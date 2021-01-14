Sony yeni Bravia televizyonlarını Cognitive Processor XR ile destekliyor

Televizyon sektörünün önde gelen isimlerinden Sony, CES 2021 fuarında gelişmiş teknolojilerle donattığı yeni Bravia televizyonlarını tanıttı. Televizyonlar; Cognitive Processor XR bilişsel işlemci ile geliyor.
Cognitive Processor XR neler sunuyor?
Cognitive Processor XR işlemci ekranı çok sayıda bölgeye bölüyor ve resimde odak noktasının nerede olduğunu algılıyor. Aynı zamanda sinyaldeki ses konumunu analiz edebiliyor ve böylece ses, ekrandaki görüntüyle tam olarak eşleşiyor. Buna ek olarak, insanı içine çeken bir akustik ortam ile etkileyici bir ses deneyimi elde edecek şekilde tüm sesleri üç boyutlu (3D) surround sese dönüştürüyor. Cognitive Processor XR firmanın en gelişmiş işlemcisi durumunda.
Ayrıca Bkz. "Kemoterapinin etkinliğini %34 oranında artıran deneysel tedavi yöntemi geliştirildi"
Cognitive Processor XR işlemcisi firmanın yeni nesil BRAVIA televizyonlarında yer alıyor:
MASTER serisi 75 ve 85 inçlik Z9J 8K LED modeller,
MASTER serisi 55, 65 ve 83 inçlik A90J OLED modelleri,
MASTER serisi 55, 65 ve 77 inçlik A80J OLED modelleri
MASTER serisi 65, 75 ve 85 inçlik X95J 4K LED modelleri
MASTER serisi 50, 55, 65 ve 75 inçlik X90J 4K LED modelleri.İlginizi Çekebilir Zhiyun Crane 2S gimbal CES 2021 fuarında tanıtıldı
Bu televizyonlarda 80Mbps seviyesine kadar aktarım yapılmasına imkan tanıyan BRAVIA CORE adındaki Sony Pictures ve Enhanced IMAX içerik platformu, Google TV platformu, HDMI 2.1, akıllı hoparlör uyumluluğu, stüdyo kalitesinde Netflix içerikleri için Netflix Calibrated gibi özellikler yer alıyor.
Z9J:
A90J:
A80J:
X95J:
X90J:
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))