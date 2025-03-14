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    Edge of Tomorrow'un anime versiyonu geliyor; İlk fragman yayınlandı

    Tom Cruise'ün rol aldığı Edge of Tomorrow filmine kaynaklık eden manga şimdi de bir animeye uyarlandı. All You Need is Kill adını taşıyan bu filmden ilk fragman yayınlandı.
    Edge of Tomorrow Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Tom Cruise'ün başrolünü üstlendiği Yarının Sınırında (Edge of Tomorrow), son yılların en sevilen bilim-kurgu filmleri arasında yer alıyor. Dünyanın uzaylılar tarafından işgal edildiği bir felaket senaryosunu ilgi çekici bir zaman yolculuğu hikâyesiyle birleştiren film, bu sayede pek çok sinemaseveri etkilemeyi başarmıştı.

    Edge of Tomorrow, All You Need is Kill adlı mangadan sinemaya uyarlanmıştı. İşte o manga şimdi de bir anime filmine uyarlandı. Edge of Tomorrow ile aynı hikâyeyi işleyen anime filmi, bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Manga ile aynı adı taşıyan bu anime filmden ilk fragman yayınlandı.

    All You Need is Kill, Hikâyeye Yeni Bir Yorum Getiriyor

    Warner Bros. Japan çatısı altında hayata geçirilen All You Need is Kill, daha çok görsel efekt tarafındaki işleriyle tanınan Ken'ichirô Akimoto tarafından yönetildi.

    All You Need is Kill'in anime filmi, hikâyeye Edge of Tomorrow'dan biraz daha farklı bir yorum getiriyor. Bu kez hikâyenin merkezinde Rita adlı kadın bir kahraman bulunuyor. Aynı günü tekrar tekrar yaşamak zorunda olduğu bir zaman döngüsüne sıkışan Rita, bu sayede ölümcül bir savaşçıya dönüşüyor. Ancak içine girdiği bu ölüm döngüsü onu yıpratmaya başlıyor. Tam bu sırada karşısına kendisi gibi bir döngüye sıkışmış olan Keiji çıkıyor. İkisinin karşılaşması, uzaylılara karşı verilen savaşta bir dönüm noktası oluyor.

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