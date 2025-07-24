Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PS5 güncellemesi yolda: DualSense'e beklenen özellik geliyor

    Sony, bir soraki PS5 sistem güncellemesiyle DualSense'e gelecek faydalı özelliği duyurdu. DualSense kontrolcüsü, yeniden eşleştirme gerekmeden birden fazla cihazda kullanılabilecek.

    ps5 güncelleme dualsense dört cihaz eşleştirme Tam Boyutta Gör
    Yeni PS5 güncellemesi, DualSense ve DualSense Edge kablosuz kontrol cihazlarının aynı anda dört cihaza kadar eşleştirilmiş kalmasını sağlayacak. Bu geliştirme, PS5 konsolu, PC, Mac ve mobil cihazlar arasında geçişi kolaylaştırarak daha akıcı ve platformdan bağımsız oyun deneyimi sunmayı vadediyor.

    DualSense, aynı anda dört farklı cihazda eşleştirilmiş halde kalabilecek

    Şu anda DualSense kontrol cihazını farklı bir cihaza bağlamak, her seferinde Bluetooth üzerinden yeniden eşleştirmek anlamına geliyor. Yeni güncelleme, her biri kontrol cihazında özel bir yere atanmış dört farklı cihazı aynı anda eşleştirmenizi sağlayarak bu zorluğu ortadan kaldırıyor. Peki, DualSense kontrolcü birden fazla cihazla nasıl eşleştirilecek?

    DualSense'in yeni çoklu eşleştirme özelliği nasıl kullanılacak?

    Kullanıcıların DualSense veya DualSense Edge kontrol cihazını birden fazla cihazla eşleştirmek için, öncelikle kontrolcüye bağlı tüm USB kablolarını çıkarmaları ve ışıklı çubukla oyuncu göstergesinin kapalı olduğundan emin olması gerekiyor. Ardından, PS düğmesini seçtikleri bir düğmeyle (üçgen, daire, çarpı veya kare) birlikte 5 saniyeden uzun süre basılı tutmaları gerekiyor. Bu noktada ışıklı çubuk ve oyuncu göstergeleri iki kez yanıp sönecek. Ardından, cihazda Bluetooth'u etkinleştirip Bluetooth cihazları ekleme menüsünden kontrolcüyü seçmeleri gerekiyor. Işıklı çubuk yanacak ve oynatıcı gösterge LED'leri cihazın hangi yuvaya (1'den 4'e kadar) atandığını göstermek için yanıp sönecek ve eşleştirme işlemi tamamlanacak.

    Eşleştirme tamamlandıktan sonra, cihazlar arasında geçiş yapmak için yalnızca PS düğmesine ve ilgili eylem düğmesine (üçgen, daire, çarpı veya kare) basılı tutmak yeterli olacak.

    Resmi açıklamaya göre, yeni DualSense özelliği Windows PC'ler, Mac'ler, mobil cihazlar ve desteklenen diğer tüm platformlarla çalışacak. Dikkat edilmesi gereken nokta, kullanıcının ana PlayStation konsolu olan PS5 veya PS5 Pro'nun, kontrol cihazındaki dört bellek yuvasından birini kullanacağı. Daha doğru bir ifadeyle, kullanıcılar ana platformlarının yanı sıra üç eşleştirilmiş cihaz daha ekleyebilecek.

    DualSense kontrol cihazını diğer cihazlara bağlamak ve eşleştirmek karmaşık bir işlem değil ancak özellikle çok platformlu oyuncular için zamanla sıkıcı ve zaman alıcı bir iş haline gelebiliyor. Sony'nin bu süreci biraz daha kolay ve sorunsuz hale getirme hamlesi doğru yönde atılmış bir adım gibi görünüyor. Bu özelliğin küresel olarak ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    Profil resmi
    MDK 14 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

    Profil resmi
    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

    Profil resmi
    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yıllar sonra ameliyat yerinin ağrıması kıbrıs neden türkiye'ye katılmıyor yenge hikayeleri cuckold filmler toyota servis geçmişi sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum