Silikon Vadisi'ni konu alan The Audacity dizisinden ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Silikon Vadisi, gerek yaşanan skandallarla, gerekse yönetim kurullarındaki güç savaşlarıyla Hollywood yapımlarını aratmayacak kadar entrikaya ve dramaya sahne oluyor. Bu da rekabetin en üst seviyede yaşandığı bu dünyayı, Hollywood için de ilgi çekici kılıyor. Daha önce Silicon Valley ve Halt and Catch Fire gibi dizilere konu olan Silikon Vadisi, şimdi de The Audacity adlı yeni diziyle ekranlara taşınacak.

Daha önce Mad Men ve Breaking Bad gibi ikonik dizilere imza atan AMC kanalının hazırladığı The Audacity, Better Call Saul'un senarist ekibinde görev almış isimlerden biri olan Jonathan Glatzer'ın imzasını taşıyor.

Oyuncu kadrosunda ise Billy Magnussen, Zach Galifianakis, Sarah Goldberg, Lucy Punch, Simon Helberg, Rob Corddry, Meaghan Rath, Paul Adelstein gibi isimler yer alıyor.

The Audacity, 12 Nisan'da Başlayacak

Dizinin AMC tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle: "The Audacity, kontrolden çıkmış egolara, sınırları zorlayan düşlere ve yarının teknolojisini inşa ederken etik sınırları zorlayan mucitlere ev sahipliği yapan Silikon Vadisi'nde geçiyor. Huysuz milyarderler, psikiyatrist gurular, AI laboratuvarları ve özel okullardan çıkmış seçkin gençlerle dolu bu dünyada, hırslı bir CEO (Bill Magnussen) fikirlerini paraya ve güce dönüştürmeye çalışıyor. Kara komedi unsurlarıyla bezeli bu drama, değişen dünyamıza yön veren gerçeklere ve hezeyanlara odaklanıyor."

Yeni teknolojileri öngören 10 film 1 yıl önce eklendi

Özellikle teknoloji dünyasını yakından takip edenlerin ilgisini çekebilecek The Audacity, 12 Nisan'da başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Silikon Vadisi'ni konu alan The Audacity dizisinden ilk fragman

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: