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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony yeni Bravia televizyonlarını Cognitive Processor XR ile destekliyor

    Cognitive Processor XR bilişsel işlemci en iyi görüntü kalitesi ve 3 boyutlu sese odaklanıyor. Yeni BRAVIA televizyonlar pek çok iddialı özellik ile geliyor.
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    Televizyonlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sony yeni Bravia televizyonlarını Cognitive Processor XR ile destekliyor
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    Televizyon sektörünün önde gelen isimlerinden Sony, CES 2021 fuarında gelişmiş teknolojilerle donattığı yeni Bravia televizyonlarını tanıttı. Televizyonlar; Cognitive Processor XR bilişsel işlemci ile geliyor.

    Cognitive Processor XR neler sunuyor?

    Cognitive Processor XR işlemci ekranı çok sayıda bölgeye bölüyor ve resimde odak noktasının nerede olduğunu algılıyor. Aynı zamanda sinyaldeki ses konumunu analiz edebiliyor ve böylece ses, ekrandaki görüntüyle tam olarak eşleşiyor. Buna ek olarak, insanı içine çeken bir akustik ortam ile etkileyici bir ses deneyimi elde edecek şekilde tüm sesleri üç boyutlu (3D) surround sese dönüştürüyor. Cognitive Processor XR firmanın en gelişmiş işlemcisi durumunda.

    Ayrıca Bkz. "Kemoterapinin etkinliğini %34 oranında artıran deneysel tedavi yöntemi geliştirildi"

    Cognitive Processor XR işlemcisi firmanın yeni nesil BRAVIA televizyonlarında yer alıyor:

    MASTER serisi 75 ve 85 inçlik Z9J 8K LED modeller,

    MASTER serisi 55, 65 ve 83 inçlik A90J OLED modelleri,

    MASTER serisi 55, 65 ve 77 inçlik A80J OLED modelleri

    MASTER serisi 65, 75 ve 85 inçlik X95J 4K LED modelleri

    MASTER serisi 50, 55, 65 ve 75 inçlik X90J 4K LED modelleri.

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    Sony yeni Bravia televizyonlarını Cognitive Processor XR ile destekliyor
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    Bu televizyonlarda 80Mbps seviyesine kadar aktarım yapılmasına imkan tanıyan BRAVIA CORE adındaki Sony Pictures ve Enhanced IMAX içerik platformu, Google TV platformu, HDMI 2.1, akıllı hoparlör uyumluluğu, stüdyo kalitesinde Netflix içerikleri için Netflix Calibrated gibi özellikler yer alıyor.

    Z9J:

    A90J:

    A80J:

    X95J:

    X90J:



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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    6 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    6 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    13 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tablo gibi tv. Fiyatıda tablo gibi 😂
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    me.ke (mehmet koç) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Param olsa da ben alsam...
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