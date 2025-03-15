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    Sony, yeni bir Yıldız Gemisi Askerleri filmi üzerinde çalışıyor

    Sony, Yıldız Gemisi Askerleri filmini yeniden çekmeye hazırlanıyor. Filmi, Yasak Bölge 9'un yönetmeni Neill Blomkamp yönetecek. Bilim kurgu klasiği, modern efektlerle yeniden beyaz perdeye geliyor.
    Sony, yeni bir Yıldız Gemisi Askerleri filmi üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Columbia Pictures, Robert Heinlein'ın ünlü bilimkurgu romanı Yıldız Gemisi Askerleri'nin (Starship Troopers) yeni bir film uyarlaması üzerinde çalışıyor. The Hollywood Reporter'ın haberine göre, yeni filmin senaryosunu Yasak Bölge 9 (District 9) ile tanınan Neill Blomkamp yazacak. Blomkamp aynı zamanda projenin yönetmenliğini de üstlenecek.

    Filmin romanı Hugo Ödülü almıştı

    1959 yılında yayınlanan kitap, insanlık ile böcek benzeri uzaylılar arasında geçen yıldızlararası bir savaşı anlatıyor. Hikaye, sıkı bir askeri eğitimden geçen, canavarlarla şiddetli savaşlara giren ve rütbelerinde hızla ilerleyen genç bir asker olan Johnny Rico'nun hikayesine odaklanıyor. Eser Hugo Ödülü'nü kazanmış ve bilim kurgu edebiyatının gelişiminde önemli bir etkiye sahip olmuştur.

    Romanın en ünlü film uyarlaması, başrollerinde Casper Van Dien, Dina Meyer, Denise Richards ve Neil Patrick Harris'in oynadığı 1997 yapımı aksiyon filmi Yıldız Gemisi Askerleri oldu. Film gişede çok da başarılı olamamış ve 105 milyon dolarlık bütçeye karşın sadece 121 milyon dolar hasılat getirmişti.

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