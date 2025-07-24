PS5 güncellemesi yolda: DualSense'e beklenen özellik geliyor

Tam Boyutta Gör Yeni PS5 güncellemesi, DualSense ve DualSense Edge kablosuz kontrol cihazlarının aynı anda dört cihaza kadar eşleştirilmiş kalmasını sağlayacak. Bu geliştirme, PS5 konsolu, PC, Mac ve mobil cihazlar arasında geçişi kolaylaştırarak daha akıcı ve platformdan bağımsız oyun deneyimi sunmayı vadediyor.

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DualSense, aynı anda dört farklı cihazda eşleştirilmiş halde kalabilecek

Şu anda DualSense kontrol cihazını farklı bir cihaza bağlamak, her seferinde Bluetooth üzerinden yeniden eşleştirmek anlamına geliyor. Yeni güncelleme, her biri kontrol cihazında özel bir yere atanmış dört farklı cihazı aynı anda eşleştirmenizi sağlayarak bu zorluğu ortadan kaldırıyor. Peki, DualSense kontrolcü birden fazla cihazla nasıl eşleştirilecek?

DualSense'in yeni çoklu eşleştirme özelliği nasıl kullanılacak?

Kullanıcıların DualSense veya DualSense Edge kontrol cihazını birden fazla cihazla eşleştirmek için, öncelikle kontrolcüye bağlı tüm USB kablolarını çıkarmaları ve ışıklı çubukla oyuncu göstergesinin kapalı olduğundan emin olması gerekiyor. Ardından, PS düğmesini seçtikleri bir düğmeyle (üçgen, daire, çarpı veya kare) birlikte 5 saniyeden uzun süre basılı tutmaları gerekiyor. Bu noktada ışıklı çubuk ve oyuncu göstergeleri iki kez yanıp sönecek. Ardından, cihazda Bluetooth'u etkinleştirip Bluetooth cihazları ekleme menüsünden kontrolcüyü seçmeleri gerekiyor. Işıklı çubuk yanacak ve oynatıcı gösterge LED'leri cihazın hangi yuvaya (1'den 4'e kadar) atandığını göstermek için yanıp sönecek ve eşleştirme işlemi tamamlanacak.

Eşleştirme tamamlandıktan sonra, cihazlar arasında geçiş yapmak için yalnızca PS düğmesine ve ilgili eylem düğmesine (üçgen, daire, çarpı veya kare) basılı tutmak yeterli olacak.

Resmi açıklamaya göre, yeni DualSense özelliği Windows PC'ler, Mac'ler, mobil cihazlar ve desteklenen diğer tüm platformlarla çalışacak. Dikkat edilmesi gereken nokta, kullanıcının ana PlayStation konsolu olan PS5 veya PS5 Pro'nun, kontrol cihazındaki dört bellek yuvasından birini kullanacağı. Daha doğru bir ifadeyle, kullanıcılar ana platformlarının yanı sıra üç eşleştirilmiş cihaz daha ekleyebilecek.

DualSense kontrol cihazını diğer cihazlara bağlamak ve eşleştirmek karmaşık bir işlem değil ancak özellikle çok platformlu oyuncular için zamanla sıkıcı ve zaman alıcı bir iş haline gelebiliyor. Sony'nin bu süreci biraz daha kolay ve sorunsuz hale getirme hamlesi doğru yönde atılmış bir adım gibi görünüyor. Bu özelliğin küresel olarak ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil.

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