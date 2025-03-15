Sony, yeni bir Yıldız Gemisi Askerleri filmi üzerinde çalışıyor

Filmin romanı Hugo Ödülü almıştı
1959 yılında yayınlanan kitap, insanlık ile böcek benzeri uzaylılar arasında geçen yıldızlararası bir savaşı anlatıyor. Hikaye, sıkı bir askeri eğitimden geçen, canavarlarla şiddetli savaşlara giren ve rütbelerinde hızla ilerleyen genç bir asker olan Johnny Rico'nun hikayesine odaklanıyor. Eser Hugo Ödülü'nü kazanmış ve bilim kurgu edebiyatının gelişiminde önemli bir etkiye sahip olmuştur.
Romanın en ünlü film uyarlaması, başrollerinde Casper Van Dien, Dina Meyer, Denise Richards ve Neil Patrick Harris'in oynadığı 1997 yapımı aksiyon filmi Yıldız Gemisi Askerleri oldu. Film gişede çok da başarılı olamamış ve 105 milyon dolarlık bütçeye karşın sadece 121 milyon dolar hasılat getirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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