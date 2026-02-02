Giriş
    Animasyon Stranger Things dizisi geliyor: Yayın tarihi ve ilk fragmanı paylaşıldı

    Stranger Things serisi yeni bir animasyon dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Netflix, Stranger Things: Tales From ’85 adını taşıyan dizinin ilk fragmanını ve yayın tarihini paylaştı.

    Animasyon Stranger Things dizisinin yayın tarihi ve fragmanı Tam Boyutta Gör
    Netflix'in en sevilen ve en çok izlenen dizilerinden olan Stranger Things kısa süre önce final yaptı ama büyük ilgi gören bu seri, farklı projelerle ekranlarda kalmaya devam edecek. Stranger Things ile aynı evrende geçen çeşitli projeler hazırlayan Netflix, bu projelerin ilki olan Stranger Things: Tales from '85'i bu ilkbaharda izleyicilerin beğenisine sunacak.

    Stranger Things: Tales From ’85, 23 Nisan'da İzleyici ile Buluşacak

    Bir animasyon dizisi olan Stranger Things: Tales From ’85, adından da anlaşılacağı üzere 1985'te geçecek ki bu da ana dizinin 2. sezonu ile 3. sezonu arasındaki döneme denk geliyor.

    Sert geçen 85 kışı sırasında Hawkins kasabasında yaşananları konu alan animasyon dizisinin merkezinde yine orijinal dizinin ana karakterleri olacak. Ancak bu kez onlara Nikki adını taşıyan yeni bir karakter daha katılacak. Hawkinsli bu arkadaş grubu, yine canavarlarla ve doğaüstü gizemlerle mücadele edecek. Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre, dizinin animasyon stili Spider-Man: Across the Spider-Verse ve Arcane gibi yapımlara yakın duracak.

    Stranger Things dizisinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, bu animasyon dizisinin de yürütücü yapımcılığını üstleniyor. Yönetmen Shawn Levy de yapımcı olarak projede yer alıyor. Bu da işin başında yine aynı ekip olacak demek oluyor.

