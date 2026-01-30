Giriş
    Sinemada bu hafta: Gizli Ajan, Yardım Çağrısı, Mutluyuz Mu? (30 Ocak 2026)

    Bu hafta sinema salonlarında dokzu film gösterime girerken, dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:            

    Bu hafta sinema salonlarında dokuz yeni film izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmlerin başında, En İyi Film dâhil dört dalda Oscar adaylığı kazanan Gizli Ajan (The Secret Agent) geliyor. Onun yanı sıra gerilim, komedi ve animasyon türlerinde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor.

    1️⃣ Gizli Ajan (The Secret Agent)

    Gizli Ajan (The Secret Agent) Tam Boyutta Gör
    Narcos dizisinin Pabo Escobar'ı olarak tanıdığımız Wagner Moura'nın başrolünü üstlendiği Gizli Ajan, İspanyolca çekilmiş Brezilya yapımı olmasına rağmen En İyi Film kategorisinde Oscar adayları arasına girerek büyük bir başarıya imza attı.
    • Tür: Politik Gerilim, Drama
    • Yönetmen: Kleber Mendonça Filho
    • Oyuncular: Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone

    Brezilya, 1977. 40'lı yaşlarının başındaki teknoloji uzmanı Marcelo, bir kaçaktır. Oğluyla yeniden bir araya gelme umuduyla karnaval haftasında Recife şehrine varır, ancak çok geçmeden şehrin aradığı şiddetten uzak sığınak olmadığını anlar.

    2️⃣ Yardım Çağrısı (Send Help)

     Yardım Çağrısı (Send Help) Tam Boyutta Gör
    Spider-Man ve Evil Dead gibi filmlerle tanınan başarılı yönetmen Sam Raimi, Send Help ile korku-gerilim türüne geri dönüyor. Filme gelen ilk yorumlar oldukça olumlu.
    • Tür: Gerilim
    • Yönetmen: Sam Raimi
    • Oyuncular: Rachel McAdams, Dylan O'Brien

    Film iki meslektaşın, bir uçak kazasından sağ kurtulan tek kişiler olarak ıssız bir adada verdikleri hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Patron ve çalışan, geçmişteki anlaşmazlıklarını geride bırakmak zorunda kalırken; hikâye, kısa sürede karanlık mizahla örülü bir irade ve zeka savaşına dönüşüyor.

    3️⃣ Mutluyuz Mu?

     Mutluyuz Mu? Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren yerli filmlerin başında İbrahim Büyükak'ın yeni filmi "Mutluyuz Mu?" geliyor.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmenler: İbrahim Büyükak ve Emrah Aguş
    • Oyuncular: İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, İlker Aksum, Başak Parlak

    Boşanmış bir çift, kızlarının isteğiyle hâlâ evliymiş gibi birlikte tatile çıkmak zorunda kalır; bu sahte mutluluk oyunu, onları hem geçmişleriyle hem de ebeveynlikte yaptıkları hatalarla yüzleştirir.

    4️⃣ Fırtına Kız

    Fırtına Kız Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime giren bir diğer yerli film de drama türündeki Fırtına Kız.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Hasan Doğan
    • Oyuncular: Eylül Ersöz, Cihangir Ceyhan, Burcu Kara, Kemal Uçar

    Film, törelere ve aile baskısına rağmen futbolcu olma hayalinden vazgeçmeyen Zeynep'in hikâyesini anlatıyor.

    5️⃣ Nürnberg (Nuremberg)

    Nürnberg (Nuremberg) Tam Boyutta Gör
    Usta oyuncu Russell Crowe'un başrolünü üstlendiği Nümberg, Nazi subaylarının ve iş birlikçilerinin yargılandığı sürece odaklanıyor.
    • Tür: Drama, Biyografi
    • Yönetmen: James Vanderbilt
    • Oyuncular: Russell Crowe, Rami Malek, Richard E. Grant, Michael Shannon, John Slattery, Colin Hanks

    Jack El-Hai’nin "Nazi ve Psikiyatrist" adlı kitabından uyarlanan film, psikiyatrist Douglas Kelley’nin, aralarında Hermann Göring’in de bulunduğu üst düzey Nazi yetkililerinin zihinsel durumlarını incelemekle görevlendirilmesini konu alıyor. Kelley, sanıkların yargılanma sürecinde onlarla kurduğu diyaloglar üzerinden suçun psikolojisini ve insan doğasının sınırlarını anlamaya çalışır. James Vanderbilt’in yönettiği film, tarihin en önemli davalarından birinin perde arkasında yaşanan psikolojik mücadeleyi nesnel bir bakış açısıyla beyazperdeye taşıyor.

    6️⃣ Kalpten Söylenen Bir Şarkı (Song Sung Blue)

    Kalpten Söylenen Bir Şarkı (Song Sung Blue) Tam Boyutta Gör
    Şarkıcı bir çiftin gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Kalpten Söylenen Bir Şarkı'nın başrollerini Kate Hudson ve Hugh Jackman paylaşıyor.
    • Tür: Biyografi, Müzik
    • Yönetmen: Craig Brewer
    • Oyuncular: Kate Hudson, Hugh Jackman, Michael Imperioli, Fisher Stevens

    Milwaukee'de yaşayan Mike ve Claire Sardina, Neil Diamond tribute grubu Lightning and Thunder'ı kurarak müzik dünyasında yer edinmeye çalışır. İkili, sahne performanslarıyla yerel bir başarı yakalayıp hayallerinin peşinden giderken, hayatlarını kökten değiştiren bir kaza ve ardından gelen kişisel trajedilerle sarsılır. Craig Brewer'ın yönettiği Song Sung Blue, çiftin müzikal kariyerleri ile özel hayatlarındaki zorlu mücadeleyi gerçek olaylara dayanarak beyazperdeye taşıyor.

    7️⃣ Süper Köpekler: Oyun Zamanı (The Barkers Play Time)

    Süper Köpekler: Oyun Zamanı (The Barkers Play Time) Tam Boyutta Gör
    Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu haftanın vizyon programında öne çıkan yapım, animasyon türündeki "Süper Köpekler: Oyun Zamanı" oluyor
    • Tür: Animasyon
    • Yönetmen: Elena Galdobina

    Okulların açılmasıyla birlikte Süper Köpekler, hem derslerine hem de mahallede onları bekleyen yepyeni maceralara geri döner. Fakat bu yıl, sıradan bir okul dönemi değildir! Yeni arkadaşlıklar, beklenmedik sürprizler ve bolca kahkaha onları beklemektedir.

    8️⃣ Son An (L'âme idéale)

    Son An (L'âme idéale) Tam Boyutta Gör
    Daha romantik bir film arayanlar için bu haftanın öne çıkan yapımı ise Fransa yapımı Son An.
    • Tür: Romantik Komedi
    • Yönetmen: Alice Vial
    • Oyuncular: Jonathan Cohen, Magalie Lépine Blondeau

    Elsa, ölüleri görebilen ve onların bu dünyadan geçişine yardımcı olan bir palyatif bakım doktorudur. Bu sıra dışı yeteneği nedeniyle aşktan uzak durur. Ancak çekici ve gizemli Oscar ile tanışması, hayatını beklenmedik bir yöne sürükler. Elsa, Oscar’a yardım etmeye çalışırken aralarında tuhaf, büyüleyici ve yer yer huzursuz edici bir romantik bağ oluşur.

    9️⃣ Benden Boşan (Tallaani)

    Benden Boşan (Tallaani) Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de artan göçmen nüfusuna paralel olarak, ülkemizde gösterime giren Arapça filmlerin sayısı da artıyor.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Khaled Marei
    • Oyuncular: Dina El Sherbiny, Yasser El Tobgy, Mahmoud Hafez

    Boşanmalarının ardından hayatlarına ayrı yönlerde devam eden Mahmud ve Cemile, Mahmud’un yaşadığı ekonomik sorunlar sebebiyle ortak mülklerini elden çıkarmak üzere tekrar buluşur. Sadece evi satıp yollarını ayırmayı planlayan ikili, satış sürecinde yaşanan çeşitli aksilikler ve yanlış anlaşılmalar neticesinde kendilerini beklenmedik bir durumun içinde bulur. Yapım, bittiği sanılan bir ilişkinin mülk satışı vesilesiyle nasıl bir dönüşüm geçirdiğini odağına alıyor.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

    1️⃣ Relationship Goals

    Relationship Goals Tam Boyutta Gör
    Bu hafta dijitalde yayınlanacak filmlerin başında Amazon yapımı romantik komedi Relationship Goals geliyor.
    • Tür: Romantik Komedi
    • Yönetmen: Linda Mendoza
    • Oyuncular: Kelly Rowland, Cliff “Method Man” Smith, Robin Thede, Annie Gonzalez, Dennis Haysbert, Matt Walsh
    • Yayın Tarihi: 4 Şubat
    • Platform: Amazon Prime Video

    New York'un en popüler sabah programının ilk kadın yapımcısı olmak isteyen Leah Caldwell, aynı pozisyon için eski sevgilisi Jarrett Roy'la yarışır. Jarrett, *İlişki Hedefleri* adlı kitap sayesinde değiştiğini söyler; Leah'nın arkadaşları da kitabın öğretilerini keşfetmeye başlar. Leah kariyerine odaklanmaya kararlıdır-ta ki eski sevgilisiyle aralarındaki çekim önceliklerini sarsana kadar.

    2️⃣ Ella McCay

    Ella McCay Tam Boyutta Gör
    Üç Oscar ödülü bulunan komedi ustası James L. Brooks (The Simpsons, Benden Bu Kadar), yıllar sonra yeni bir filmle geri döndü. Ancak Ella McCay'e dair yorumlar, bunun Brooks kalibresinde bir sinemacıya yakışmayan zayıf bir film olduğunu söylüyor. 
    • Tür: Komedi, Drama
    • Yönetmen: James L. Brooks
    • Oyuncular: Emma Mackey, Woody Harrelson, Kumail Nanjiani, Spike Fearn, Ayo Edebiri, Jack Lowden, Rebecca Hall
    • Yayın Tarihi: 5 Şubat 
    • Platform: Hulu / Disney+

    Film, idealist bir genç kadının hayatını konu alırken, sevdiklerinizle birlikte yaşamanın incelikli ve zaman zaman karmaşık yanlarını esprili bir dille işliyor.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ Muhteşem Marty (Marty Supreme)

    Muhteşem Marty (Marty Supreme) Tam Boyutta Gör
    Timothee Chalamet'nin performansıyla dikkat çeken Marty Supreme, Uncut Gems ile dikkat çeken Safdie Kardeşler'den Josh Safdie'nin imzasını taşıyor.
    • Tür: Drama, Komedi
    • Yönetmen: Josh Safdie
    • Oyuncular: Timothée Chalamet, Odessa A’zion, Gwyneth Paltrow
    • Yayın Tarihi: 3 Şubat

    1950’ler New York’unda, pin pon hayranı, hayalleri kimse tarafından ciddiye alınmayan genç adam, Marty Mauser (Timothée Chalamet), büyük bir başarıya ulaşma arzusu uğruna her şeyi riske atmayı göze alır.

    2️⃣ Hizmetçi (The Housemaid)

    Hizmetçi (The Housemaid) Tam Boyutta Gör
    Sydney Sweeney ve Amanda Seyfried'in başrollerini paylaştığı gerilim filmi The Housemaid, gişede beklentilerin çok üzerinde bir performans sergileyerek 2025'in sürpriz filmlerinden birine dönüştü. Nitekim daha şimdiden devam filmine de yeşil ışık yakıldı.
    • Tür: Gerilim
    • Yönetmen: Paul Feig
    • Oyuncular: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar 
    • Yayın Tarihi: 3 Şubat

    Freida McFadden’ın çok satan romanından uyarlanan film, geçmişini geride bırakıp yeni bir hayat kurmaya çalışan Millie'nin, dışarıdan kusursuz gözüken zengin Winchester ailesinin yanında işe başlamasıyla yaşadığı garip olayları anlatıyor.

    3️⃣ We Bury the Dead

    We Bury the Dead Tam Boyutta Gör
    Yeni Star Wars filmlerinden tanıdığımız Daisy Ridley'nin başrolünü üstlendiği zombi filmi We Bury the Dead, bu hafta öde-izle servislerine gelen bir diğer film olacak.
    • Tür: Gerilim
    • Yönetmen: Zak Hilditch
    • Oyuncular: Daisy Ridley, Brenton Thwaites, Mark Coles Smith, Matt Whelan
    • Yayın Tarihi: 3 Şubat

    İzleyicileri kıyamet sonrası (post-apokaliptik) bir dünyaya davet eden We Bury the Dead, ABD ordusu tarafından yapılan bir deneyin ters gitmesiyle başlayan bir salgınının sonrasında geçiyor. Tazmanya'nın kurak topraklarında geçen filmde Daisy Ridley, bu felaket sonrası ölenleri bulup defnetmekle görevli olan bir kadına hayat veriyor. Ancak ekip adanın içlerine doğru ilerledikçe, bu salgının insanları öldürmekten fazlasını yaptığı anlaşılıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
