınıfında piyasaya sürdüğü Sony Xperia 1 IV akıllı telefon modelinin ardından Sony, bu hafta da Xperia 1 IV Gaming Edition adlı yeni bir versiyon daha duyurdu.
Sony Xperia 1 IV Gaming Edition özellikleri ve fiyatı
- Ekran: 6.5 inçlik OLED, 120Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- Bellek: 16GB RAM
- Depolama: 512GB UFS 3.1
- Arka kamera: 12MP f/1.7 geniş, 12MP f/2.4 telefoto, 12MP f/2.2 ultra geniş, 3D ToF
- Ön kamera: 12MP f/2.0 geniş
- Batarya: 5000 mAh (30 dakikada %50 hızlı şarj, kablosuz şarj, ters kablosuz şarj, USB PD 3.0)
- Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu
- Fiyat: 1225$
Sony Xperia 1 IV Gaming Edition beklentilerin aksine performans konusunda bir farklılık barındırmıyor. Rakiplerin Plus versiyonuyla devam ettiği bir dönemde Snapdragon 8 Gen 1 tercihi yapılmış. Böylece daha yüksek bellek kapasiteli seçenek durumuna gelmiş. Sadece soğutma ve genişleme seçenekleri olan Xperia Stream aksesuarı hediye olarak geliyor. Bu aksesuar normalde 160$ fiyat etiketine sahipti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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