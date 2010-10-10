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Sony'den VAIO dizüstü bilgisayar kullanıcıları için Bluetooth Lazer fare

8 yıl
9,6b
1
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Sony, VAIO serisi dizüstü bilgisayar kullanıcıları için geliştirdiği VGP-BMS15 model isimli yeni Bluetooth faresini duyurdu. Mobil kullanım için hazırlanan dolayısıyla kompakt boyutlarda ( 50 x 24.8 x 87mm ) olan Lazer teknolojili fare, VAIO serisi dizüstü bilgisayarlar gibi renkli bir tasarıma sahip. Değiştirilebilir üst kaplama ile kullanıcılara, diledikleri renkte kapak kullanabilme fırsatı sunan farede iki buton ve bir kaydırma tekerleği bulunuyor. Bluetooth 2.0 teknolojisini destekleyen ve 10 metreye kadar kablosuz kullanım olanağı tanıyan fare, 2.0 / 2.4GHz frekans bandında kullanılabiliyor.

300dot/cm (800 dpi) çözünürlüğünde sensör kullanan fare, SP2 kurulu Windows XP, Vista ve 7 işletim sistemiyleriyle sorunsuzca kullanılabiliyor. İki adet standart AAA pil ile çalışan Sony VGP-BMS15, 100 seviyesindeki etiket fiyatıyla satışa sunuldu.


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