Avustralya, çocuklara sosyal medyayı yasaklıyor: Yasaklanacak 9 platform açıklandı

Tam Boyutta Gör Sosyal medyada yaş sınırı uygulanması yıllardır konuşulan, ancak şu ana kadar hiçbir ülkenin tam anlamıyla hayata geçiremediği bir konuydu. Şimdi, bu tartışmaların ötesine geçip somut bir adım atan ilk ülke Avustralya oldu. 10 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme, 16 yaşın altındaki tüm kullanıcılar için sosyal medyayı yasaklayacak. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, X, Threads, Reddit ve Kick gibi dokuz büyük platform artık reşit olmayan kullanıcıların hesap oluşturmasına ya da var olan hesaplarıyla platformda oturum açmasına izin veremeyecek. Bu yasağa uymayan şirketlere para cezası kesilecek.

Bu kapsamın dışında kalan platformlar arasında WhatsApp ve Discord gibi mesajlaşma servisleri, Google Classroom gibi eğitim araçları ve Roblox ile YouTube Kids gibi çocuk odaklı uygulamalar bulunuyor.

Bu karar, Kasım 2024’te kabul edilen Çevrim İçi Güvenlik Değişiklik Yasası’nın son aşamasını temsil ediyor. Hükûmet, yasanın kabulünden bu yana teknoloji şirketlerine yaklaşık bir yıllık hazırlık süresi tanımıştı. İletişim Bakanı Anika Wells tarafından yapılan açıklamayla birlikte, yasak kapsamına alınan platformların tam listesi de kesinleşti.

Sosyal Medya Yasağı Sebebiyle Milyonlarca Hesap Kapatılacak

Avustralya'da alınan bu karar, sosyal medya şirketlerinin milyonlarca hesabı silmesine sebep olacak. Nitekim sadece Meta, Avustralya’da yaklaşık 450 bin Facebook ve Instagram hesabı için işlem yapmak zorunda kalacak. 16 yaş altı bu kullanıcılara, verilerini silme ya da 16 yaşına kadar dondurma seçenekleri sunulacak. TikTok da benzer şekilde 200 bin civarındaki kullanıcısına ulaşmayı planlıyor. Snapchat ise 440 bin hesabı etkileyecek bir süreç yürütecek.

Avustralya'daki sistem genel bir kimlik doğrulama zorunluluğu getirmiyor ancak platformlardan “makul önlemler” almaları bekleniyor. Şirketlerin mevcut reklam hedefleme verilerini ve kullanıcı davranış analizlerini kullanarak gençleri tespit etmesini ve platformdan uzaklaştırması isteniyor. Sosyal medya şirketlerinin elindeki bu veriler, kullanıcılar hakkında neredeyse tüm temel bilgilere sahip olmasını sağlıyor. Bu yüzden hangi kullanıcıların 16 yaş olduğunu tespit etmek çok da zor olmayacaktır.

Yakın bir gelecekte başka ülkelerden de benzer kararlar görebiliriz. Nitekim Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu adımı “mantıklı ve cesur bir yaklaşım” olarak nitelendirirerek Avrupa için de benzer uygulamaların gündeme gelebileceğinin sinyallerini verdi. Eğer bu model başarılı olursa, dünyanın geri kalanı da benzer bir yolu izlemeye başlayabilir.

