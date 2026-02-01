Silikon Vadisi'ni konu alan The Audacity dizisinden ilk fragman yayınlandı

Daha önce Mad Men ve Breaking Bad gibi ikonik dizilere imza atan AMC kanalının hazırladığı The Audacity, Better Call Saul'un senarist ekibinde görev almış isimlerden biri olan Jonathan Glatzer'ın imzasını taşıyor.
Oyuncu kadrosunda ise Billy Magnussen, Zach Galifianakis, Sarah Goldberg, Lucy Punch, Simon Helberg, Rob Corddry, Meaghan Rath, Paul Adelstein gibi isimler yer alıyor.
The Audacity, 12 Nisan'da Başlayacak
Dizinin AMC tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle: "The Audacity, kontrolden çıkmış egolara, sınırları zorlayan düşlere ve yarının teknolojisini inşa ederken etik sınırları zorlayan mucitlere ev sahipliği yapan Silikon Vadisi'nde geçiyor. Huysuz milyarderler, psikiyatrist gurular, AI laboratuvarları ve özel okullardan çıkmış seçkin gençlerle dolu bu dünyada, hırslı bir CEO (Bill Magnussen) fikirlerini paraya ve güce dönüştürmeye çalışıyor. Kara komedi unsurlarıyla bezeli bu drama, değişen dünyamıza yön veren gerçeklere ve hezeyanlara odaklanıyor."
Özellikle teknoloji dünyasını yakından takip edenlerin ilgisini çekebilecek The Audacity, 12 Nisan'da başlayacak.