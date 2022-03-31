İngiltere'den Türkiye'ye plastik atık ithalatının son durağı: Adana

Türkiye'de 2017 yılından beri plastik atıkların geri dönüştürülmesi için birçok tesis kurulmaya başladı. Hükümet, ekonomik büyüme ve istihdam adına bu tesislere ithal ettikleri plastik atık başına teşvik verdi. Ayrıca firmaların ithal ettikleri plastiklerin vergilerini de devlet ödemeye başladı. Durum böyle olunca başta Adana'da olmak üzere birçok yerde geri dönüşüm tesisi kuruldu. Öyleki 2019 ve 2020 yıllarında dünyada en çok plastik atık ithalatı yapan ülke Türkiye oldu.
Türkiye'ye en çok plastik atık gönderen ülkelerin başındaysa İngiltere bulunuyor. Yılda 209.642 ton plastik atık gönderdiği tahmin edilen İngiltere'nin yanında diğer Avrupa ülkeleride tonlarca plastik atığını ülkemize gönderiyor. Türkiye'nin yaptığı bu plastik atık ithalatına halk oldukça sert bir tepki göstermişti. Ancak plastik atık ithalatı ülkemizde hâla devam ediyor ve Bloomberg'den Kit Chellel yayınladığı yazısında Londra'daki plastik poşetin Adana kıyılarına varış hikayesini anlattı.
Londra'daki plastik atığın Adana'ya gelişi dijital takip sistemiyle izlendi
Bloomberg’de yayınlanan "Bir plastik torbanın 3200 kilometrelik yolculuğu geri dönüşümle ilgili karmaşık gerçeği gösteriyor" başlıklı haberde, GPS ile takip edilen Londra'daki iki plastik poşetin, Hollanda, Almanya, ve Polonya'dan geçerek 3200 kilometre uzaklıktaki Adana'da bulunan bir sanayi bölgesinden ortaya çıkışı anlatılıyor.
Haberde ayrıca İngiltere'nin işlenmesi zor atıklarla başa çıkması için plastik atıklarını başka ülkelere gönderdiğinden de bahsediliyor. İddialara göreyse dönüştürülmesi zor olan bu atıklar, gönderilen ülkelerdeki geri dönüşüm tesislerinde yakılarak yok ediliyor. Böylece havaya ve toprağa fazlasıyla zararlı kimyasalın karışmasına sebep olunuyor. Hatta haberde, Türkiye'deki atık sahalarında sıklıkla çıkan yangınlarda şüpheli bulundu.
Uzmanlar bu atıkların hem insan sağlığına hem de çevreye zararlı olduğunun her geçen gün altını çiziyor. Adana'da yaşayan insanlarsa her geçen gün artan atıklardan şikayetçi ve en kısa zamanda bu duruma bir çözüm bulunmasını bekliyorlar.
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Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa