İngiltere'den Türkiye'ye plastik atık ithalatının son durağı: Adana

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Türkiye'de 2017 yılından beri plastik atıkların geri dönüştürülmesi için birçok tesis kurulmaya başladı. Hükümet, ekonomik büyüme ve istihdam adına bu tesislere ithal ettikleri plastik atık başına teşvik verdi. Ayrıca firmaların ithal ettikleri plastiklerin vergilerini de devlet ödemeye başladı. Durum böyle olunca başta Adana'da olmak üzere birçok yerde geri dönüşüm tesisi kuruldu. Öyleki 2019 ve 2020 yıllarında dünyada en çok plastik atık ithalatı yapan ülke Türkiye oldu.

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Türkiye'ye en çok plastik atık gönderen ülkelerin başındaysa İngiltere bulunuyor. Yılda 209.642 ton plastik atık gönderdiği tahmin edilen İngiltere'nin yanında diğer Avrupa ülkeleride tonlarca plastik atığını ülkemize gönderiyor. Türkiye'nin yaptığı bu plastik atık ithalatına halk oldukça sert bir tepki göstermişti. Ancak plastik atık ithalatı ülkemizde hâla devam ediyor ve Bloomberg'den Kit Chellel yayınladığı yazısında Londra'daki plastik poşetin Adana kıyılarına varış hikayesini anlattı.