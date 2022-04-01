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    Araştırma: Sosyal medya, gençlerin zihinsel sağlığını kötü etkiliyor

    Oxford ve Cambridge Üniversiteleri tarafından yapılan yeni bir araştırma sonucunda, kız çocukların erkek çocuklara göre sosyal medyadan daha çok etkilendiği ortaya çıktı.
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    Sosyal medya, gençlerin zihinsel sağlığını kötü etkiliyor

    Sosyal medya kullanım yaşının 5'e düştüğü bir döneme girmiş bulunmaktayız. Özellikle de ergenliğin başlangıcında artan sosyal medya kullanımı ile birlikte bağımlılıkta artmakta. Bir ebeveyn olarak sosyal medyanın çocuğunuzu nasıl etkilediğini veya kız çocuklarını mı yoksa erkek çocuklarını mı daha çok etkilediğini hiç düşündünüz mü? Oxford ve Cambridge Üniversiteleri tarafından yapılan yeni bir araştırma, merak ettiğniz tüm soruların cevabını bulmanızı sağlayacak.

    Oxford ve Cambridge Üniversitelerinin yakın zamanda yaptığı yeni bir araştırmaya göre sosyal medya, ergenlik dönemindeki gençlerin zihinsel sağlığını büyük oranda kötü etkiliyor ve gençleri mutsuzluğa yöneltiyor. Daha önceki birçok araştırma zaten sosyal medyanın yaşam kalitesini düşürdüğünü göstermişti. Yeni yapılan araştırma ile bu bilgi, bir kez daha kanıtlanmış oldu.

    Veriler, sosyal medyaya maruz kalma ile yaşam memnuniyetini ölçen birkaç farklı temel faktör (okul, yaşam, görünüm, aile vb.) arasında negatif bir ilişki olduğunu gösterdi. Aşağdaki grafikten de görüldüğü üzere 10-15 yaş arası çocukların sosyal medya kullanımı ne kadar artarsa yaşam doyum puanları da o kadar düşük çıkmakta.

    Sosyal medya, gençlerin zihinsel sağlığını kötü etkiliyor
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    Sosyal medya, kız çocuklarını daha çok etkiliyor

    Yukarıdaki grafikten anlaşıldığı üzere kız çocukları, sosyal medyadan erkek çocuklara göre daha çok etkileniyor. Üstelik ergenliğe giriş yaşlarında sosyal medyanın etkisi daha da artıyor. Ergenlikte artan sosyal medya kullanımı ise 19 yaş ve sonrasında yaşam doyum oranını düşürmekte. Araştırmayı yürüten Cambridge Üniversitesinden Amy Orben, "Sosyal medya kullanımı ile zihinsel refah arasındaki bağlantı açıkça çok karmaşık. Beyin gelişimi ve ergenlik gibi bedenlerimizde ve sosyal koşullarımızda değişiklikler ortaya çıkıyor. hayatımızın belirli zamanlarında bizi savunmasız kılmak için.” açıklamalarını yaptı. 

    Ancak yapılan araştırma sosyal medyanın tamamen kötü olduğunu göstermiyor. Araştırma sonucunda gençlerin sosyal medyayı ne amaçla kullandığına göre bireyleri etkileme şeklinin değiştiğini gösteriyor. Bu konuyu Oxford Üniversitesinden Andrew Przybylski, "Bu durum, sosyal medyanın iyi veya kötü olmasıyla ilgili değil. Gençlerin neyin peşinde olduğuyla, onu neden kullandıkları ve bu konuda ne hissettikleriyle ilgili." sözleriyle açıkladı. 

    Sosyal medya yalnızca gençleri değil yetişkin bireyleride etkiliyor

    Sosyal medya, gençlerin zihinsel sağlığını kötü etkiliyor

    Araştırma sonucu hazırlanan grafiğin devamı, yetişkin bireylerin de sosyal medyadan fazlasıyla etkilendiğini gösteriyor. 10 ila 80 yaş aralığındaki 72.287 İngiliz katılımcıyla yapılan araştırma, sosyal medya kullanımı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin her yaş aralığında ortalama olarak aynı derecede zıtlık içerdiğini gösteriyor.

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    C
    Ceydaglc05 5 saat önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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