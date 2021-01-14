Sony yeni Bravia televizyonlarını Cognitive Processor XR ile destekliyor

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Televizyon sektörünün önde gelen isimlerinden Sony, CES 2021 fuarında gelişmiş teknolojilerle donattığı yeni Bravia televizyonlarını tanıttı. Televizyonlar; Cognitive Processor XR bilişsel işlemci ile geliyor.

Cognitive Processor XR neler sunuyor?

Cognitive Processor XR işlemci ekranı çok sayıda bölgeye bölüyor ve resimde odak noktasının nerede olduğunu algılıyor. Aynı zamanda sinyaldeki ses konumunu analiz edebiliyor ve böylece ses, ekrandaki görüntüyle tam olarak eşleşiyor. Buna ek olarak, insanı içine çeken bir akustik ortam ile etkileyici bir ses deneyimi elde edecek şekilde tüm sesleri üç boyutlu (3D) surround sese dönüştürüyor. Cognitive Processor XR firmanın en gelişmiş işlemcisi durumunda.

Ayrıca Bkz. "Kemoterapinin etkinliğini %34 oranında artıran deneysel tedavi yöntemi geliştirildi"

Cognitive Processor XR işlemcisi firmanın yeni nesil BRAVIA televizyonlarında yer alıyor:

MASTER serisi 75 ve 85 inçlik Z9J 8K LED modeller,

MASTER serisi 55, 65 ve 83 inçlik A90J OLED modelleri,

MASTER serisi 55, 65 ve 77 inçlik A80J OLED modelleri

MASTER serisi 65, 75 ve 85 inçlik X95J 4K LED modelleri

MASTER serisi 50, 55, 65 ve 75 inçlik X90J 4K LED modelleri.

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Bu televizyonlarda 80Mbps seviyesine kadar aktarım yapılmasına imkan tanıyan BRAVIA CORE adındaki Sony Pictures ve Enhanced IMAX içerik platformu, Google TV platformu, HDMI 2.1, akıllı hoparlör uyumluluğu, stüdyo kalitesinde Netflix içerikleri için Netflix Calibrated gibi özellikler yer alıyor.

Z9J:

A90J:

A80J:

X95J:

X90J:

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