Animasyon Stranger Things dizisi geliyor: Yayın tarihi ve ilk fragmanı paylaşıldı

Stranger Things: Tales From ’85, 23 Nisan'da İzleyici ile Buluşacak
Bir animasyon dizisi olan Stranger Things: Tales From ’85, adından da anlaşılacağı üzere 1985'te geçecek ki bu da ana dizinin 2. sezonu ile 3. sezonu arasındaki döneme denk geliyor.
Sert geçen 85 kışı sırasında Hawkins kasabasında yaşananları konu alan animasyon dizisinin merkezinde yine orijinal dizinin ana karakterleri olacak. Ancak bu kez onlara Nikki adını taşıyan yeni bir karakter daha katılacak. Hawkinsli bu arkadaş grubu, yine canavarlarla ve doğaüstü gizemlerle mücadele edecek. Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre, dizinin animasyon stili Spider-Man: Across the Spider-Verse ve Arcane gibi yapımlara yakın duracak.
Stranger Things dizisinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler, bu animasyon dizisinin de yürütücü yapımcılığını üstleniyor. Yönetmen Shawn Levy de yapımcı olarak projede yer alıyor. Bu da işin başında yine aynı ekip olacak demek oluyor.